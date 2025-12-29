Cigarettagőzt fújtak az arcába, nagy bajba kerülhet Van der Poel
Mathieu van der Poel az elmúlt években többször is célpontja volt sportszerűtlen nézői megnyilvánulásoknak. Előfordult már, hogy sört öntöttek rá, leköpték vagy tárggyal dobták meg, ám ezek az esetek sem a terepkerékpárban, sem az országúton nem törték meg a lendületét. Hofstadében is magabiztos győzelmet aratott, majd az incidensről érdeklődő kérdésre könnyedén reagált: elmondása szerint észrevette a történteket, de nem tudja, szándékos volt-e, és különösebben nem zavarta – megjegyezve, hogy még mindig jobb, mint amikor sörrel locsolják.
A történet azonban itt nem ért véget – szúrta ki az Eurosport. A norvég sajtónak nyilatkozva Adam Hansen, a profi kerékpárosokat képviselő CPA elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a belélegzett anyag akár tiltott összetevőket is tartalmazhatott. Mint fogalmazott, reális esély van arra, hogy egy esetleges doppingellenőrzés problémát mutasson ki, különösen akkor, ha a gőz THC-t is tartalmazott. Hansen szerint egy ilyen anyag több napig is kimutatható maradhat a szervezetben, és Van der Poel akaratán kívül lélegezhette be.
A korábbi Giro- és Vuelta-szakaszgyőztes saját tapasztalatát is megosztotta: versenyzői pályafutása során többször érzett kannabiszszagot a mezőnyben, ami komoly aggodalmat okozott számára a doppingellenőrzések miatt. Bár nem tud konkrét esetről, amikor nézők miatt lett volna pozitív egy teszt, hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetekben soha nem lehet teljesen nyugodtnak lenni.
Hansen egyébként a CPA belga tagszervezetével már tavaly jogi lépéseket tett azok ellen a nézők ellen, akik a Flandrián dobálták meg sörrel a versenyzőket. Az ügyben még nem született döntés, de a szakszervezet elnöke abban bízik, hogy szigorú fellépéssel hosszú távon vissza lehet szorítani az ilyen jelenségeket, még ha ez a rendes szurkolók számára is kellemetlenségekkel jár.
A hofstadei eset széles körű felháborodást váltott ki a mezőnyben. Több versenyző nyilvánosan is élesen bírálta a néző viselkedését, az Alpecin-Deceuninck egyik vezetője, Christoph Roodhooft elfogadhatatlannak nevezte a történteket, míg az Uno-X norvég bringása, Jonas Abrahamsen arra figyelmeztetett, hogy az ilyen cselekedetek komoly veszélyt jelentenek.
Abrahamsen szerint nincs helye ilyesminek a sportban, hiszen a versenyzők nem tudhatják, milyen anyag kerülhet a szervezetükbe akaratukon kívül. Úgy véli, az efféle incidensek gyakran akkor fordulnak elő, amikor egy kiemelkedő sztár messze a mezőny fölé nő, és az irigység vagy féltékenység veszi át a józan ész helyét.
Egyelőre nem ismert, hogy Van der Poelt tesztelték-e közvetlenül a hofstadei verseny vagy a december 26-i gaverei futam után. A szurkolók és a sportág szereplői mindenesetre abban bíznak, hogy az esetnek nem lesznek súlyos következményei, és a holland klasszis nem kerül bajba egy mások által okozott, abszurd helyzet miatt.