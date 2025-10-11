A Liverpool alapembere megsérült, elhagyja a válogatottat

Arról korábban beszámoltunk, hogy Kylian Mbappé elhagyta az edzőtábort, de Ibrahima Konaté sem játszhat az Izland elleni világbajnoki selejtezőn a francia válogatottban.
A középhátvéd combsérüléssel küzd, és már az Azerbajdzsán ellen 3–0-ra megnyert mérkőzésen sem kapott szerepet. Bár több edzést is ki kellett hagynia válogatottban, úgy tűnt, nem súlyos a sérülése.
A Le Parisien úgy tudja, Didier Deschamps Benjamin Pavard-t hívja be Konaté helyére. A francia válogatott hétfőn 20.45-kor lép pályára Reykjavíkban.
D-CSOPORT
2025. október 13., hétfő
20.45: Izland–Franciaország
20.45: Ukrajna–Azerbajdzsán
|D-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Franciaország
3
3
–
–
|7–1
|+6
|9
|2. Ukrajna
3
1
1
1
|6–6
|0
|4
|3. Izland
3
1
–
2
|9–7
|+2
|3
|4. Azerbajdzsán
3
–
1
2
|1–9
|–8
|1