A franciák simán nyertek, Kylian Mbappé a gólja és a gólpassza után megsérült

Franciaország–Azerbajdzsán 3–0

Nagy fölényben játszottak a franciák, de a vezetést csak az első félidő hajrájában tudták megszerezni, Kylian Mbappé gyönyörű szóló után 13 méterről lőtt a bal alsóba. A szünet után Hugo Ekitiké a kapufát találta el, így várni kellett a második hazai gólra, de nagyon nem volt miért izgulni, mert az azeriek egyenlítésére nem igazán volt esély (a vendégek az egész mérkőzés alatt 0.04-es xG-ig jutottak).

A játékrész közepén dőlt el a mérkőzés, Adrien Rabiot a bal alsóba fejelt Mbappé beadása után. A Real Madrid gólt és gólpasszt jegyző támadója aztán megsérült, a helyére beállt a válogatottba 77 mérkőzés – években kifejezve hat esztendő – után visszatérő támadó, Florian Thauvin, és egy perccel az érkezését követően félollós gólt lőtt. A „gall kakasok” könnyedén hozták a kötelezőt, és továbbra is százszázalékosak, így aligha forog veszélyben a világbajnoki részvételük.

Izland–Ukrajna 3–5

Az ukránok a 14. percben kerültek előnybe, Ruszlan Malinovszkij 11 méterről lőtt a kapu jobb oldalába Vitalij Mokolenko centerezése után, de 20 perc múlva jött az egyenlítés, Mikael Egill Ellertsson lőtt a rövidbe – ebben Anatolij Trubin benne volt. A szünet előtt kétszer is betaláltak a vendégek, Ellertsson óriási lyukat rúgott a kapuja előtt, így lőhetett Olekszij Huculjak öt méterről a léc alá, majd Malinovszkij 20 méterről kilőtte a bal felsőt.

Nem adták fel az izlandiak, és a második félidőben egyenlítettek Albert Gudmundsson duplájával, aki először a jobb alsóba fejelt, majd jó negyedóra múlva 13 méterről lőtt a bal alsóba. Azt lehetett hinni, az ukránok a harmadik meccsüket sem tudják megnyerni, hiába mentek kettővel a szünet előtt, de aztán két bombagól mindent megváltoztatott a hajrában. A 85. percben Ivan Kaljuzsnyij 18 méterről kapásból lőtte ki a jobb alsót, majd három percre rá Oleh Ocseretko 19 méterről bombázott a bal alsóba – északkeleti szomszédunk nagy lépést tett a csoport második helye felé.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

D-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Franciaország–Azerbajdzsán 3–0 (K. Mbappé 45+2., Rabiot 69., Thauvin 84.)

Izland–Ukrajna 3–5 (Ellertsson 34., A. Gudmundsson 59., 75., ill. Malinovszkij 14., 45+5., Huculjak 45., Kaljuzsnyij 85., Ocseretko 88.)