Otthon omlott össze Törökország a spanyolok ellen, hatot kaptak Konyában

A Bulgária elleni könnyed idegenbeli siker után a grúzokat ugyancsak látogatóként 3–2-re verő Törökország már keményebb diónak ígérkezett a spanyol válogatott számára – legalábbis mindenki ezt gondolta a mérkőzést megelőzően. Nos, a konyai találkozón az aggodalomnak nyomát sem lehetett látni az ibériaiakon, akik olyan könnyedséggel kezdtek, hogy azt bármely magasan képzett balett-társulat megirigyelte volna. Már a 6. percben rezgett Cakir kapus hálója: a Nico Williamstől kapott labdával Pedri táncolt át a védők között, és jobbal hatalmas lövést küldött a jobb alsó sarokba – tette mindezt olyan természetességgel, mintha az edzésen felállított bábuk között szlalomozna. Az első félidő felénél jártunk, amikor egy szemmel is alig követhető akció végén Mikel Merino szerzett gólt, majd közvetlenül az első félidő lefújása előtt az Arsenal baszk hátvédje ismét betalált, ismét egy sakk-mattra kijátszott helyzetből, Pedri passzából.

A második félidőben nem egészen nyolc percet kellett várni a negyedik spanyol gólra: egy „barcelonai” összjáték végén az addig minden helyzetét kihagyó Lamine Yamal laza bokapasszából Ferran Torres lőtte ki a rövid alsó sarkot. Ettől aztán végképp összeomlottak a törökök: a vendégek egy újabb ellencsapása végén megint Merinóra jött ki a figura, aki a tizenhatoson kívülről jobbal a jobb sarokba emelt. Aztán a 63. percben, Pedri gólja után a törökök kapitánya, Vincenzo Montella már minden bizonnyal azon morfondírozott, hogy miért nem bokszedzőnek ment, akkor legalább bedobhatta volna a törölközőt…

Végül a spanyolok megkönyörültek az olasz szakemberen, nem rúgtak többet, de a legerősebb rivális 6–0-s kiütése után így is biztosan meglesz az önbizalmuk ahhoz, hogy simán nyerjék az E-csoportot.

Nem sok sót evett meg Bulgária a a grúzok elleni idegenbeli mérkőzés első félidejében. A házigazdák még harminc százaléknyi labdabirtoklást sem engedélyeztek a látogatóknak, s noha sok nagy helyzetet nem alakítottak ki, sokszor megcélozták Vucov kapuját. Az addig szervezetten védő bolgárok fél óra után adták meg magukat, ekkor a hazaiak első számú sztárja, Kvarachelia balról vezette be a labdát a tizenhatosra , s nyolc méterről kilőtte a hosszú sarkot. A vendégek ettől még defenzívebb üzemmódba kapcsoltak, s láthatóan csak azon igyekeztek, hogy addig ne kapjanak gólt, amíg a szünetben rendezik a sorokat.

Ez azonban nem sikerült: a 44. percben Davitasvili tálalt ragyogóan Gagnidze elé, ő pedig hét méterről, a kapus lába között a hálóba továbbított. A grúz válogatott a 65. percben növelte tovább előnyét a meglehetősen egyoldalú mérkőzésen: Kocsorasvili lapos lövése kijött Vucovról, a lepattanóra Mikautadze csapott le, és a kapu jobb oldalába lőtt. A szakadó esőben még a hosszabbítás utolsó percében is adódott nagy helyzet a grúzok előtt, de az eredmény már nem változott, Kvaracheliáék a 3–0-s győzelem mellett a mutatott játékkal is elégedettek lehettek.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

E-CSOPORT

Törökország–Spanyolország 0–6 (Pedri 6., 63., Merino 22., 45+1., 58., F. Torres 53.)

Grúzia–Bulgária 3–0 (Kvarachelia 30., Gagnidze 44., Mikautadze 65.)