Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: öngóllal tört meg a jég, az angol válogatott megszenvedett Andorra ellen

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.06. 19:51
null
Declan Rice nyugtatta meg a hazai szurkolókat a góljával (Fotó: Getty Images)
Címkék
angol labdarúgó-válogatott vb-selejtező Andorra
Meglepően nehéz dolga volt az angol labdarúgó-válogatottnak Andorra ellen a világbajnoki selejtezők szombati játéknapján, de Thomas Tuchel csapata hazai pályán kétgólos sikert aratott.

Az angol válogatott jó formában várta az Andorra elleni találkozót, az első három fordulóban kivétel nélkül úgy győzött, hogy gólt sem kapott.

Ehhez képest a szünetben csak egy öngólnak köszönhetően vonultak pihenőre Thomas Tuchel játékosai: Christian García csúsztatott a saját kapujába Noni Madueke beadásából.

A fordulást követően a 67. percig kellett várni az újabb angol gólra, ekkor az Arsenal kiválósága, Declan Rice fejjel érkezett Reece James beívelésére – beállítva a végeredményt.


EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
K-CSOPORT
Anglia–Andorra 2–0 (C. García 25. – öngól, Rice 67.)

      
K CSOPORT

M

GyDVL-KGkP
1. Anglia

4

48–0+812
2. Szerbia

3

214–0+47
3. Albánia

4

1214–3+15
4. Lettország

4

1122–5–34
5. Andorra

5

50–10–100

 

 

angol labdarúgó-válogatott vb-selejtező Andorra
Legfrissebb hírek

Vb-selejtező: Írország–Magyarország

Magyar válogatott
50 perce

Dibusz a kapuban, Szalai Attila a védelemben, Tóth Alex a középpályán – így kezdünk Írország ellen

Magyar válogatott
1 órája

A magyar válogatott Írország ellen kezdi meg a vb-selejtezőt – ez történt az élő felvezetésben

Magyar válogatott
3 órája

Megfogtuk Molly mellét: a Nemzeti Sporton nem múlik a dublini siker

Magyar válogatott
3 órája

Vb-selejtező: tiszta fehérben kezd a magyar válogatott

Magyar válogatott
6 órája

„Még mindig ott van a kéznyom...” – Gattuso felpofozta játékosait az öltözőben

Foci vb 2026
6 órája

Csaknem 40 év után a papírforma ismét a magyar válogatott második helyét vizionálja a vb-selejtezőben

Magyar válogatott
8 órája

Vb 2026: emberelőnyben botlott Costa Rica a selejtezőn

Foci vb 2026
11 órája
Ezek is érdekelhetik