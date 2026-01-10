Krakovszki Bence napokig nem aludt testvére sérülése után

„Nem a legjobb pillanatban jött, és mondhatom, hogy nekem sem, mert elég nehéz volt feldolgozni. Néhány napig aludni sem tudtam, de mivel tudom, hogy jó kezekben volt, és jól van, illetve jól lesz, már én is nyugodtabb vagyok” – nyilatkozta az MTI-nek a junior-világbajnoki ezüstérmes játékos.
Krakovszki Zsolt bokája múlt pénteken a válogatott edzésén sérült meg. A súlyos szalagsérülés miatt műtétre volt szükség, amelyet követően két hétig fekvőgipszet, utána pedig egy speciális rögzítőcsizmát kell viselnie. Legalább három hónapot biztosan ki kell hagynia.
Tízgólos győzelem az Eb-főpróbán a románok ellen
„Most már otthon lábadozik, és az a szerencse, hogy a legnagyobb bajt megúszta. Sajnos így sem járt jól, de most már félre tudom tenni a történteket. Mindennap beszélünk, úgyhogy nyugodtabb vagyok” – mondta Krakovszki Bence, aki hozzátette, mivel ikrek, kapcsolatuk szorosabb és jobb, mint egy „sima” testvérpár esetében, nagyon sok időt töltenek együtt.
A győri születésű és nevelésű balszélső nyáron Tatabányáról visszatér az ETO-hoz, ezért számára különleges volt, hogy a péntek este Győrben rendezett és 33–23-ra megnyert felkészülési mérkőzésen négyszer is betalált Romániának.
Bartucz László az Eb előtt: Nem gondolkodunk helyezésben, a lengyelek elleni meccs a fontos
„Mindig nagyon jó érzés itthon játszani, ez pluszmotivációt ad, bár a felnőttválogatottban mindig nagyon extra motivációm van, hogy tudjak bizonyítani és jól teljesíteni. Szerencsére jól jött ki a lépés, jól játszottunk, tudtunk gyakorolni, és bízom benne, hogy az Európa-bajnokságon is így tudjuk majd folytatni” – magyarázta.
Mikler Roland, Lékai Máté és Ancsin Gábor válogatottbeli visszavonulása kapcsán megjegyezte: mindhárom játékos nagy tapasztalattal rendelkezik, mindig nagyon sokat segítettek a csapatnak, de egyrészt a fiatalos lendület hasznos lehet a kontinenstornán, másrészt továbbra is vannak rutinos játékosok a keretben.
Chema Rodríguez: A kapusok és a védelem között meglett az összhang
A magyar és a román csapat szombaton (ma) Felcsúton zárt kapuk mögött ismét megmérkőzik egymással.
A jövő csütörtökön kezdődő dán-svéd-norvég rendezésű kontinenstorna kristianstadi csoportjában jövő pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, január 20-án pedig Izland lesz a mieink ellenfele, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut, a magyar válogatott célja a legjobb nyolc közé kerülés.