A Puskás védője is készül ellenünk – itt az örmény keret!

Georgi Harutjunjan, a Puskás Akadémia FC védője is ott van a Magyarország és Írország elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőkre készülő örmény válogatottban, akárcsak a Ferencváros volt szélsője, Edgar Szevikjan. A kaukázusi csapat október 14-én lép pályára a Puskás Arénában, három nappal később pedig Dublinban vendégeskedik. Az örmények első selejtezőjükön 5–0-ra kikaptak otthon Portugáliától, majd ugyancsak hazai pályán 2–1-re megverték az ír válogatottat.