Nemzeti Sportrádió

Willi Orbán volt a válogatott legjobbja az örmények ellen – NS-osztályzatok

SOMOGYI ZSOLTSOMOGYI ZSOLT
• Jereván
Vágólapra másolva!
2025.11.13. 23:28
null
A Varga Barnabásnak gólpasszt adó Szoboszlai Dominik 6-os osztályzatot kapott (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
foci vb 2026 Tóth Alex Magyarország vb 2026 vb-selejtező Schäfer András Örményország Vitális Milán Szalai Attila Varga Barnabás Szoboszlai Dominik Nagy Zsolt örmény válogatott Lukács Dániel Bolla Bendegúz magyar válogatott Sallai Roland Callum Styles Loic Nego Kerkez Milos Dibusz Dénes Willi Orbán
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatának F-csoportjában, az utolsó előtti, 5. fordulóban a magyar válogatott Szoboszlai Dominik beadása után Varga Barnabás fejesével 1–0-ra győzött Jerevánban Örményország ellen, ezzel karnyújtásnyira került a vb-pótselejtezőt érő második helytől a csoportban. Íme, lapunk osztályzatai a magyar játékosokról.

DIBUSZ Dénes 0

Keveset avatkozott játékba. Amikor a 38. percben ráfeküdt a beadásnál megpattanó labdára, akkor vettük észre, kapusa is van a magyar válogatottnak: az örmények nem igazán tették próbára, a hazaadásoknál volt kisebb feladata. Igaz, azt is védésnek látta a játékvezető, amikor nem ért labdába, érezte, hogy fölé megy, egyszer jó ütemben futott ki a tizenhatoson kívülre menteni. A nagy örmény helyzetnél kiválóan zárta a szöget.

Loic NEGO 5

Pontatlan beadással kezdte a meccset, a folytatásban is voltak ütemtévesztései, célt tévesztett átadásai, a 26. percben az ő hibája után adódott lehetőség a házigazda előtt, nyolc passzából csak hat volt pontos a magyar térfélen. A második félidőt azonban fontos blokkal kezdte, veszélyes örmény helyzetben, majd megnyert párbaj erősítette önbizalmát.

Willi ORBÁN 8

Határozottan, nyugodtan futballozott, a 19. percben volt egy szép szerelése, éppen akkor, amikor a hazai drukkerek már izgatottan emelkedtek. Jókor avatkozott közbe, jól koncentrált, higgadtan védekezett, az egyik legjobbja volt a magyar csapatnak az első félidőben. Az 59. percben megint a legjobb helyen volt, nagy örmény helyzetben mentett, miként a 67. percben a szögletnél. Kiemelkedően futballozott, vezér volt, a legjobb a mezőnyben. 

SZALAI Attila 7

Kemény, határozott szereléssel kezdett, a hátsó labdakihozataloknál időnként pontosan passzolt, de lassan. A párharcait megnyerte, fejjel nem lehetett megverni, a hosszabb passzai nem mindig voltak pontosak, négy tisztázás, egy blokkolt lövés az első félidőben. Higgadtan védekezett, jól helyezkedett a szünet után is, amikor keresztezett, nem rúgta el vaktában a labdát, többször jól hozta ki.

KERKEZ Milos 6

Aktívan indított, a 18. percben a jó ütemben kilépő Szoboszlai Dominikot próbálta indítani, de hosszan passzolt, a következő mentése után taccsra szállt a labda, volt benne bizonytalanság. A 32. percben ragyogóan indult be, de rosszul adott be, ezzel együtt akaratosan futballozott. A szünet után voltak meghökkentő megoldásai, taccsra rúgott labdái, mintha kissé elszállt volna az önbizalma Liverpoolban.

Callum STYLES 5

EEleinte kerülte a feltűnést és a kockázatos megoldásokat, kicsiben játszott, sokszor hátrafelé. A szünetig 27 passzát rögzítették a statisztikusok, ebből 25 jó volt, ez kiváló adat, csak nem ment vele sokszor előre a csapat. Sokat futott, de szürkén teljesített, mintha kereste volna a helyét a pálya középső részén, előfordult, hogy megszerezte a labdát, és eladta azonnal. Sokat dolgozott, de nem sok emlékezetes pillanata volt, a cseréje sem volt váratlan.

SCHÄFER András 6

Kecsegtető labdavezetéssel indított az 5. percben, de a végén rossz döntést hozott, abból ziccert kellett volna kialakítani. Az elején a jobbak között volt, sokat mozgott, gyakran avatkozott játékba, a 42. percben felért a kapu elé, ballal kapura tudott lőni, de nem volt benne erő. Rossz labdaérintéssel kezdte a második félidőt, abból megindultak a hazaiak, a 69. percben nagyszerűen indította Lukács Dánielt, majd labdát szerzett okosan.

BOLLA Bendegúz 5

Ő lőhetett először, ballal nem találta el a kaput, aztán nagyot harcolt ellenfelével, váltakozó kimenetellel. A gól előtt már jól adott be, Sallai Roland majdnem gólt szerzett belőle, de nem ment neki igazán a futball. A második félidőben keveset avatkozott játékba, öt párharcából egyet nyert meg, huszonegy passzából tizenöt ment jó helyre, nem volt meglepő, hogy elsőként őt cserélte le a kapitány.

