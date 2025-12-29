A Budapesti Honvéd az év legeredményesebb hazai sportegyesülete

A SOSZ tájékoztatása szerint a sportegyesületek eredményességi rangsorát a SOSZ az adott évben rendezett Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon, Európai Játékokon és az olimpiai, illetve paralimpiai játékokon az olimpiai és a paralimpiai versenyszámokban szerzett olimpiai és paralimpiai pontok alapján készíti el.

A 2025-ös sportegyesületi rangsor

1. Budapesti Honvéd SE 41.66 pont

2. Ferencvárosi TC 36.95

3. Újpesti TE 34.55

4. BVSC-Zugló 21.06

5. Szegedi KE 17.6

6. Vasas SC 17.33

7. Erzsébeti SMTK 15

8. Győri VSE 14

9. MTK Budapest 13.33

10. Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia 12.25

A 2025-ös parasport egyesületi rangsor

1. Vasas SC 18 pont

2. TFSE 14

3. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 13

4. Pécsi EAC 11

5. Szegedi VSE 10

6. Győri AC 9.5