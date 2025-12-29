Nemzeti Sportrádió

A Budapesti Honvéd az év legeredményesebb hazai sportegyesülete

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.12.29. 15:12
null
Fotó: SOSZ
Címkék
BHSE Vasas SC SOSZ
A Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) által minden esztendőben elkészített, az adott évben szerzett olimpiai és paralimpiai pontok alapján számított nem hivatalos sportegyesületi rangsor élén 2025-ben 41.66 olimpiai ponttal a Budapesti Honvéd Sportegyesület, míg a parasport egyesületi rangsor élén 18 paralimpiai ponttal a Vasas Sport Club végzett – derült ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott hétfői sajtóközleményből.

A SOSZ tájékoztatása szerint a sportegyesületek eredményességi rangsorát a SOSZ az adott évben rendezett Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon, Európai Játékokon és az olimpiai, illetve paralimpiai játékokon az olimpiai és a paralimpiai versenyszámokban szerzett olimpiai és paralimpiai pontok alapján készíti el.

A 2025-ös sportegyesületi rangsor
1. Budapesti Honvéd SE 41.66 pont
2. Ferencvárosi TC 36.95
3. Újpesti TE 34.55
4. BVSC-Zugló 21.06
5. Szegedi KE 17.6
6. Vasas SC 17.33
7. Erzsébeti SMTK 15
8. Győri VSE 14
9. MTK Budapest 13.33
10. Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia 12.25

A 2025-ös parasport egyesületi rangsor
1. Vasas SC 18 pont
2. TFSE 14
3. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 13
4. Pécsi EAC 11
5. Szegedi VSE 10
6. Győri AC 9.5

 

BHSE Vasas SC SOSZ
Legfrissebb hírek

Vívás: taroltak a fővárosi klubok az országos bajnokság csapatversenyén

Egyéb egyéni
2025.12.21. 18:11

Női röpi Extraliga: rangadót nyert a Békéscsaba, a „nagy” Vasas legyőzte a „kis” Vasast

Röplabda
2025.12.21. 17:27

Röplabda: Zsombók Eszter jól bírja a kettős terhelést az Extraligában

Utánpótlássport
2025.12.13. 18:27

Több mint 800 millió forintra jelentkezhetnek a kis és közepes sportegyesületek

Egyéb egyéni
2025.11.21. 12:13

Női röplabda Extraliga: odahaza győzött a Nyíregyháza, a MÁV Előre és az UTE

Röplabda
2025.11.19. 20:26

Jön a birkózó-csb, hat csapat találkozik szerdán a Körcsarnokban

Birkózás
2025.11.04. 10:10

Közel volt a sikerhez, de csak ikszelt a Mosonmagyaróvárral a Dunaújváros a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.11.01. 18:35

Férfi vízi ob I: simán nyert Kaposváron a BVSC és Szentesen a Vasas

Vízilabda
2025.11.01. 18:16
Ezek is érdekelhetik