Botrányos megjegyzést kapott Szoboszlai az ír tévé szakértőjétől

R. D. P.
2025.11.17. 15:51
null
Kevin Doyle cselekedete nem sportemberhez méltó (Fotó: Getty Images)
Minősíthetetlen, ahogyan az ír közszolgálati televízió szakértője, Kevin Doyle üzent Szoboszlai Dominiknak, miután Troy Parrott a 96. percben győztes gólt szerzett a Puskás Arénában, azaz szertefoszlatta a magyar álmokat a világbajnoki kijutásról.

Az írek korábbi 62-szeres válogatott labdarúgója, Kevin Doyle teljesen kikelt magából honfitársai drámai fordításának köszönhetően. Az ír tévé szakértője őrjöngött a stúdióban, a magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknak pedig ezt üzente:

Na, ezt kapd be, te liverpooli k.csög!

Behind the scenes on Irish television after Ireland's last minute winner over Hungary. Kevin Doyle to Szoboszlai: "Suck on that you Liverpool c*nt"
byu/achilles-_-23 insoccer

Doyle a kirohanását követően elnézést kért, ugyanis szakértőtársa éppen a Liverpool FC egykori játékosa, Dietmar Hamann volt a stúdióban.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

     
A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

 

 

 

 

 

 

 

1. Portugália

6

4

1

1

20–  7

+13

13

2. Írország

6

3

1

2

9–  7

+2

10

3. MAGYARORSZÁG

6

2

2

2

11–10

+1

8

4. Örményország

6

1

5

3–19

–16

3

 

 

Kevin Doyle vb-selejtező Írország Szoboszlai Dominik magyar labdarúgó-válogatott
