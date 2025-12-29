Heti program: darts-vb, elitligák és NFL
DECEMBER 29., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
OLASZ SERIE A
17. FORDULÓ
20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)
ANGOL CHAMPIONSHIP (másodosztály)
19.00: Coventry–Ipswich (Tv: Match4)
21.15: Birmingham–Southampton (Tv: Match4)
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.00: Comore-szigetek–Mali
20.00: Zambia–Marokkó
B-CSOPORT
17.00: Angola–Egyiptom
17.00: Zimbabwe–Dél-Afrika
FUTSAL
FÉRFI NB I
18. FORDULÓ
18.00: DEAC–Berettyóújfalu
20.00: Újpest–Veszprém (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
17. FORDULÓ
Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Chicago Bears (Tv: Arena4)
Kedd 2.15: Atlanta Falcons–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
3. FORDULÓ
13.30: DÉLUTÁNI PROGRAM (Tv: Sport1)
Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)
Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)
20.00: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)
Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)
4. FORDULÓ
James Hurrell (angol)–Ryan Searle (angol, 20.)
Luke Littler (angol, 1.)–Rob Cross (angol, 17.)
JÉGKORONG
Spengler-kupa, rájátszás
15.00: Sparta Praha–Davos (Tv: Sport2)
20.15: IHF Helsinki–U. S. Collegiate Selects (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Terepkerékpár, világkupa, Loenhout
13.40: nők, X2O (Tv: Eurosport2)
14.55: férfiak, X2O (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI NB I
9. FORDULÓ
18.00: Vasas SC–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport)
18.00: Alba Fehérvár KC–Kozármisleny KA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
14. FORDULÓ
18.00: SZTE-Szedeák–Atomerőmű SE
18.00: NKA Universitas Pécs–Egis Körmend
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd 2.00: San Antonio Spurs–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)
TÉLI SPORTOK
Sífutás, világkupa, Toblach
11.30: férfiak, 10 km, klasszikus (Tv: Eurosport1)
14.30: nők, 10 km, klasszikus (Tv: Eurosport1)
Síugrás, világkupa
Négysáncverseny, 1. állomás, Oberstdorf
16.00: férfiak, HS 137 (Tv: Eurosport1)
VÍZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, ROTTERDAM
18.00: Magyarország–Horvátország
DECEMBER 30., KEDD
FUTBALLPROGRAM
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
3. FORDULÓ
C-CSOPORT
17.00: Tanzánia–Tunézia
17.00: Uganda–Nigéria
D-CSOPORT
20.00: Benin–Szenegál
20.00: Botswana–Kongói DK
ANGOL PREMIER LEAGUE
19. FORDULÓ
20.30: Burnley–Newcastle United
20.30: Chelsea–AFC Bournemouth (Tv: Spíler2)
20.30: Nottingham Forest–Everton (Tv: Match4)
20.30: West Ham United–Brighton & Hove Albion
21.15: Arsenal–Aston Villa (Tv: Arena4)
21.15: Manchester United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
12. FORDULÓ
18.30: Al-Ettifak–Al-Naszr (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
NYOLCADDÖNTŐ
13.30 DÉLUTÁNI PROGRAM (Tv: Sport1)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Andreas Harrysson (svéd)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Gary Anderson (skót, 14.)
