Nemzeti Sportrádió

A magyar válogatott itthon kezdhetné a pótselejtezőt – a jelenlegi állás és előrejelzés alapján

Vágólapra másolva!
2025.10.13. 12:22
null
A magyar válogatott múlt héten legyőzte Örményországot a Puskás Arénában, így jelen állás szerint a pótselejtezőt is itthon kezdhetné (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
európai zóna Magyarország lehetséges ellenfelek rájátszás világbajnoki selejtezők
Az európai világbajnoki selejtezők jelenlegi állása, illetve az előrejelzésekkel foglalkozó Football Meets Data jóslata szerint a második kalapba kerülne a magyar labdarúgó-válogatott az európai zóna pótselejtezőjének sorsolásakor, azaz az első ellenfelét itthon fogadhatná.

Mint ismert, Európából 16 csapat jut ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra: tizenketten a selejtezőcsoportok győzteseként, négyen a pótselejtezőből (négy ág alakul ki, a négy ágra mindegyik sorsolási kalapból kerül egy csapat és mindegyik ágról egy csapat juthat ki a vb-re, tehát két meccset kell nyerni a vb-kvalifikációhoz a pótselejtezőben). Utóbbiban a csoportok 12 második helyezettje, illetve a Nemzetek Ligája előző kiírásának négy olyan csoportgyőztese vehet részt (ezek a csapatok biztosan a 4. kalapba kerülnek a pótselejtezők sorsolásánál),  melyek a vb-selejtezőben csoportjukban nem végeztek az első két hely valamelyikén.

A Marco Rossi szövetségi kapitány irányította magyar válogatott jelenleg az F-csoport 2. helyén áll, ezzel ott lenne a pótselejtezőben, a nyolc legtöbb világranglistaponttal rendelkező csapat között, amelyek a második kalapba kapnának besorolást a pótselejtező sorsolásakor (a kalapbeosztáskor a novemberi világranglista pontjait veszik alapul). Ez azt jelentené, hogy itthon fogadhatná 3. kalapos ellenfelét (az 1. és 2. kalapos csapatok hazai pályán kezdik a pótselejtezőt), amely jelen állás szerint az Albánia, Észak-Írország, Bosznia-Hercegovina, Koszovó négyesből kerülne ki. 

Ez a jelenlegi állás – amely szerint például a belgák is 2., tehát pótselejtezős helyen állnak csoportjukban  – azonban még szinte biztosan változni fog, hiszen vannak csoportok, melyekben nem minden csapat játszott ugyanannyi meccset. 

A Football Meets Data nevű mértékadó elemzőoldal már a hátralévő mérkőzésekre vonatkozó esélyek alapján készítette el legfrissebb prognózisát (amelyben a világranglistás pontszámokba már a legutóbbi meccseket is beszámolják), amely az 1. kalapba az olaszok, a törökök és az ukránok mellé a walesieket jósolja, a másodikba Lengyelországot, Skóciát, Magyarországot és Csehországot, a harmadikba Albánia mellé Szlovákiát, Szlovéniát és Romániát várja, a negyedikbe pedig Svédországot, Észak-Macedóniát, Észak-Írországot és Moldovát. 

Más kérdés, hogy ez a jóslat feltételezi például, hogy Románia meg tudja előzni a jelenleg hárompontos előnyben lévő, 2. helyen álló Bosznia-Hercegovinát, miközben a két csapat novemberi meccsén a bosnyákok játszanak majd hazai pályán. Ha a román válogatott nem végez legalább 2. helyen a csoportjában, mi viszont megőrizzük jelenlegi pozíciónkat, akkor Románia az Nemzetek Ligájában elért csoportgyőzelmének köszönhetően várhatja majd a 4. kalapból  a pótselejtezős sorsolást – ebben az esetben az első körben biztosan elkerülné a magyar válogatottat.

A pótselejtező első meccseit  2026. március 26-án rendezik, a győztesek pedig bejutnak a vb-re jutásról döntő 2. fordulóba, melyben március 31-én lesznek a mérkőzések. 

 

HelyezésVilágranglista-pontszám
1. Belgium1739.54
2. Olaszország1710.06
3. Törökország1555.72
4. Ukrajna1543.06
5. Lengyelország1517.3
6. Csehország1500.29
7. Magyarország1492.18
8. Skócia1485.08
9. Albánia1380.66
10. Észak-Írország1355.98
11. Bosznia-Hercegovina 1344.25
12. Koszovó1262.1
Forrás: fifa.com, szeptember 18.-án kiadott rangsor alapján (az azóta játszott eredmények nincsenek beszámolva a pontokba).  
A JELENLEG PÓTSELEJTEZŐRE JOGOSULT CSAPATOK HELYEZÉSE A SZEPTEMBERI FIFA-VILÁGRANGLISTÁN

 

Minden más foci
2025.03.10. 00:16

Vb 2026: az Európai zóna selejtezője

54 válogatott verseng 16 kvótáért.

 

európai zóna Magyarország lehetséges ellenfelek rájátszás világbajnoki selejtezők
Legfrissebb hírek

Gruber Zsombor: Azt sem tudtam, mi történik, csak futottam, amerre láttam

Magyar válogatott
Tegnap, 7:45

Bolla Szoboszlai kihagyott helyzetéről: Nyilván azért megjegyzem neki...

Magyar válogatott
Tegnap, 7:05

Lukács Dániel a góljáról: Rázott a hideg, ez életem legszebb estéje

Magyar válogatott
2025.10.11. 21:44

Marco Rossi: Valahányszor pályára lép a válogatott, az infarktust kockáztatom

Magyar válogatott
2025.10.11. 21:31

„Ha klasszikus csatárt is küldtem volna a pályára, lehet, hogy megnyertük volna a meccset” – véli az örmény kapitány

Magyar válogatott
2025.10.11. 20:33

Lukács Dániel bekerült az Örményország elleni kezdőbe

Magyar válogatott
2025.10.11. 16:34

Ilyen szerelésben játszik a magyar válogatott az örmények ellen

Magyar válogatott
2025.10.11. 15:44

Nikolics: A változások miatt más mozgások, más helyezkedések, más feladatok lesznek a támadószekcióban

Magyar válogatott
2025.10.11. 08:48
Ezek is érdekelhetik