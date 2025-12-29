Nemzeti Sportrádió

Cigarettagőzt fújtak az arcába, nagy bajba kerülhet Van der Poel

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.29. 12:38
null
Mathieu van der Poel akár pozitív doppingtesztet is produkálhat (Fotó: Getty Images)
Címkék
Mathieu van der Poel terepkerékpár dopping
Egy különösen felháborító incidens borzolja a kedélyeket a terepkerékpár világában, és akár komoly következményekkel is járhat Mathieu van der Poel számára. A karácsony előtti hofstadei versenyen egy néző szándékosan az elektromos cigarettája gőzét fújta a holland klasszis arcába. Bár maga a történet nem befolyásolta közvetlenül a verseny kimenetelét, a háttérben súlyosabb problémát vethet fel: Adam Hansen szerint akár doppingeljárás is lehet belőle.

Mathieu van der Poel az elmúlt években többször is célpontja volt sportszerűtlen nézői megnyilvánulásoknak. Előfordult már, hogy sört öntöttek rá, leköpték vagy tárggyal dobták meg, ám ezek az esetek sem a terepkerékpárban, sem az országúton nem törték meg a lendületét. Hofstadében is magabiztos győzelmet aratott, majd az incidensről érdeklődő kérdésre könnyedén reagált: elmondása szerint észrevette a történteket, de nem tudja, szándékos volt-e, és különösebben nem zavarta – megjegyezve, hogy még mindig jobb, mint amikor sörrel locsolják.

A történet azonban itt nem ért véget – szúrta ki az Eurosport. A norvég sajtónak nyilatkozva Adam Hansen, a profi kerékpárosokat képviselő CPA elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a belélegzett anyag akár tiltott összetevőket is tartalmazhatott. Mint fogalmazott, reális esély van arra, hogy egy esetleges doppingellenőrzés problémát mutasson ki, különösen akkor, ha a gőz THC-t is tartalmazott. Hansen szerint egy ilyen anyag több napig is kimutatható maradhat a szervezetben, és Van der Poel akaratán kívül lélegezhette be.

A korábbi Giro- és Vuelta-szakaszgyőztes saját tapasztalatát is megosztotta: versenyzői pályafutása során többször érzett kannabiszszagot a mezőnyben, ami komoly aggodalmat okozott számára a doppingellenőrzések miatt. Bár nem tud konkrét esetről, amikor nézők miatt lett volna pozitív egy teszt, hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetekben soha nem lehet teljesen nyugodtnak lenni.

Hansen egyébként a CPA belga tagszervezetével már tavaly jogi lépéseket tett azok ellen a nézők ellen, akik a Flandrián dobálták meg sörrel a versenyzőket. Az ügyben még nem született döntés, de a szakszervezet elnöke abban bízik, hogy szigorú fellépéssel hosszú távon vissza lehet szorítani az ilyen jelenségeket, még ha ez a rendes szurkolók számára is kellemetlenségekkel jár.

A hofstadei eset széles körű felháborodást váltott ki a mezőnyben. Több versenyző nyilvánosan is élesen bírálta a néző viselkedését, az Alpecin-Deceuninck egyik vezetője, Christoph Roodhooft elfogadhatatlannak nevezte a történteket, míg az Uno-X norvég bringása, Jonas Abrahamsen arra figyelmeztetett, hogy az ilyen cselekedetek komoly veszélyt jelentenek.

Abrahamsen szerint nincs helye ilyesminek a sportban, hiszen a versenyzők nem tudhatják, milyen anyag kerülhet a szervezetükbe akaratukon kívül. Úgy véli, az efféle incidensek gyakran akkor fordulnak elő, amikor egy kiemelkedő sztár messze a mezőny fölé nő, és az irigység vagy féltékenység veszi át a józan ész helyét.

Egyelőre nem ismert, hogy Van der Poelt tesztelték-e közvetlenül a hofstadei verseny vagy a december 26-i gaverei futam után. A szurkolók és a sportág szereplői mindenesetre abban bíznak, hogy az esetnek nem lesznek súlyos következményei, és a holland klasszis nem kerül bajba egy mások által okozott, abszurd helyzet miatt.

 

Mathieu van der Poel terepkerékpár dopping
Legfrissebb hírek

WADA-jelentés: 2024-ben nem nőtt a pozitív doppingesetek aránya

Egyéb egyéni
2025.12.27. 15:09

Vas Blanka negyedik helyen zárt a szezonbeli első vk-futamán

Kerékpár
2025.12.26. 15:36

Vas Blanka második lett a zolderi terepkerékpáros versenyen

Kerékpár
2025.12.23. 15:08

Megbukott a doppingteszten az angol dartsos, azonnal kizárták a vb-ről

Egyéb egyéni
2025.12.19. 18:14

Harmincnégy kínai doppingeset volt még 2024-ben

Egyéb egyéni
2025.12.19. 12:00

Terepkerékpár: újabb Eb-éremmel tette le a névjegyét Szilasi Dániel

Utánpótlássport
2025.12.04. 14:45

Csökkentették a török birkózósztár doppingvétség miatti büntetését

Birkózás
2025.11.23. 12:25

Terepkerékpár Eb: Vas Blanka 11., Van der Heijden folytatta a holland hegemóniát

Kerékpár
2025.11.08. 16:23
Ezek is érdekelhetik