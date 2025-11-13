Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtezők: a kvalifikációs rendszert kritizálta az olasz kapitány

V. H. L.V. H. L.
2025.11.13. 10:17
Gennaro Gattuso (Fotó: Getty Images)
Nem ért egyet a világbajnoki selejtezők jelenlegi kvalifikációs rendszerével az olasz válogatott szövetségi kapitánya, Gennaro Gattuso. A szakember szerint az európai zónából nagyon nehéz kijutni a vb-re, míg Dél-Amerikából szinte gyerekjáték – írja a Globoesporte.

Át kellene alakítani a világbajnokságok kvalifikációs rendszerét – állítja Gennaro Gattuso. Az olasz szövetségi kapitány szerint Európából sokkal nehezebb kivívni a világbajnoki szereplést, mint Dél-Amerikából, ahol kevesebb válogatott marad le a tornáról, mint ahány kijut.

„Nincs mese, a győzelmek szülik a sikert, azért nem árt tisztában lenni a kritériumokkal. Dél-Amerika tíz csapatából hat kijut, a hetedik pedig egy óceániai csapattal mérkőzik meg a rájátszásban, ez azért kiábrándító. Egyértelműen újra kellene gondolni a rendszert. Ezen túl most csak a holnapi meccsünkkel törődünk”idézi Gattusót a brazil Globoesporte a Moldova elleni pénteki, idegenbeli selejtező előtt.  

Mint ismeretes, az olasz válogatott júniusban 3–0-ra kikapott idegenben a jelenlegi éllovas norvégoktól az I-csoportban, s utána hiába nyerte meg az összes többi mérkőzését, a közvetlen továbbjutás gyakorlatilag elúszott számára, mivel pontazonosság esetén a gólkülönbség rangsorol, az északiak pedig jelenleg 16-tal jobban állnak ebben a műfajban. Ezért akkor is majdnem lehetetlen lenne az itáliaiaknak megnyerni a csoportot, ha a záró fordulóban nyernének a skandinávok ellen. Persze senki nem tiltja meg Gattusóéknak, hogy 20-30 góllal verjék meg Moldovát vagy éppen Haalandékat...

 

