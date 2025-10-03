Bekerült a Milan sztárja, megvan a portugálok kerete az írek és a magyarok ellen

Az előző névsorhoz képest kimaradt a Puskás Arénában győztes gólt szerző Joao Cancelo, ám ez egyáltalán nem meglepő, hiszen az Al-Hilal sztárja november közepéig kidőlt. Őt a Fenerbahce játékosa, Nélson Semedo váltotta.

A keretbe két játékossal több került be a szeptemberi összeállításhoz viszonyítva: a Manchester Cityben egyre többe játszó Matheus Nunesnek, valamint a Milan szélsőjének, Rafael Leaónak szavazott bizalmat Roberto Martínez.



„Sok játékost figyelemmel követünk, elég csak megnézni az első keretünket 2023 márciusából. A névsor változik, a kimaradók előtt pedig mindig nyitva áll az ajtó a visszatéréshez. Nemcsak a versenyképesség fontos, hanem az öltözői hangulat is. Ezek a játékosok egyénileg a legmagasabb szintet képviselik, a mi feladatunk az, hogy ebből jó csapatot hozzunk ki” – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Martínez.

A portugál szövetségi kapitány kiemelte, hogy ezúttal stabilabb teljesítményt vár a csapatától, hiszen két bekapott góllal általában nem lehet nyerni Magyarország ellen – még ha szeptember elején sikerült is nekik a Puskás Arénában.

Martínez a keretbe visszakerülő Matheus Nunes kapcsán így fogalmazott: „A mostani formája és játékpercei alapján megérdemli, hogy itt legyen velünk. Jól ismeri a társakat és a közeget, szóval az újbóli beépítése nem jelent kihívást számunkra.”

A PORTUGÁL KERET

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Csatárok: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország

20.45: Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország