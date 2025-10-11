Nemzeti Sportrádió

A Liverpool alapembere megsérült, elhagyja a válogatottat

2025.10.11. 14:23
Ibrahima Konaté sem játszhat Izland ellen (Fotó: Getty Images)
Arról korábban beszámoltunk, hogy Kylian Mbappé elhagyta az edzőtábort, de Ibrahima Konaté sem játszhat az Izland elleni világbajnoki selejtezőn a francia válogatottban.

A középhátvéd combsérüléssel küzd, és már az Azerbajdzsán ellen 3–0-ra megnyert mérkőzésen sem kapott szerepet. Bár több edzést is ki kellett hagynia válogatottban, úgy tűnt, nem súlyos a sérülése.

A Le Parisien úgy tudja, Didier Deschamps Benjamin Pavard-t hívja be Konaté helyére. A francia válogatott hétfőn 20.45-kor lép pályára Reykjavíkban.

D-CSOPORT
2025. október 13., hétfő
20.45: Izland–Franciaország
20.45: Ukrajna–Azerbajdzsán

D-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Franciaország

3

3

7–1+69
2. Ukrajna

3

1

1

1

6–604
3. Izland

3

1

2

9–7+23
4. Azerbajdzsán

3

1

2

1–9–81

 

