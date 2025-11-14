„Magyarország megfosztotta a lehetőségtől Örményországot” – elnézést kért a kapitány
A sport.news.am rövid hírében a tényt rögzíti, hogy a magyar válogatott 1–0-ra győzött Jerevánban. A hírportál kiemeli, hogy a liverpooli Szoboszlai Dominik beadásából fejelte a győztes gólt Varga Barnabás. „Ezzel az örmény csapat három ponttal az utolsó helyen áll az F-csoportban, a nyolc ponttal második Magyarország megfosztotta attól a lehetőségtől, hogy pótselejtezőt játszhasson” – szögezi le a híroldal.
Az 1i.am arra hívja fel a figyelmet, hogy az örmény válogatottnak a második félidőben a helyzetei alapján megvolt a lehetősége az egyenlítésre, de ezzel nem tudott élni. A kihasználatlan lehetőségek és elvesztett pontok miatt Örményország továbbra is utolsó helyen áll a csoportban.
A 168.am hosszasan idézi az örmény szövetségi kapitány, Jegise Melikjan meccs utáni értékelését.
„Büszke vagyok a fiúkra. Vannak hibák, de a csapatszellem, a csapategység biztató. Az egyetlen negatívum, hogy nem szereztünk pontot. Ezért elnézést kérek a szurkolóinktól, de hálás vagyok, hogy megértenek minket és türelmesek. Ez motivál engem” – fogalmazott Melikjan, aki szerint csapatának világos játékterve van, örül, hogy van versenyhelyzet a csapaton belül, a játékosok megértik a szerepüket és elkötelezettek a csapat minél jobb szereplése mellett.
Az örmények kapitánya, a portugálok elleni vasárnapi meccsről harciasan beszélt.
„Nem feltartott kézzel, hanem karddal és késsel (ez a tűzzel-vassal magyar megfelelője az örmény nyelvben – a szerk.) megyünk Portugáliába. A csapat fejlődése szempontjából egy nagyszerű teszt lesz számunkra az a meccs” – fogalmazott a szövetségi kapitány.
A 168.am azt ugyan már nem idézte, de Melikjan a mieinkről is beszélt a meccs utáni sajtótájékoztatón.
„A második félidő volt az eddigi legjobb játékrész, amit a vb-selejtezőben mutattunk. Amit a szünetben megbeszéltünk, megvalósítottuk a pályán. Jól sikerült a magyar válogatott futballjának elemzése, főleg Szoboszlai Dominiké és Varga Barnabásé, és az egyetlen szituációt eltekintve, amelyből gólt kaptunk, megfékeztük őket – ez volt a mérkőzés egyik kulcsa, ezért nem volt annyi helyzete ellenfelünknek. Sok problémával küzdünk, de látom a fejlődést a csapaton.”
Varga Barnabás góljával kiizzadtuk a győzelmet Jerevánban, megőriztük a második helyünket
EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–1)
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 14 247 néző. Vezette: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan (Nalbandjan, 77.), K. Muradjan (Agaszarjan, 90.), Szpercjan – Szevikjan (Elojan, 77.), Ranos (Szerobjan, 76.), Sagojan (N. Grigorjan, 69.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Schäfer, Styles (Vitális, 71.) – Bolla (Lukács D., 61.), Szoboszlai D., Sallai R. (Tóth Alex, 71.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Varga B. (33.)
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Portugália
5
3
1
1
11– 6
+5
10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
9– 7
+2
8
|3. Írország
5
2
1
2
6– 5
+1
7
|4. Örményország
5
1
–
4
2–10
–8
3