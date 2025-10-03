Nemzeti Sportrádió

A Puskás védője is készül ellenünk – itt az örmény keret!

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.03. 15:29
null
Munkában az örmény védelem az írek ellen (Getty Images)
Címkék
Örményország Magyarország-Örményország Georgi Harutyunjan kerethirdetés világbajnoki selejtezők
Kijelölte huszonöt fős keretét a budapesti és a dublini világbajnoki selejtezőkre Jegisz Melikjan örmény szövetségi kapitány, akinek kiválasztottjai között helyet kapott Georgi Harutjunjan, a Puskás Akadémia jelenlegi, és Edgar Szevikjan, a Ferencváros volt labdarúgója.

Georgi Harutjunjan, a Puskás Akadémia FC védője is ott van a Magyarország és Írország elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőkre készülő örmény válogatottban, akárcsak a Ferencváros volt szélsője, Edgar Szevikjan. A kaukázusi csapat október 14-én lép pályára a Puskás Arénában, három nappal később pedig Dublinban vendégeskedik. Az örmények első selejtezőjükön 5–0-ra kikaptak otthon Portugáliától, majd ugyancsak hazai pályán 2–1-re megverték az ír válogatottat.

Foci vb 2026
2 órája

Bekerült a Milan sztárja, megvan a portugálok kerete az írek és a mieink ellen

A portugál válogatott hat ponttal áll a csoport első helyén, ez pedig nem is igazán forog veszélyben számukra.

AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
Védők: Kamo Hovaniszjan (Ararat-Armenia), Sergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrcsjan (Osijek), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Giorgi Harutjunjan (Puskás Akadémia), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd)
Középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (Krasznodar), Ugochukwu Ivu (Kazany), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)
Támadók: Lukasz Zelarajan (Atlético Belgano), Hrant-Leon Ranos (Mönchengladbach), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava), Artur Miranjan (Bnei Szahnin), Zsirir Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia), Edgar Szevikjan (Akron), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)

A MAGYAR KERET
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
20.45: Portugália–Írország

4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Portugália

2

2

8–2

+66
2. Örményország

2

1

1

2–6

–43
3. MAGYARORSZÁG

2

1

1

4–5

–11
4. Írország

2

1

1

3–4

–11

 

 

Örményország Magyarország-Örményország Georgi Harutyunjan kerethirdetés világbajnoki selejtezők
Legfrissebb hírek

Kapitányváltás lehet labdarúgó-válogatottunk csoportellenfelénél – sajtóhír

Foci vb 2026
2025.09.18. 14:18

Otthon omlott össze Törökország a spanyolok ellen, hatot kaptak Konyában

Foci vb 2026
2025.09.07. 22:40

Jubiláns góljával verte meg Wales a kazahokat, belga fieszta Liechtensteinben

Foci vb 2026
2025.09.04. 17:56

Oldott hangulatban várják a chileieket a brazilok, Joao Pedro csapattársáról áradozott

Minden más foci
2025.09.04. 17:11

Tóth Balázst kezdetné az írek ellen Petry Zsolt

Magyar válogatott
2025.09.02. 12:17

Nagy Antal szurkol, hogy minden kerék a helyén legyen a Rossi-csapatban

Magyar válogatott
2025.09.02. 10:16

Rendhagyó edzőtábort tart a női futballválogatott

Magyar válogatott
2025.08.18. 18:05

Válogatott: Nagy Ádámmal ilyen még sosem fordult elő; most jöhet el Balogh Botond ideje

Magyar válogatott
2025.05.21. 14:59
Ezek is érdekelhetik