Sárközy-emléktorna: szétlövéses lengyel győzelem a nyitányon

A lengyelek a 12. percben már 2–0-ra vezettek, majd a rivális az 55. percben tudta ráadásra menteni az összecsapást.

A Tüskecsarnokban zajló viadalon a házigazda magyarok az ötkarikás játékok házigazdájával, az olaszokkal kezdenek 19 órakor.

JÉGKORONG

SÁRKÖZY-EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)

1. FORDULÓ

Lengyelország–Franciaország 4–3 (2–1, 0–0, 1–2, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

Később

19.00: Magyarország–Olaszország