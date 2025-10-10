Nemzeti Sportrádió

A franciák simán nyertek, Kylian Mbappé a gólja és a gólpassza után megsérült

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.10. 23:04
null
Kylian Mbappét le kellett cserélni (Fotó: AFP)
Címkék
azeri válogatott francia válogatott vb 2026 foci vb extra vb-selejtező izlandi válogatott ukrán válogatott
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjének D-csoportjában Franciaország 3–0-ra megverte Azerbajdzsánt, míg Ukrajna 5–3-ra nyert Izlandon.

Franciaország–Azerbajdzsán 3–0

Nagy fölényben játszottak a franciák, de a vezetést csak az első félidő hajrájában tudták megszerezni, Kylian Mbappé gyönyörű szóló után 13 méterről lőtt a bal alsóba. A szünet után Hugo Ekitiké a kapufát találta el, így várni kellett a második hazai gólra, de nagyon nem volt miért izgulni, mert az azeriek egyenlítésére nem igazán volt esély (a vendégek az egész mérkőzés alatt 0.04-es xG-ig jutottak).

A játékrész közepén dőlt el a mérkőzés, Adrien Rabiot a bal alsóba fejelt Mbappé beadása után. A Real Madrid gólt és gólpasszt jegyző támadója aztán megsérült, a helyére beállt a válogatottba 77 mérkőzés – években kifejezve hat esztendő – után visszatérő támadó, Florian Thauvin, és egy perccel az érkezését követően félollós gólt lőtt. A „gall kakasok” könnyedén hozták a kötelezőt, és továbbra is százszázalékosak, így aligha forog veszélyben a világbajnoki részvételük.

Izland–Ukrajna 3–5

Az ukránok a 14. percben kerültek előnybe, Ruszlan Malinovszkij 11 méterről lőtt a kapu jobb oldalába Vitalij Mokolenko centerezése után, de 20 perc múlva jött az egyenlítés, Mikael Egill Ellertsson lőtt a rövidbe – ebben Anatolij Trubin benne volt. A szünet előtt kétszer is betaláltak a vendégek, Ellertsson óriási lyukat rúgott a kapuja előtt, így lőhetett Olekszij Huculjak öt méterről a léc alá, majd Malinovszkij 20 méterről kilőtte a bal felsőt.

Nem adták fel az izlandiak, és a második félidőben egyenlítettek Albert Gudmundsson duplájával, aki először a jobb alsóba fejelt, majd jó negyedóra múlva 13 méterről lőtt a bal alsóba. Azt lehetett hinni, az ukránok a harmadik meccsüket sem tudják megnyerni, hiába mentek kettővel a szünet előtt, de aztán két bombagól mindent megváltoztatott a hajrában. A 85. percben Ivan Kaljuzsnyij 18 méterről kapásból lőtte ki a jobb alsót, majd három percre rá Oleh Ocseretko 19 méterről bombázott a bal alsóba – északkeleti szomszédunk nagy lépést tett a csoport második helye felé.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
D-CSOPORT, 3. FORDULÓ
Franciaország–Azerbajdzsán 3–0 (K. Mbappé 45+2., Rabiot 69., Thauvin 84.)
Izland–Ukrajna 3–5 (Ellertsson 34., A. Gudmundsson 59., 75., ill. Malinovszkij 14., 45+5., Huculjak 45., Kaljuzsnyij 85., Ocseretko 88.) 

     
D-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Franciaország

3

3

7–1+69
2. Ukrajna

3

1

1

1

6–604
3. Izland

3

1

2

9–7+23
4. Azerbajdzsán

3

1

2

1–9–81

 

azeri válogatott francia válogatott vb 2026 foci vb extra vb-selejtező izlandi válogatott ukrán válogatott
Legfrissebb hírek

Mezey György hagyatéka – Thury Gábor jegyzete

Magyar válogatott
1 órája

Negyedgőzzel is simán nyertek a németek Luxemburg ellen a vb-selejtezőben

Foci vb 2026
2 órája

Belgium nem tudott gólt szerezni, a hősiesen védekező Észak-Macedónia továbbra is vezeti a J-csoportot

Foci vb 2026
2 órája

Hiába Gyökeres és Isak, Svédország nem szerzett gólt, kikapott otthon Svájctól

Foci vb 2026
2 órája

„A döntetlen nagyon jó eredmény lenne idegenben” – véli az örmények kapitánya

Magyar válogatott
6 órája

Aubameyang: mesternégyes, majd kiállítás – csapata, Gabon még mindig versenyben van a vb-részvételért

Foci vb 2026
8 órája

Marco Rossi: Muszáj győzni, az sem lehet kifogás, hogy két támadónk hiányzik!

Magyar válogatott
12 órája

Az öltöző túl kicsi, a kapu túl nagy volt – furcsa problémákba ütköztek a dánok Zalaegerszegen

Foci vb 2026
13 órája
Ezek is érdekelhetik