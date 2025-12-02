Nemzeti Sportrádió

Romstadion Grúziában: a világ egyik legkülönlegesebb pályáján jártunk – VIDEÓ!

2025.12.02. 10:17
Fotó: Csillag Péter
Elzarándokoltunk a világ egyik legkülönlegesebb futballterepére, a grúziai (georgiai) Csiatura apokaliptikus hangulatú pályájára: a romos nézőtéren, omladozó lépcsőkön, pusztuló árkádok alatt bolyongva egyszerre tapasztalhattuk meg a monumentalista szovjet stadionépítészet tovatűnt nagyságát és a bányászváros egykori dicsőségének rohadó örökségét.

 

A futballvilág grúziai apokalipszise – helyszíni riport

Félelmetes látványt nyújt a grúziai Csiatura elvadult pályája, a világ egyik legmeghökkentőbb futballterepe, az „extrém futballturisták” titkos úti célja.
fotó 2025.12.02.

Romstadion Grúziában (Fotó: Csillag Péter)

 

Ezek is érdekelhetik