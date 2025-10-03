A Puskás védője is készül ellenünk – itt az örmény keret!

Georgi Harutjunjan, a Puskás Akadémia FC védője is ott van a Magyarország és Írország elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőkre készülő örmény válogatottban, akárcsak a Ferencváros volt szélsője, Edgar Szevikjan. A kaukázusi csapat október 14-én lép pályára a Puskás Arénában, három nappal később pedig Dublinban vendégeskedik. Az örmények első selejtezőjükön 5–0-ra kikaptak otthon Portugáliától, majd ugyancsak hazai pályán 2–1-re megverték az ír válogatottat.
AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
Védők: Kamo Hovaniszjan (Ararat-Armenia), Sergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrcsjan (Osijek), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Giorgi Harutjunjan (Puskás Akadémia), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd)
Középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (Krasznodar), Ugochukwu Ivu (Kazany), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)
Támadók: Lukasz Zelarajan (Atlético Belgano), Hrant-Leon Ranos (Mönchengladbach), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava), Artur Miranjan (Bnei Szahnin), Zsirir Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia), Edgar Szevikjan (Akron), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)
A MAGYAR KERET
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2
2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3
3. FORDULÓ
2025. október 11.
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
20.45: Portugália–Írország
4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
2
2
–
–
8–2
|+6
|6
|2. Örményország
2
1
–
1
2–6
|–4
|3
|3. MAGYARORSZÁG
2
–
1
1
4–5
|–1
|1
|4. Írország
2
–
1
1
3–4
|–1
|1