Az írek hőse a magyar válogatottról: Érthetetlen, hogy miért vettek vissza a tempóból
Troy Parrott kiemelte, hogy a magyar válogatott veszélyesebben futballozott az írnél, ám az előny birtokában túlságosan elkényelmesedett a második játékrészben.
„A 85. perc körül, amikor visszajöttem egy szöglethez, mondtam a társaimnak, hogy biztosan lesz még esélyünk. Nem találom a szavakat... Rengeteg rossz pillanatunk volt ezen a mérkőzésen, ahogyan az egész selejtezősorozatban is, mégis megmaradt az esély az utolsó találkozó utolsó pillanatáig. Arra biztattam mindenkit, hogy higgyen a csapatban, higgyen magában. A magyarok rögtön gólra játszottak, aztán érhetetlen módon visszavettek a tempóból, ekkor jött az első gólunk. Erre újra támadni kezdtek, újabb gólt szereztek, majd ismét lelassítottak, annak ellenére, hogy jobbak voltak nálunk, sok gondot okoztak nekünk. A második félidőben volt egy periódus, amikor már elhitték, hogy nincs veszély, de a semmiből egyenlíteni tudtunk. Az a gól erőt és hitet adott nekünk, a végén pedig sikerült fordítani, ami hihetetlen.”
Parrott hozzátette, hogy a bravúros továbbjutás ellenére a csapat még nem érte el célját, azaz nem jutott ki a világbajnokságra. Ugyanakkor az írek rengeteget meríthetnek a portugálok és a mieink elleni meccsből a tavaszi pótselejtezőre elmondása szerint.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)
|A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|1. Portugália
6
4
1
1
20–7
+13
13
|2. Írország
6
3
1
2
9–7
+2
10
|3. MAGYARORSZÁG
6
2
2
2
11–10
+1
8
|4. Örményország
6
1
–
5
3–19
–16
3