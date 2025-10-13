A magyar válogatott itthon kezdhetné a pótselejtezőt – a jelenlegi állás és előrejelzés alapján

Mint ismert, Európából 16 csapat jut ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra: tizenketten a selejtezőcsoportok győzteseként, négyen a pótselejtezőből (négy ág alakul ki, a négy ágra mindegyik sorsolási kalapból kerül egy csapat és mindegyik ágról egy csapat juthat ki a vb-re, tehát két meccset kell nyerni a vb-kvalifikációhoz a pótselejtezőben). Utóbbiban a csoportok 12 második helyezettje, illetve a Nemzetek Ligája előző kiírásának négy olyan csoportgyőztese vehet részt (ezek a csapatok biztosan a 4. kalapba kerülnek a pótselejtezők sorsolásánál), melyek a vb-selejtezőben csoportjukban nem végeztek az első két hely valamelyikén.

A Marco Rossi szövetségi kapitány irányította magyar válogatott jelenleg az F-csoport 2. helyén áll, ezzel ott lenne a pótselejtezőben, a nyolc legtöbb világranglistaponttal rendelkező csapat között, amelyek a második kalapba kapnának besorolást a pótselejtező sorsolásakor (a kalapbeosztáskor a novemberi világranglista pontjait veszik alapul). Ez azt jelentené, hogy itthon fogadhatná 3. kalapos ellenfelét (az 1. és 2. kalapos csapatok hazai pályán kezdik a pótselejtezőt), amely jelen állás szerint az Albánia, Észak-Írország, Bosznia-Hercegovina, Koszovó négyesből kerülne ki.

Ez a jelenlegi állás – amely szerint például a belgák is 2., tehát pótselejtezős helyen állnak csoportjukban – azonban még szinte biztosan változni fog, hiszen vannak csoportok, melyekben nem minden csapat játszott ugyanannyi meccset.

A Football Meets Data nevű mértékadó elemzőoldal már a hátralévő mérkőzésekre vonatkozó esélyek alapján készítette el legfrissebb prognózisát (amelyben a világranglistás pontszámokba már a legutóbbi meccseket is beszámolják), amely az 1. kalapba az olaszok, a törökök és az ukránok mellé a walesieket jósolja, a másodikba Lengyelországot, Skóciát, Magyarországot és Csehországot, a harmadikba Albánia mellé Szlovákiát, Szlovéniát és Romániát várja, a negyedikbe pedig Svédországot, Észak-Macedóniát, Észak-Írországot és Moldovát.

Más kérdés, hogy ez a jóslat feltételezi például, hogy Románia meg tudja előzni a jelenleg hárompontos előnyben lévő, 2. helyen álló Bosznia-Hercegovinát, miközben a két csapat novemberi meccsén a bosnyákok játszanak majd hazai pályán. Ha a román válogatott nem végez legalább 2. helyen a csoportjában, mi viszont megőrizzük jelenlegi pozíciónkat, akkor Románia az Nemzetek Ligájában elért csoportgyőzelmének köszönhetően várhatja majd a 4. kalapból a pótselejtezős sorsolást – ebben az esetben az első körben biztosan elkerülné a magyar válogatottat.

A pótselejtező első meccseit 2026. március 26-án rendezik, a győztesek pedig bejutnak a vb-re jutásról döntő 2. fordulóba, melyben március 31-én lesznek a mérkőzések.