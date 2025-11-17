A nézőkön nem múlt – több mint egymillióan szurkoltak a tévé előtt a magyar–ír meccsen

A vasárnapi Magyarország–Írország mérkőzés hasonlóan erős érdeklődést váltott ki, mint a Portugália elleni selejtező: ezúttal 1 017 118-an követték a labdarúgó válogatott utolsó vb-selejtezős csoportmérkőzését. A teljes hazai televíziós piacon 2025-ben kizárólag ez a két sportközvetítés tudta átlépni az egymilliós nézettségi határt.

Az összecsapás ideje alatt a tévénézők 33,3 százaléka választotta az M4 Sportot, míg ez az érték a férfiak esetében 44,7 százalék volt (A 18-59 évesek esetében 35,6 százalék), így ez felülmúlta a portugálok elleni rekordmérkőzés arányszámát (azt a nézők 30%-a követte Magyarországon). Az írek elleni sorsdöntő mérkőzést összesen 1 millió 17 ezer néző látta az M4 Sporton, míg online az m4sport.hu oldalon összesen 131 817 felhasználó követte.

Az első félidő nézettsége 934 ezer fő, a másodiké 1 millió 130 ezer fő volt, a találkozó legnézettebb perce a második félidő végén volt (16:59-kor), ekkor 1 millió 238 ezer fő szurkolt a csapatnak a képernyők előtt. Egészen hihetetlen, de a sorsdöntő mérkőzést a több mint 1,5 millió bekapcsolódó egy átlagos tagja nézte 87 percig, ami a mérkőzés hosszának kétharmada.

A Magyarország számára tegnap véget ért világbajnoki-selejtező sorozat átlagos nézőszáma is igen magas, hiszen 829 ezren követték az M4 Sporton a hat találkozót, amelyek közül a szeptember 9-i Magyarország–Portugália volt a legnézettebb (1 millió 29 ezer), míg a vasárnapi Magyarország–Írország a lista második helyén végzett, a selejtezős-sorozat első mérkőzése, az Írország–Magyarország pedig 765 ezer nézővel a harmadik legnézettebb mérkőzés lett.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)

Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)