SZOBOSZLAI DOMINIK 6

Ő vezényelte a letámadást, amiből az első tíz percben is voltak labdaszerzéseink: agilitás, sebesség jellemezte a kezdéstől, a huszadik percben belevetődtek a lövésébe, a szögleteinél veszélyesen kanyarodott a labda a kapu elé, a gólpassza előtt kulcsfontosságú sprintet nyert meg, remekül csavart középre. A szünet előtt visszament a belső védők közé, ezzel messze került a hazai kaputól, az első félidőben 37 passzából 37 volt sikeres, erre mondják, nem baj. Rengeteget futott, a védekezésből is kivette a részét, a meccset egy szabadrúgással fejezte be: nem sokkal ment fölé a labda.

SALLAI Roland 5

Agilisan kezdett, volt egy jó labdaszerzése a hazai tizenhatosnál, mutatta magát, kérte a labdát. Amikor ütközés után nem fújt a játékvezető, felpattant, de most nem reagált meggondolatlanul. Varga Barnabás gólja előtt már ő is a kapuba fejelhetett volna, de nem találta el jól a labdát, noha remekül érkezett a beadásra. Ígéretes helyzetekben, egy az egy ellen nem jöttek be az elképzelései, mintha túl görcsösen akarta volna a jó befejezést. Két rossz érintéssel kezdte a második félidőt, de a 62. percben centiméterekre volt a gólpassztól. Nem ment neki igazán a játék, ötször próbálkozott lövéssel, de négyet blokkoltak, ami azt jelenti, előkészítetlenül, kapkodva próbálkozott.

VARGA Barnabás 7

Az első pillanattól agresszíven léptek fel ellene az örmény védők: tartottak tőle nagyon, ez érződött, de negyedóra alatt kétszer is elvették tőle a labdát, könnyebben, mint hittük volna. Aztán amikor a harmadik párharcot is a védő nyerte meg, és a csatár idegesnek látszott, az volt a téma a sajtóteraszon: nincs gond, a következőt befejeli. Elképesztő, ebben mennyire lehet bízni, jól ment a labda elé, védhetetlenül küldte a labdát a sarokba. A második félidőben főként a labda megtartásában jeleskedett.

A cserék közül LUKÁCS Dániel ( 6) nagy lendülettel indult meg, szögletet harcolt ki, nehezen tartották a védők, VITÁLIS Milán (–) sokat mozogva szállt be, bátran bevitte kettő közé a labdát, csak fellökni tudták, de keveset találkozott a labdával,  TÓTH Alex (–) csaknem gólt szerzett, alig lőtt mellé, de a legnagyobb hazai esély az ő labdaeladása után alakult ki, szerencséje, hogy megúsztuk. NAGY Zsolt (–) néhányszor labdába ért, stabilan védekezett.

Kapcsolódó tartalom

Varga Barnabás góljával kiizzadtuk a győzelmet Jerevánban, megőriztük a második helyünket

Az írek legyőzték a portugálokat, így a mieink akár a csoportot is megnyerhetik.

Lukács Dániel: Hála Istennek a végén kijött a vakond!

Varga Barnabás: Természetesen most szurkolunk Portugáliának, ha mégsem sikerül, akkor vasárnap nekünk kell megoldani.

Ezzel a góllal nyertünk az örmények ellen – videó

A Ferencváros támadója a 33. percben talált be a kapuba.

EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–1)
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 14 247 néző. Vezette: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan (Nalbandjan, 77.), K. Muradjan (Agaszarjan, 90.), Szpercjan – Szevikjan (Elojan, 77.), Ranos (Szerobjan, 76.), Sagojan (N. Grigorjan, 69.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Schäfer, Styles (Vitális, 71.) – Bolla (Lukács D., 61.), Szoboszlai, Sallai (Tóth A., 71.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Varga B. (33.)

A csoport másik mérkőzésén: Írország–Portugália 2–0

     
A F-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Portugália531111–6+510
2. MAGYARORSZÁG52219–7+28
3. Írország52126–5+17
4. Örményország5142–10–83

 

foci vb 2026 Tóth Alex Magyarország vb 2026 vb-selejtező Schäfer András Örményország Vitális Milán Szalai Attila Varga Barnabás Szoboszlai Dominik Nagy Zsolt örmény válogatott Lukács Dániel Bolla Bendegúz magyar válogatott Sallai Roland Callum Styles Loic Nego Kerkez Milos Dibusz Dénes Willi Orbán
Legfrissebb hírek

Szalai Attila: Miért ne szerezhetnénk meg a csoport első helyét?

Magyar válogatott
22 perce

Nyertünk, de maradt tét – Deák Zsigmond jegyzete

Magyar válogatott
34 perce

Lukács Dániel: Nem arra számítottunk, ami a második félidőben történt

Magyar válogatott
1 órája

Vb-selejtezők: Anglia hetedik meccsét is megnyerte, Albánia már biztosan pótselejtezős

Foci vb 2026
1 órája

Cristiano Ronaldo piros lapot kapott, Írország legyőzte Portugáliát – semmi sem dőlt el a csoportunkban

Foci vb 2026
1 órája

Mbappé vezérletével Franciaország néggyel verte meg Ukrajnát, és kijutott a vb-re

Foci vb 2026
1 órája

Marco Rossi: A második félidőnk a selejtező legrosszabbja volt

Magyar válogatott
2 órája

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Örményország elleni teljesítményét!

Magyar válogatott
3 órája
Ezek is érdekelhetik