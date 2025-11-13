Willi Orbán volt a válogatott legjobbja az örmények ellen – NS-osztályzatok

DIBUSZ Dénes 0

Keveset avatkozott játékba. Amikor a 38. percben ráfeküdt a beadásnál megpattanó labdára, akkor vettük észre, kapusa is van a magyar válogatottnak: az örmények nem igazán tették próbára, a hazaadásoknál volt kisebb feladata. Igaz, azt is védésnek látta a játékvezető, amikor nem ért labdába, érezte, hogy fölé megy, egyszer jó ütemben futott ki a tizenhatoson kívülre menteni. A nagy örmény helyzetnél kiválóan zárta a szöget.

Loic NEGO 5

Pontatlan beadással kezdte a meccset, a folytatásban is voltak ütemtévesztései, célt tévesztett átadásai, a 26. percben az ő hibája után adódott lehetőség a házigazda előtt, nyolc passzából csak hat volt pontos a magyar térfélen. A második félidőt azonban fontos blokkal kezdte, veszélyes örmény helyzetben, majd megnyert párbaj erősítette önbizalmát.

Willi ORBÁN 8

Határozottan, nyugodtan futballozott, a 19. percben volt egy szép szerelése, éppen akkor, amikor a hazai drukkerek már izgatottan emelkedtek. Jókor avatkozott közbe, jól koncentrált, higgadtan védekezett, az egyik legjobbja volt a magyar csapatnak az első félidőben. Az 59. percben megint a legjobb helyen volt, nagy örmény helyzetben mentett, miként a 67. percben a szögletnél. Kiemelkedően futballozott, vezér volt, a legjobb a mezőnyben.

SZALAI Attila 7

Kemény, határozott szereléssel kezdett, a hátsó labdakihozataloknál időnként pontosan passzolt, de lassan. A párharcait megnyerte, fejjel nem lehetett megverni, a hosszabb passzai nem mindig voltak pontosak, négy tisztázás, egy blokkolt lövés az első félidőben. Higgadtan védekezett, jól helyezkedett a szünet után is, amikor keresztezett, nem rúgta el vaktában a labdát, többször jól hozta ki.

KERKEZ Milos 6

Aktívan indított, a 18. percben a jó ütemben kilépő Szoboszlai Dominikot próbálta indítani, de hosszan passzolt, a következő mentése után taccsra szállt a labda, volt benne bizonytalanság. A 32. percben ragyogóan indult be, de rosszul adott be, ezzel együtt akaratosan futballozott. A szünet után voltak meghökkentő megoldásai, taccsra rúgott labdái, mintha kissé elszállt volna az önbizalma Liverpoolban.

Callum STYLES 5

EEleinte kerülte a feltűnést és a kockázatos megoldásokat, kicsiben játszott, sokszor hátrafelé. A szünetig 27 passzát rögzítették a statisztikusok, ebből 25 jó volt, ez kiváló adat, csak nem ment vele sokszor előre a csapat. Sokat futott, de szürkén teljesített, mintha kereste volna a helyét a pálya középső részén, előfordult, hogy megszerezte a labdát, és eladta azonnal. Sokat dolgozott, de nem sok emlékezetes pillanata volt, a cseréje sem volt váratlan.

SCHÄFER András 6

Kecsegtető labdavezetéssel indított az 5. percben, de a végén rossz döntést hozott, abból ziccert kellett volna kialakítani. Az elején a jobbak között volt, sokat mozgott, gyakran avatkozott játékba, a 42. percben felért a kapu elé, ballal kapura tudott lőni, de nem volt benne erő. Rossz labdaérintéssel kezdte a második félidőt, abból megindultak a hazaiak, a 69. percben nagyszerűen indította Lukács Dánielt, majd labdát szerzett okosan.

BOLLA Bendegúz 5

Ő lőhetett először, ballal nem találta el a kaput, aztán nagyot harcolt ellenfelével, váltakozó kimenetellel. A gól előtt már jól adott be, Sallai Roland majdnem gólt szerzett belőle, de nem ment neki igazán a futball. A második félidőben keveset avatkozott játékba, öt párharcából egyet nyert meg, huszonegy passzából tizenöt ment jó helyre, nem volt meglepő, hogy elsőként őt cserélte le a kapitány.

SZOBOSZLAI DOMINIK 6

Ő vezényelte a letámadást, amiből az első tíz percben is voltak labdaszerzéseink: agilitás, sebesség jellemezte a kezdéstől, a huszadik percben belevetődtek a lövésébe, a szögleteinél veszélyesen kanyarodott a labda a kapu elé, a gólpassza előtt kulcsfontosságú sprintet nyert meg, remekül csavart középre. A szünet előtt visszament a belső védők közé, ezzel messze került a hazai kaputól, az első félidőben 37 passzából 37 volt sikeres, erre mondják, nem baj. Rengeteget futott, a védekezésből is kivette a részét, a meccset egy szabadrúgással fejezte be: nem sokkal ment fölé a labda.

SALLAI Roland 5

Agilisan kezdett, volt egy jó labdaszerzése a hazai tizenhatosnál, mutatta magát, kérte a labdát. Amikor ütközés után nem fújt a játékvezető, felpattant, de most nem reagált meggondolatlanul. Varga Barnabás gólja előtt már ő is a kapuba fejelhetett volna, de nem találta el jól a labdát, noha remekül érkezett a beadásra. Ígéretes helyzetekben, egy az egy ellen nem jöttek be az elképzelései, mintha túl görcsösen akarta volna a jó befejezést. Két rossz érintéssel kezdte a második félidőt, de a 62. percben centiméterekre volt a gólpassztól. Nem ment neki igazán a játék, ötször próbálkozott lövéssel, de négyet blokkoltak, ami azt jelenti, előkészítetlenül, kapkodva próbálkozott.

VARGA Barnabás 7

Az első pillanattól agresszíven léptek fel ellene az örmény védők: tartottak tőle nagyon, ez érződött, de negyedóra alatt kétszer is elvették tőle a labdát, könnyebben, mint hittük volna. Aztán amikor a harmadik párharcot is a védő nyerte meg, és a csatár idegesnek látszott, az volt a téma a sajtóteraszon: nincs gond, a következőt befejeli. Elképesztő, ebben mennyire lehet bízni, jól ment a labda elé, védhetetlenül küldte a labdát a sarokba. A második félidőben főként a labda megtartásában jeleskedett.

A cserék közül LUKÁCS Dániel ( 6) nagy lendülettel indult meg, szögletet harcolt ki, nehezen tartották a védők, VITÁLIS Milán (–) sokat mozogva szállt be, bátran bevitte kettő közé a labdát, csak fellökni tudták, de keveset találkozott a labdával, TÓTH Alex (–) csaknem gólt szerzett, alig lőtt mellé, de a legnagyobb hazai esély az ő labdaeladása után alakult ki, szerencséje, hogy megúsztuk. NAGY Zsolt (–) néhányszor labdába ért, stabilan védekezett.