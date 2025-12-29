A Budapesti Honvéd az év legeredményesebb hazai sportegyesülete
A SOSZ tájékoztatása szerint a sportegyesületek eredményességi rangsorát a SOSZ az adott évben rendezett Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon, Európai Játékokon és az olimpiai, illetve paralimpiai játékokon az olimpiai és a paralimpiai versenyszámokban szerzett olimpiai és paralimpiai pontok alapján készíti el.
A 2025-ös sportegyesületi rangsor
1. Budapesti Honvéd SE 41.66 pont
2. Ferencvárosi TC 36.95
3. Újpesti TE 34.55
4. BVSC-Zugló 21.06
5. Szegedi KE 17.6
6. Vasas SC 17.33
7. Erzsébeti SMTK 15
8. Győri VSE 14
9. MTK Budapest 13.33
10. Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia 12.25
A 2025-ös parasport egyesületi rangsor
1. Vasas SC 18 pont
2. TFSE 14
3. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 13
4. Pécsi EAC 11
5. Szegedi VSE 10
6. Győri AC 9.5