Az írek hőse a magyar válogatottról: Érthetetlen, hogy miért vettek vissza a tempóból

2025.11.17. 12:46
Troy Parrott egy másodpercre sem adta fel (Fotó: Árvai Károly)
Troy Parrott felejthetetlen napokon van túl: Portugália ellen duplázott, a Puskás Arénában pedig háromszor is beköszönt, így Írország az ő góljainak köszönhetően világbajnoki pótselejtezőt játszhat. A 23 éves csatár a lefújást követően Nyáguly Gergely kérdéseire válaszolt a Nemzeti Sportrádióban.

Troy Parrott kiemelte, hogy a magyar válogatott veszélyesebben futballozott az írnél, ám az előny birtokában túlságosan elkényelmesedett a második játékrészben.

„A 85. perc körül, amikor visszajöttem egy szöglethez, mondtam a társaimnak, hogy biztosan lesz még esélyünk. Nem találom a szavakat... Rengeteg rossz pillanatunk volt ezen a mérkőzésen, ahogyan az egész selejtezősorozatban is, mégis megmaradt az esély az utolsó találkozó utolsó pillanatáig. Arra biztattam mindenkit, hogy higgyen a csapatban, higgyen magában. A magyarok rögtön gólra játszottak, aztán érhetetlen módon visszavettek a tempóból, ekkor jött az első gólunk. Erre újra támadni kezdtek, újabb gólt szereztek, majd ismét lelassítottak, annak ellenére, hogy jobbak voltak nálunk, sok gondot okoztak nekünk. A második félidőben volt egy periódus, amikor már elhitték, hogy nincs veszély, de a semmiből egyenlíteni tudtunk. Az a gól erőt és hitet adott nekünk, a végén pedig sikerült fordítani, ami hihetetlen.”

Foci vb 2026
1 órája

Vb-selejtező: Robbie Keane együtt ünnepelt az ír szurkolókkal – videó

Egy héttel ezelőtt éppen az ő neve merült fel, mint Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány lehetséges utódja – persze akkor még korántsem volt ennyire fényes az írek helyzete...

Parrott hozzátette, hogy a bravúros továbbjutás ellenére a csapat még nem érte el célját, azaz nem jutott ki a világbajnokságra. Ugyanakkor az írek rengeteget meríthetnek a portugálok és a mieink elleni meccsből a tavaszi pótselejtezőre elmondása szerint.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

     
A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE       
1. Portugália

6

4

1

1

20–7

+13

13

2. Írország

6

3

1

2

9–7

+2

10

3. MAGYARORSZÁG

6

2

2

2

11–10

+1

8

4. Örményország

6

1

5

3–19

–16

3

 

vb-selejtező Troy Parrott Írország magyar labdarúgó-válogatott
Ezek is érdekelhetik