Kapitányváltás lehet labdarúgó-válogatottunk csoportellenfelénél – sajtóhír

Nem örülnek Írországban a mieink elleni hazai 2–2-es döntetlennek, illetve az Örményországban elszenvedett 2–1-es vereségnek. A kiábrándító kezdés könnyen lehet, hogy arra sarkallja a szigetországi szövetséget, hogy megváljon a jelenlegi szövetségi kapitánytól, Heimir Hallgrímssontól – írja a Glasgow World.

A skót portál azt is tudni véli, ki követné az izlandi trénert a kispadon: a legesélyesebb jelölt nem más, mint Damien Duff. A 46 éves szakembernek nem lenne újdonság a nemzeti csapat mellett dolgozni, ugyanis 2020 áprilisától 2021 januárjáig a Mick McCarthyt váltó Stephen Kenny segítőjeként már foglalkozott a válogatottal, amelynek mezében játékosként 101 alkalommal lépett pályára.

A labdarúgóként a Blackburn Roversben, a Chelsea-ben, a Newcastle Unitedban és a Fulhamben is futballozó egykori kiválós szélső a dublini Shelbourne vezetőedzőjeként tavaly megnyerte az ír első osztályú bajnokságot, és készen áll arra, hogy a nemzetközi színtéren is megmutassa magát vezetőedzőként – jegyzi meg a Glasgow World.