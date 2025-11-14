„Magyarország megfosztotta a lehetőségtől Örményországot” – elnézést kért a kapitány

A sport.news.am rövid hírében a tényt rögzíti, hogy a magyar válogatott 1–0-ra győzött Jerevánban. A hírportál kiemeli, hogy a liverpooli Szoboszlai Dominik beadásából fejelte a győztes gólt Varga Barnabás. „Ezzel az örmény csapat három ponttal az utolsó helyen áll az F-csoportban, a nyolc ponttal második Magyarország megfosztotta attól a lehetőségtől, hogy pótselejtezőt játszhasson” – szögezi le a híroldal.

Az 1i.am arra hívja fel a figyelmet, hogy az örmény válogatottnak a második félidőben a helyzetei alapján megvolt a lehetősége az egyenlítésre, de ezzel nem tudott élni. A kihasználatlan lehetőségek és elvesztett pontok miatt Örményország továbbra is utolsó helyen áll a csoportban.

A 168.am hosszasan idézi az örmény szövetségi kapitány, Jegise Melikjan meccs utáni értékelését.

„Büszke vagyok a fiúkra. Vannak hibák, de a csapatszellem, a csapategység biztató. Az egyetlen negatívum, hogy nem szereztünk pontot. Ezért elnézést kérek a szurkolóinktól, de hálás vagyok, hogy megértenek minket és türelmesek. Ez motivál engem” – fogalmazott Melikjan, aki szerint csapatának világos játékterve van, örül, hogy van versenyhelyzet a csapaton belül, a játékosok megértik a szerepüket és elkötelezettek a csapat minél jobb szereplése mellett.

Az örmények kapitánya, a portugálok elleni vasárnapi meccsről harciasan beszélt.

„Nem feltartott kézzel, hanem karddal és késsel (ez a tűzzel-vassal magyar megfelelője az örmény nyelvben – a szerk.) megyünk Portugáliába. A csapat fejlődése szempontjából egy nagyszerű teszt lesz számunkra az a meccs” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

A 168.am azt ugyan már nem idézte, de Melikjan a mieinkről is beszélt a meccs utáni sajtótájékoztatón.

„A második félidő volt az eddigi legjobb játékrész, amit a vb-selejtezőben mutattunk. Amit a szünetben megbeszéltünk, megvalósítottuk a pályán. Jól sikerült a magyar válogatott futballjának elemzése, főleg Szoboszlai Dominiké és Varga Barnabásé, és az egyetlen szituációt eltekintve, amelyből gólt kaptunk, megfékeztük őket – ez volt a mérkőzés egyik kulcsa, ezért nem volt annyi helyzete ellenfelünknek. Sok problémával küzdünk, de látom a fejlődést a csapaton.”