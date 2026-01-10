Krakovszki Bence napokig nem aludt testvére sérülése után

„Nem a legjobb pillanatban jött, és mondhatom, hogy nekem sem, mert elég nehéz volt feldolgozni. Néhány napig aludni sem tudtam, de mivel tudom, hogy jó kezekben volt, és jól van, illetve jól lesz, már én is nyugodtabb vagyok” – nyilatkozta az MTI-nek a junior-világbajnoki ezüstérmes játékos.

Krakovszki Zsolt bokája múlt pénteken a válogatott edzésén sérült meg. A súlyos szalagsérülés miatt műtétre volt szükség, amelyet követően két hétig fekvőgipszet, utána pedig egy speciális rögzítőcsizmát kell viselnie. Legalább három hónapot biztosan ki kell hagynia.