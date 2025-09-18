Nemzeti Sportrádió

Kapitányváltás lehet labdarúgó-válogatottunk csoportellenfelénél – sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
2025.09.18. 14:18
Damien Duff válthatja Hallgrímssont az ír válogatott kispadján (Fotó:Getty Images)
Címkék
Helmir Hallgrímsson Írország Damien Duff világbajnoki selejtezők
A Glasgow World értesülései szerint könnyen lehet, hogy a gyenge kezdés a világbajnoki selejtezőkön Heimir Hallgrímsson állásába kerül az ír labdarúgó-válogatottnál – a portál azt is tudni véli, hogy az izlandi szakembert Damien Duff válthatja a kispadon.

Nem örülnek Írországban a mieink elleni hazai 2–2-es döntetlennek, illetve az Örményországban elszenvedett 2–1-es vereségnek. A kiábrándító kezdés könnyen lehet, hogy arra sarkallja a szigetországi szövetséget, hogy megváljon a jelenlegi szövetségi kapitánytól, Heimir Hallgrímssontólírja a Glasgow World

A skót portál azt is tudni véli, ki követné az izlandi trénert a kispadon: a legesélyesebb jelölt nem más, mint Damien Duff. A 46 éves szakembernek nem lenne újdonság a nemzeti csapat mellett dolgozni, ugyanis 2020 áprilisától 2021 januárjáig a Mick McCarthyt váltó Stephen Kenny segítőjeként már foglalkozott a válogatottal, amelynek mezében játékosként 101 alkalommal lépett pályára.

A labdarúgóként a Blackburn Roversben, a Chelsea-ben, a Newcastle Unitedban és a Fulhamben is futballozó egykori kiválós szélső a dublini Shelbourne vezetőedzőjeként tavaly megnyerte az ír első osztályú bajnokságot, és készen áll arra, hogy a nemzetközi színtéren is megmutassa magát vezetőedzőként – jegyzi meg a Glasgow World.

 

