„Micsoda szégyen!” – török reakciók a spanyolok elleni hatalmas zakóra

2025.09.08. 10:12
Arda Güler (balról a második) és társai megszégyenülve bandukoltak le a pályáról a spanyolok elleni vereség után (Fotó: Getty Images)
A volt válogatott szakkommentátor tajtékzott a spanyoloktól elszenvedett 6–0-s hazai vereség után, de Ugurcan Cakir kapus és Vincenzo Montella szövetségi kapitány szerint nem jött el a világvége.

Meglehetősen nagy volt a felzúdulás a török válogatott Spanyolországtól elszenvedett 6–0-s veresége után – a vörös mezesek 1984, az Angliától elszenvedett 8–0-s zakó óta nem kaptak ekkora verést. Ráadásul a „félholdasok” hazai pályán, Konyában kaptak ki ilyen különbséggel úgy, hogy a végeredmény már szűk fél órával a lefújás előtt kialakult, s ha a helyzetek elpuskázásában elöl járó Lamine Yamal és társai pontosabban céloznak, két számjegyű is lehetett volna a spanyolok győzelme.

Az angolok elleni szégyenletes vereség egyik részese, az egykori huszonötszörös török válogatott, jelenleg szakkommentátorként dolgozó Ridvan Dilmen valósággal tajtékzott a meccs után, s felzaklatott lelkiállapotának az X-en is hangot adott.

Ha úgy kezeled Spanyolországot, mint Bulgáriát vagy Grúziát, ezt fogják veled csinálni! Öt gól két spanyol középpályástól! Micsoda szégyen! Ki lehet kapni a spanyoloktól, de nem ilyen megalázó módon!” – tajtékzott Dilmen.

A török szempontból pocsékul alakuló konyai este egyik szenvedő alanyának, Ugurcan Cakir kapusnak is rettenetesen fájt a vereség, de igyekezett lecsillapítani a szurkolók haragját.

Kikaptunk már 6–1-re Ausztriától is, aztán az Európa-bajnokságon megvertük őket. Valóban nagy csalódás a vereség, de a csapat fel fog állni belőle. Igyekszünk a lehető legjobban felkészülni a soron következő mérkőzésekre. A korai gólok megtörték a morálunkat, ám csak három pontot vesztettünk”jelentette ki a Galatasaray kapusa.

Cakiréval egybecseng a törökök szövetségi kapitányának, Vincenzo Montellának a véleménye is.

Dühösek vagyunk. Én is mélységesen csalódtam. Volt néhány helyzetünk az elején, ezeket azonban nem tudtuk gólra váltani. Aztán az ellenfél kétszer eljutott a kapunk elé, és rögtön betalált. Amikor ez történik, akkor elvész a hit. Van még miben fejlődnünk. De ha elég okosak vagyunk, ebből is tanulhatunk” – mondta az olasz szakember a meccs utáni sajtótájékoztatón.

