Willi Orbán volt a válogatott legjobbja az örmények ellen – NS-osztályzatok
DIBUSZ Dénes 0
Keveset avatkozott játékba. Amikor a 38. percben ráfeküdt a beadásnál megpattanó labdára, akkor vettük észre, kapusa is van a magyar válogatottnak: az örmények nem igazán tették próbára, a hazaadásoknál volt kisebb feladata. Igaz, azt is védésnek látta a játékvezető, amikor nem ért labdába, érezte, hogy fölé megy, egyszer jó ütemben futott ki a tizenhatoson kívülre menteni. A nagy örmény helyzetnél kiválóan zárta a szöget.
Loic NEGO 5
Pontatlan beadással kezdte a meccset, a folytatásban is voltak ütemtévesztései, célt tévesztett átadásai, a 26. percben az ő hibája után adódott lehetőség a házigazda előtt, nyolc passzából csak hat volt pontos a magyar térfélen. A második félidőt azonban fontos blokkal kezdte, veszélyes örmény helyzetben, majd megnyert párbaj erősítette önbizalmát.
Willi ORBÁN 8
Határozottan, nyugodtan futballozott, a 19. percben volt egy szép szerelése, éppen akkor, amikor a hazai drukkerek már izgatottan emelkedtek. Jókor avatkozott közbe, jól koncentrált, higgadtan védekezett, az egyik legjobbja volt a magyar csapatnak az első félidőben. Az 59. percben megint a legjobb helyen volt, nagy örmény helyzetben mentett, miként a 67. percben a szögletnél. Kiemelkedően futballozott, vezér volt, a legjobb a mezőnyben.
SZALAI Attila 7
Kemény, határozott szereléssel kezdett, a hátsó labdakihozataloknál időnként pontosan passzolt, de lassan. A párharcait megnyerte, fejjel nem lehetett megverni, a hosszabb passzai nem mindig voltak pontosak, négy tisztázás, egy blokkolt lövés az első félidőben. Higgadtan védekezett, jól helyezkedett a szünet után is, amikor keresztezett, nem rúgta el vaktában a labdát, többször jól hozta ki.
KERKEZ Milos 6
Aktívan indított, a 18. percben a jó ütemben kilépő Szoboszlai Dominikot próbálta indítani, de hosszan passzolt, a következő mentése után taccsra szállt a labda, volt benne bizonytalanság. A 32. percben ragyogóan indult be, de rosszul adott be, ezzel együtt akaratosan futballozott. A szünet után voltak meghökkentő megoldásai, taccsra rúgott labdái, mintha kissé elszállt volna az önbizalma Liverpoolban.
Callum STYLES 5
EEleinte kerülte a feltűnést és a kockázatos megoldásokat, kicsiben játszott, sokszor hátrafelé. A szünetig 27 passzát rögzítették a statisztikusok, ebből 25 jó volt, ez kiváló adat, csak nem ment vele sokszor előre a csapat. Sokat futott, de szürkén teljesített, mintha kereste volna a helyét a pálya középső részén, előfordult, hogy megszerezte a labdát, és eladta azonnal. Sokat dolgozott, de nem sok emlékezetes pillanata volt, a cseréje sem volt váratlan.
SCHÄFER András 6
Kecsegtető labdavezetéssel indított az 5. percben, de a végén rossz döntést hozott, abból ziccert kellett volna kialakítani. Az elején a jobbak között volt, sokat mozgott, gyakran avatkozott játékba, a 42. percben felért a kapu elé, ballal kapura tudott lőni, de nem volt benne erő. Rossz labdaérintéssel kezdte a második félidőt, abból megindultak a hazaiak, a 69. percben nagyszerűen indította Lukács Dánielt, majd labdát szerzett okosan.
