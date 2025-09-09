„Még mindig kijuthatunk” – Ola Aina a Dél-Afrika elleni rangadóról

Nem nyújtott túl meggyőző teljesítményt eddigi világbajnoki selejtezőin a nigériai válogatott: a „szuper sasok” hét mérkőzésükből mindössze kettőt tudtak megnyerni – Ruandát verték meg oda-vissza –, s 10 pontjukkal csak a 3. helyen állnak a 16 pontos Dél-Afrika, valamint a 11 pontos Benin mögött a C-csoportban, s könnyen lehet, hogy lemaradnak a vb-szereplésről.

A zöld-fehérek jobbhátvédje, Ola Aina azonban mindenképp utazni szeretne az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű tornára, ezért mindent megtesz, hogy csapata legyőzze a házigazda dél-afrikaiakat.

„Nagy-nagy álmom, hogy világbajnokságon játszhassak, s ez még mindig lehetséges. A barátaimmal és a családommal azon viccelődtünk, hogy most kell kijutnunk, mert a következő idején már öregember leszek – idézi a játékost az All Nigeria Soccer. – Át kell adni a helyet a következő generációnak, de amit mondtam, ki akarok jutni, hogy beteljesítsem az álmomat.”

Az interjúban szóba került, hogy Aina a legutóbbi, Ruanda ellen mérkőzésen hatalmas helyzetet hagyott ki, így továbbra is góltalan a válogatottban.

„Elestem. Normálisan berúgtam volna, de így legalább egy jobb helyzetben lévő játékoshoz került a labda, aki nem hibázott” – idézte fel a történteket a Nottingham Forest szárnyvédője.

Nigéria válogatottja ma este hatkor a dél-afrikai Bloemfonteinben lép pályára.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, AFRIKAI ZÓNA

C-CSOPORT

18.00: Dél-Afrika–Nigéria

