Nemzeti Sportrádió

Vezettek, de csak ikszeltek Azerbajdzsánban az ukránok

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.09.09. 20:06
null
Georgij Szudakov szerezte az ukránok gólját (Fotó: Getty Images)
Címkék
európai zóna Ukrajna világbajnoki selejtező D-csoport Azerbajdzsán
Csak a második félidőben estek gólok a D-csoportban az Azerbajdzsán–Ukrajna mérkőzésen, amelyen 1–1-es döntetlen született kedden a világbajnoki selejtezőben.

Már a 2. percben megszerezhette volna a vezetést Azerbajdzsánban az ukrán csapat, Vaszilisz Fotiasz ugyanis a hazai Bahlul Mustafazada szerelésénél szabálytalanságot látott, ám a videobíró korrigálta a döntést. Az első félidőben egyébként Ukrajna játszott mezőnyfölényben, ám a kapuk nemigen forogtak veszélyben, mindkét oldalon egy-egy próbálkozás találta el a célterületet.

A szünet után aztán viszonylag hamar megszerezték a vezetést a vendégek, az 51. percben ez egykori ferencvárosi Olekszandr Zubkov passza után Georgij Szudakov lapos lövése talált utat Shahrudin Mahammadaliyev kapujába. A 70. percben újabb VAR-vizsgálat jött, ezúttal az ukrán tizenhatoson belül történt gyanús eset miatt, s mivel a videobíró mellett Fotiasz is így látta, hogy Olekszandr Zincsenko kezéhez ért a labda, a Nottingham Forest balbekkje sárga lapot, Azerbajdzsán pedig tizenegyest kapott, a büntetőt Emin Mahmudov értékesítette. Ez elégnek is bizonyult ahhoz, hogy az azeriek 2006 után másodszor is döntetlent játsszanak otthon északkeleti szomszédainkkal, s egyben úgy érezzék: jó húzás volt Fernando Santos menesztése.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
D-CSOPORT
Azerbajdzsán–Ukrajna 1–1 (Mahmudov 72. – 11-esből, ill. Szudakov 51.)

 

európai zóna Ukrajna világbajnoki selejtező D-csoport Azerbajdzsán
Legfrissebb hírek

Vb-selejtező: Magyarország–Portugália

Magyar válogatott
5 perce

A telt házas Puskás Arénában fogadjuk a portugálokat a vb-selejtező második fordulójában – ez történt az élő felvezetésben

Magyar válogatott
3 órája

„Még mindig kijuthatunk” – Ola Aina a Dél-Afrika elleni rangadóról

Foci vb 2026
4 órája

O Jogo: egy változás lesz a portugál kezdőben

Foci vb 2026
7 órája

Az olaszok Debrecenben kilencgólos meccset húztak be, a hibátlan horvátok csoportjuk élére álltak

Foci vb 2026
21 órája

A Bola: Szoboszlaitól és Varga Barnabástól tarthatnak legjobban Ronaldóék

Magyar válogatott
Tegnap, 13:19

„Tudta, hogy van közvetlen járat Portugáliába?” – az Eb-győztes kapitány lemondását követelik

Minden más foci
Tegnap, 11:32

Wirtz szabadrúgásgólt lőtt, a németek javítottak a pozsonyi botlás után

Foci vb 2026
2025.09.07. 22:56
Ezek is érdekelhetik