Romstadion Grúziában: a világ egyik legkülönlegesebb pályáján jártunk – VIDEÓ!

Elzarándokoltunk a világ egyik legkülönlegesebb futballterepére, a grúziai (georgiai) Csiatura apokaliptikus hangulatú pályájára: a romos nézőtéren, omladozó lépcsőkön, pusztuló árkádok alatt bolyongva egyszerre tapasztalhattuk meg a monumentalista szovjet stadionépítészet tovatűnt nagyságát és a bányászváros egykori dicsőségének rohadó örökségét.

fotó Romstadion Grúziában (Fotó: Csillag Péter)