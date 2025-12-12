Sárközy-emléktorna: szétlövéses lengyel győzelem a nyitányon

A februári milánói téli olimpiára készülő francia férfi jégkorong-válogatott szétlövésben 4–3-ra kikapott a lengyel csapattól a budapesti Sárközy Tamás Emléktorna pénteki, nyitó mérkőzésén.
A lengyelek a 12. percben már 2–0-ra vezettek, majd a rivális az 55. percben tudta ráadásra menteni az összecsapást.
A Tüskecsarnokban zajló viadalon a házigazda magyarok az ötkarikás játékok házigazdájával, az olaszokkal kezdenek 19 órakor.
JÉGKORONG
SÁRKÖZY-EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)
1. FORDULÓ
Lengyelország–Franciaország 4–3 (2–1, 0–0, 1–2, 0–0, 1–0) – szétlövéssel
Később
19.00: Magyarország–Olaszország
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik