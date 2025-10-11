A Liverpool alapembere megsérült, elhagyja a válogatottat

Arról korábban beszámoltunk, hogy Kylian Mbappé elhagyta az edzőtábort, de Ibrahima Konaté sem játszhat az Izland elleni világbajnoki selejtezőn a francia válogatottban.

A középhátvéd combsérüléssel küzd, és már az Azerbajdzsán ellen 3–0-ra megnyert mérkőzésen sem kapott szerepet. Bár több edzést is ki kellett hagynia válogatottban, úgy tűnt, nem súlyos a sérülése.

A Le Parisien úgy tudja, Didier Deschamps Benjamin Pavard-t hívja be Konaté helyére. A francia válogatott hétfőn 20.45-kor lép pályára Reykjavíkban.

D-CSOPORT

2025. október 13., hétfő

20.45: Izland–Franciaország

20.45: Ukrajna–Azerbajdzsán