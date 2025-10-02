Nemzeti Sportrádió

A Crystal Palace támadója először kapott meghívót a francia válogatottba

2025.10.02. 14:38
Jean-Philippe Mateta először játszhat a válogatottban (Fotó: Getty Images)
Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya keretet hirdetett az Azerbajdzsán és Izland elleni világbajnoki selejtezőkre.

Több sérültje is van a francia labdarúgó-válogatottnak, amely október 10-én Azerbajdzsánt fogadja, majd három nap múlva Izland vendége lesz a vb-selejtezőkön.

Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Marcus Thuram és Randal Kolo Muani is sérült, így Kylian Mbappé és Hugo Ekitiké maradt a befejező csatárok közül. Illetve Deschamps most először küldött meghívót Jean-Philippe Matetának, igaz, a Crystal Palace támadója tavaly túlkorosként ott volt az olimpiai ezüstérmet szerző francia csapatban.

Visszakerült a keretbe Christopher Nkunku, és bár a L'Equipe a keretbe várta a 2018-as világbajnok Florian Thauvint, a Lens nyáron igazolt szélsője nem található a névsorban.

Az Arsenallal nemrég szerződést hosszabbító William Saliba visszatért a keretbe, akárcsak Eduardo Camavinga, aki legutóbb a Horvátország elleni Nemzetek Ligája-negyeddöntőn ölthette magára a válogatott mezét. Értelemszerűen nincs ott a névsorban Aurélien Tchouaméni, aki kétmeccses eltiltást kapott az UEFA-tól, illetve Benjamin Pavard sem kapott meghívót.

A francia válogatott Ukrajnát 2–0-ra, Izlandot pedig 2–1-re győzte le a vb-selejtezőkön.

A FRANCIA KERET
Kapusok: Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes)
Védők: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al-Hilal), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München)
Midfielders: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Manu Koné (AS Roma), Michael Olise (Bayern München, Adrien Rabiot (Milan), Khephren Thuram (Juventus).
Forwards: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Al-Nasszr), Hugo Ekitiké (Liverpool), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Christopher Nkunku (Milan).

 

Ezek is érdekelhetik