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
20.00: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.15: FEHA19–DEAC
18.30: DVTK Jegesmedvék–UTE
OSZTRÁK LIGA (ICEHL)
18.30: FTC-Telekom–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Hydro Fehérvár AV 19
KÉZILABDA
NŐI NB I
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Váci NKSE
18.00: Moyra-Budaörs–Szombathelyi KKA
18.00: DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK
DECEMBER 31., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
3. FORDULÓ
E-CSOPORT
17.00: Egyenlítői-Guinea–Algéria
17.00: Szudán–Burkina Faso
F-CSOPORT
20.00: Gabon–Elefántcsontpart
20.00: Mozambik–Kamerun
SZAÚDI BAJNOKSÁG
12. FORDULÓ
16.25: Neom–Al-Ittihad (Tv: Spíler1)
18.30: Al-Holood–Al-Hilal (Tv: Spíler1)
JANUÁR 1., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
19. FORDULÓ
18.30: Crystal Palace–Fulham
18.30: Liverpool–Leeds United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Brentford–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
21.00: Sunderland–Manchester City (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
NEGYEDDÖNTŐ
13.30 DÉLUTÁNI PROGRAM (Tv: Sport1)
20.00: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA (ICEHL)
17.30: Graz99ers (osztrák)–FTC-Telekom
SÍUGRÁS
14.00: Négysáncverseny, Garmisch-Partenkirchen
JANUÁR 2., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ
20.45: Cagliari–Milan
FRANCIA LIGUE 1
17. FORDULÓ
20.45: Toulouse–Lens
SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
21.00: Rayo Vallecano–Getafe (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
ELŐDÖNTŐ
20.30: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda (romániai)
18.00: UTE–Gyergyói HK (romániai)
18.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák
JANUÁR 3., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
13.30: Aston Villa–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–West Ham United
16.00: Brighton & Hove Albion–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: AFC Bournemouth–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
17. FORDULÓ
17.00: Monaco–Lyon
19.00: Nice–Strasbourg
21.05: Lille–Rennes
OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ
12.30: Como–Udinese
15.00: Genoa–Pisa
15.00: Sassuolo–Parma
18.00: Juventus–Lecce
20.45: Atalanta–Roma
SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
14.00: Celta Vigo–Valencia (Tv: Spíler2)
16.15: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
18. FORDULÓ
22.30: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)
Vasárnap, 2.30: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
DÖNTŐ
21.00: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA (ICEHL)
18.30: FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–MVM-OSE Lions
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: Atomerőmű SE–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: Zalakerámia ZTE KK–NKA Universitas Pécs
18.00: DEAC–Alba Fehérvár
18.00: Sopron KC–Egis Körmend
NŐI NB I
17.00: UNI Győr–Csata TKK
17.30: DVTK HunTherm–ELTE BEAC Újbuda
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Sopron Basket
18.00: NKA Universitas Pécs–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
18.00: Tarr KSC Szekszárd–VBW CEKK Cegléd
19.00: TFSE–Vasas Akadémia
JANUÁR 4., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
13.30: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Everton–Brentford
16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–Sunderland
18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
17. FORDULÓ
15.00: Marseille–Nantes
17.15: Brest–Auxerre
17.15: Le Havre–Angers
17.15: Lorient–Metz
20.45: Paris SG–Paris FC
OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ
12.30: Lazio–Napoli
15.00: Fiorentina–Cremonese
18.00: Hellas Verona–Torino
20.45: Internazionale–Bologna
SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Oviedo
18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
18. FORDULÓ
19.00: Atlanta Falcons–New Orleans Saints
19.00: Cincinnati Bengals–Cleveland Browns
19.00: Houston Texans–Indianapolis Colts
19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans
19.00: Minnesota Vikings–Green Bay Packers
19.00: New York Giants–Dallas Cowboys
22.25: Buffalo Bills–New York Jets
22.25: Chicago Bears–Detroit Lions
22.25: Denver Broncos–Los Angeles Chargers
22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs
22.25: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals
22.25: New England Patriots–Miami Dolphins
22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders
Hétfő, 2.20: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.00: UTE–FEHA19
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)
18.00: DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda (romániai)
18.30: DEAC–Gyergyói HK (romániai)
KÉZILABDA
NŐI NB I
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Dunaújvárosi Kohász KA
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
14.00: Swissten Dág KSE–Prestige Fitness PSE
16.00: Szolnoki RK-SC SI–Vegyész RC Kazincbarcika
17.00: Dunaújvárosi KSE–MAFC
18.00: Vidux-Szegedi RSE–DEAC
SÍUGRÁS
13.30: Négysáncverseny, Innsbruck