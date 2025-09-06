Vb-selejtező: öngóllal tört meg a jég, az angol válogatott megszenvedett Andorra ellen

Az angol válogatott jó formában várta az Andorra elleni találkozót, az első három fordulóban kivétel nélkül úgy győzött, hogy gólt sem kapott.

Ehhez képest a szünetben csak egy öngólnak köszönhetően vonultak pihenőre Thomas Tuchel játékosai: Christian García csúsztatott a saját kapujába Noni Madueke beadásából.

A fordulást követően a 67. percig kellett várni az újabb angol gólra, ekkor az Arsenal kiválósága, Declan Rice fejjel érkezett Reece James beívelésére – beállítva a végeredményt.



EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

K-CSOPORT

Anglia–Andorra 2–0 (C. García 25. – öngól, Rice 67.)