Vezettek, de csak ikszeltek Azerbajdzsánban az ukránok

Már a 2. percben megszerezhette volna a vezetést Azerbajdzsánban az ukrán csapat, Vaszilisz Fotiasz ugyanis a hazai Bahlul Mustafazada szerelésénél szabálytalanságot látott, ám a videobíró korrigálta a döntést. Az első félidőben egyébként Ukrajna játszott mezőnyfölényben, ám a kapuk nemigen forogtak veszélyben, mindkét oldalon egy-egy próbálkozás találta el a célterületet.

A szünet után aztán viszonylag hamar megszerezték a vezetést a vendégek, az 51. percben ez egykori ferencvárosi Olekszandr Zubkov passza után Georgij Szudakov lapos lövése talált utat Shahrudin Mahammadaliyev kapujába. A 70. percben újabb VAR-vizsgálat jött, ezúttal az ukrán tizenhatoson belül történt gyanús eset miatt, s mivel a videobíró mellett Fotiasz is így látta, hogy Olekszandr Zincsenko kezéhez ért a labda, a Nottingham Forest balbekkje sárga lapot, Azerbajdzsán pedig tizenegyest kapott, a büntetőt Emin Mahmudov értékesítette. Ez elégnek is bizonyult ahhoz, hogy az azeriek 2006 után másodszor is döntetlent játsszanak otthon északkeleti szomszédainkkal, s egyben úgy érezzék: jó húzás volt Fernando Santos menesztése.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA

D-CSOPORT

Azerbajdzsán–Ukrajna 1–1 (Mahmudov 72. – 11-esből, ill. Szudakov 51.)