BOLLA Bendegúz 5
Ő lőhetett először, ballal nem találta el a kaput, aztán nagyot harcolt ellenfelével, váltakozó kimenetellel. A gól előtt már jól adott be, Sallai Roland majdnem gólt szerzett belőle, de nem ment neki igazán a futball. A második félidőben keveset avatkozott játékba, öt párharcából egyet nyert meg, huszonegy passzából tizenöt ment jó helyre, nem volt meglepő, hogy elsőként őt cserélte le a kapitány.
SZOBOSZLAI DOMINIK 6
Ő vezényelte a letámadást, amiből az első tíz percben is voltak labdaszerzéseink: agilitás, sebesség jellemezte a kezdéstől, a huszadik percben belevetődtek a lövésébe, a szögleteinél veszélyesen kanyarodott a labda a kapu elé, a gólpassza előtt kulcsfontosságú sprintet nyert meg, remekül csavart középre. A szünet előtt visszament a belső védők közé, ezzel messze került a hazai kaputól, az első félidőben 37 passzából 37 volt sikeres, erre mondják, nem baj. Rengeteget futott, a védekezésből is kivette a részét, a meccset egy szabadrúgással fejezte be: nem sokkal ment fölé a labda.
SALLAI Roland 5
Agilisan kezdett, volt egy jó labdaszerzése a hazai tizenhatosnál, mutatta magát, kérte a labdát. Amikor ütközés után nem fújt a játékvezető, felpattant, de most nem reagált meggondolatlanul. Varga Barnabás gólja előtt már ő is a kapuba fejelhetett volna, de nem találta el jól a labdát, noha remekül érkezett a beadásra. Ígéretes helyzetekben, egy az egy ellen nem jöttek be az elképzelései, mintha túl görcsösen akarta volna a jó befejezést. Két rossz érintéssel kezdte a második félidőt, de a 62. percben centiméterekre volt a gólpassztól. Nem ment neki igazán a játék, ötször próbálkozott lövéssel, de négyet blokkoltak, ami azt jelenti, előkészítetlenül, kapkodva próbálkozott.
VARGA Barnabás 7
Az első pillanattól agresszíven léptek fel ellene az örmény védők: tartottak tőle nagyon, ez érződött, de negyedóra alatt kétszer is elvették tőle a labdát, könnyebben, mint hittük volna. Aztán amikor a harmadik párharcot is a védő nyerte meg, és a csatár idegesnek látszott, az volt a téma a sajtóteraszon: nincs gond, a következőt befejeli. Elképesztő, ebben mennyire lehet bízni, jól ment a labda elé, védhetetlenül küldte a labdát a sarokba. A második félidőben főként a labda megtartásában jeleskedett.
A cserék közül LUKÁCS Dániel ( 6) nagy lendülettel indult meg, szögletet harcolt ki, nehezen tartották a védők, VITÁLIS Milán (–) sokat mozogva szállt be, bátran bevitte kettő közé a labdát, csak fellökni tudták, de keveset találkozott a labdával, TÓTH Alex (–) csaknem gólt szerzett, alig lőtt mellé, de a legnagyobb hazai esély az ő labdaeladása után alakult ki, szerencséje, hogy megúsztuk. NAGY Zsolt (–) néhányszor labdába ért, stabilan védekezett.
EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–1)
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 14 247 néző. Vezette: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan (Nalbandjan, 77.), K. Muradjan (Agaszarjan, 90.), Szpercjan – Szevikjan (Elojan, 77.), Ranos (Szerobjan, 76.), Sagojan (N. Grigorjan, 69.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Schäfer, Styles (Vitális, 71.) – Bolla (Lukács D., 61.), Szoboszlai, Sallai (Tóth A., 71.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Varga B. (33.)
A csoport másik mérkőzésén: Írország–Portugália 2–0
|A F-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Portugália
|5
|3
|1
|1
|11–6
|+5
|10
|2. MAGYARORSZÁG
|5
|2
|2
|1
|9–7
|+2
|8
|3. Írország
|5
|2
|1
|2
|6–5
|+1
|7
|4. Örményország
|5
|1
|–
|4
|2–10
|–8
|3