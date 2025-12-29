Mozgásban az ország: 157 ezer nevezővel idén rekordot döntött, 2026-ban 16 eseménnyel ad lendületet a magyaroknak a Budapest Sportiroda

A magyar szabadidősport legnagyobb szereplőjeként a BSI 2025-ös éve pontos látleletet ad az ország sportolási kedvéről. Az abszolút csúcsot jelentő 157 ezer nevezés bizonyítja, hogy a tömegsport rendezvények társadalmi bázisa kiszélesedett: a profi atlétáktól a kocogókon át a családokig és a munkahelyi közösségekig minden réteg képviselteti magát a rajtvonalnál. Az év során nyolc nagy rendezvénye – köztük az ország legnagyobb maratonja és félmaratonja – teltházzal zajlott, ami jelzi a minőségi sportesemények iránti fokozott igényt.

Társadalmi trendforduló: női dominancia és fiatalítás

A statisztikák rávilágítanak a futótársadalom átalakulására. Míg korábban a hosszútávfutás kifejezetten férfias sportnak számított, 2025-ben fordult a kocka: ez a trend nemcsak az olyan kifejezetten nőket megszólító, tematikus események népszerűségén látszik, mint a 15 ezer főt megmozgató ALDI Női Futógála, hanem a BSI összes futó eseményén, ahol a nők aránya a hosszabb távokon is megközelítette az 50 százalékot, 10 km-es, vagy rövidebb távokon pedig 55 százalékra nőtt.

Hasonlóan biztató jel a fiatalok növekvő részvétele is. A BSI stratégiai célja, hogy divatba hozza a mozgást a Z és Alfa generáció körében, eredményesnek bizonyult: a 18 év alatti indulók száma 15 százalékkal nőtt a korábbi évekhez képest, biztosítva ezzel a hazai futóközösség utánpótlását.

A sportturizmus zászlóshajója

A BSI rendezvényei nemcsak sportértékkel bírnak, hanem a hazai turizmus fontos hajtóerejét is jelentik. A versenyekre 125 országból rekordszámú, több mint 20 000 külföldi nevezés érkezett. A futókkal érkező kísérőkkel együtt ez több mint 50 ezer „sportturistát” jelentett, akik jelenléte kiemelten fontos a fővárosi turizmus számára a főszezonon kívüli időszakokban is.

„A 157 ezer nevező nemcsak a mi sikerünk, hanem a magyar szabadidősport diadala is egyben. Azt látjuk, hogy a futóversenyek ma már nem csupán a teljesítményről szólnak, hanem a közösségi élményről, az egészségtudatosságról és az aktív életmódról. Büszkék vagyunk rá, hogy a BSI eseményei jelentik az elsőszámú és legnagyobb platformot, ahol az ország apraja-nagyja találkozik a kezdőktőla 100 ezredik maratonistáig. 2026-ban is ez a célunk: minőségi célokat adni a magyaroknak és az ide látogató külföldi futóturistáknak a mozgáshoz” – értékelte az évet Kocsis Árpád, a BSI ügyvezetője, aki 37 éve dolgozik a szabadidősport szervezőjeként.

2026: 16 sportesemény, hogy újra megmozduljon az ország

A Magyarországon piacvezető, de Európában is a legnagyobb szervezők közé tartozó szervezőiroda jövőre is az ország legnagyobb közösségi sporteseményeit hozza el. A naptárban 16 verseny szerepel több tucat választható távval, lefedve az egész évet a téli alapozástól a nyári Balaton-átúszáson át az őszi maratoni szezonig.

A BSI 2026-os versenynaptára:

Január 18. - Powerade Zúzmara Félmaraton

Február 26. – március 1. – 16. Balaton Szupermaraton

Március 21. – 41. Telekom Vivicittá

Május 6. – 2. E.ON Business Run

Május 9. – 19. BorsodChem Tour de Tisza-tó

Május 17. – 29. Kékes Csúcsfutás

Június 7. – 31. ALDI Női Futógála

Június 13. – Brutálfutás 15.0

Június 20. – 4. MOL Campus Öbölúszás

Június 27. – 32. Decathlon Futóest

Július 18. – 44. Lidl Balaton-átúszás

Szeptember 6. – 41. Wizz Air Budapest Félmaraton

Szeptember 20. – 6. Liget Élményfutás

Október 10-11. – 41. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál

November 14-15. – 23. Balaton Maraton és Félmaraton

December 6. – 11. PENNY Mikulásfutás