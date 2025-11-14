Nemzeti Sportrádió

„Magyarország megfosztotta a lehetőségtől Örményországot” – elnézést kért a kapitány

P. K.P. K.
2025.11.14. 08:28
null
A gólszerző Varga Barnabást (19) és a gólpasszt adó Szoboszlai Dominikot ünneplik a mieink (Fotó: Szabó Miklós)
Magyarország válogatott vb 2026 vb-selejtező Örményország magyar válogatott
Az Örményország–Magyarország (0–1) vb-selejtező után az örmény sajtó a kihagyott helyzetek és az elszalasztott lehetőség miatt kesereg, de Jegise Melikjan szövetségi kapitány szerint játékosai bizonyították, hogy erre a csapatra lehet hosszú távon építeni.

 

 

A sport.news.am rövid hírében a tényt rögzíti, hogy a magyar válogatott 1–0-ra győzött Jerevánban. A hírportál kiemeli, hogy a liverpooli Szoboszlai Dominik beadásából fejelte a győztes gólt Varga Barnabás. „Ezzel az örmény csapat három ponttal az utolsó helyen áll az F-csoportban, a nyolc ponttal második Magyarország megfosztotta attól a lehetőségtől, hogy pótselejtezőt játszhasson” – szögezi le a híroldal.

Az 1i.am arra hívja fel a figyelmet, hogy az örmény válogatottnak a második félidőben a helyzetei alapján megvolt a lehetősége az egyenlítésre, de ezzel nem tudott élni. A kihasználatlan lehetőségek és elvesztett pontok miatt Örményország továbbra is utolsó helyen áll a csoportban.

A 168.am hosszasan idézi az örmény szövetségi kapitány, Jegise Melikjan meccs utáni értékelését.

Büszke vagyok a fiúkra. Vannak hibák, de a csapatszellem, a csapategység biztató. Az egyetlen negatívum, hogy nem szereztünk pontot. Ezért elnézést kérek a szurkolóinktól, de hálás vagyok, hogy megértenek minket és türelmesek. Ez motivál engem” – fogalmazott Melikjan, aki szerint csapatának világos játékterve van, örül, hogy van versenyhelyzet a csapaton belül, a játékosok megértik a szerepüket és elkötelezettek a csapat minél jobb szereplése mellett.

Az örmények kapitánya, a portugálok elleni vasárnapi meccsről harciasan beszélt.

„Nem feltartott kézzel, hanem karddal és késsel (ez a tűzzel-vassal magyar megfelelője az örmény nyelvben – a szerk.) megyünk Portugáliába. A csapat fejlődése szempontjából egy nagyszerű teszt lesz számunkra az a meccs” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

A 168.am azt ugyan már nem idézte, de Melikjan a mieinkről is beszélt a meccs utáni sajtótájékoztatón.

A második félidő volt az eddigi legjobb játékrész, amit a vb-selejtezőben mutattunk. Amit a szünetben megbeszéltünk, megvalósítottuk a pályán. Jól sikerült a magyar válogatott futballjának elemzése, főleg Szoboszlai Dominiké és Varga Barnabásé, és az egyetlen szituációt eltekintve, amelyből gólt kaptunk, megfékeztük őket – ez volt a mérkőzés egyik kulcsa, ezért nem volt annyi helyzete ellenfelünknek. Sok problémával küzdünk, de látom a fejlődést a csapaton.” 

Magyar válogatott
15 órája

Varga Barnabás góljával kiizzadtuk a győzelmet Jerevánban, megőriztük a második helyünket

Az írek legyőzték a portugálokat, így a mieink akár a csoportot is megnyerhetik.

 

EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–1)
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 14 247 néző. Vezette: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan (Nalbandjan, 77.), K. Muradjan (Agaszarjan, 90.), Szpercjan – Szevikjan (Elojan, 77.), Ranos (Szerobjan, 76.), Sagojan (N. Grigorjan, 69.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Schäfer, Styles (Vitális, 71.) – Bolla (Lukács D., 61.), Szoboszlai D., Sallai R. (Tóth Alex, 71.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Varga B. (33.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

     

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

1. Portugália

5

3

1

1

11–  6

+5

10

2. MAGYARORSZÁG

5

2

2

1

9–  7

+2

8

3. Írország

5

2

1

2

6–  5

+1

7

4. Örményország

5

1

4

2–10

–8

3

 

 

