Vb-selejtező: öngóllal tört meg a jég, az angol válogatott megszenvedett Andorra ellen

Az angol válogatott jó formában várta az Andorra elleni találkozót, az első három fordulóban kivétel nélkül úgy győzött, hogy gólt sem kapott.
Ehhez képest a szünetben csak egy öngólnak köszönhetően vonultak pihenőre Thomas Tuchel játékosai: Christian García csúsztatott a saját kapujába Noni Madueke beadásából.
A fordulást követően a 67. percig kellett várni az újabb angol gólra, ekkor az Arsenal kiválósága, Declan Rice fejjel érkezett Reece James beívelésére – beállítva a végeredményt.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
K-CSOPORT
Anglia–Andorra 2–0 (C. García 25. – öngól, Rice 67.)
|K CSOPORT
M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Anglia
4
|4
|–
|–
|8–0
|+8
|12
|2. Szerbia
3
|2
|1
|–
|4–0
|+4
|7
|3. Albánia
4
|1
|2
|1
|4–3
|+1
|5
|4. Lettország
4
|1
|1
|2
|2–5
|–3
|4
|5. Andorra
5
|–
|–
|5
|0–10
|–10
|0