Franciaország tíz emberrel is nyert Izland ellen

2025.09.09. 23:07
Mbappe megelőzte Henryt (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjének D-csoportjában Franciaország 2–1-re legyőzte Izlandot Párizsban.

A 21. percben Michael Olise túlságosan könnyelműen passzolt a saját tizenhatosán belül, Andri Gudjohnsen pedig élt az ajándéklabdával, s vezetéshez juttatta a vendégeket. Ezzel együtt az első félidőben a franciák óriási fölényben játszottak. Didier Deschamps csapata 73 százalékban birtokolta a labdát, több mint 300-szor passzolt, míg az izlandiak kevesebb mint száz átadást jegyeztek. A franciák 13-szor lőttek kapura, az izlandiak kétszer. A nyomasztó fölénynek a 45. percben lett meg az eredménye: A Marcus Thurammal szembeni szabálytalanság miatt megítélt büntetőt Kylian Mbappé értékesítette. A Real Madrid támadójának ez volt az 52. gólja a válogatottban, megelőzve az 51 gólos Thierry Henryt – már csak Olivier Giroud van előtte 57 találattal.

A második félidőben Bradley Barcola megszerezte a vezetést a franciáknak. A 68. percben Aurélien Tchouaménit egy rendkívül rossz belépő után kiállították, így ismét izgalmasabbá vált a mérkőzés. A 88. percben Andri Gudjohnsen be is talált, ám a VAR után érvénytelenítették a gólt.

A franciák a váratlanul izgalmas meccsen 2–1-re nyertek, és hat ponttal vezetik a csoportot.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
D-csoport
2. forduló
Franciaország–Izland 2–1 (K. Mbappé 45. – 11-esből, Barcola 62., ill. A. Gudjohnsen 21.)
Kiállítva: Tchouaméni (68.)
Azerbajdzsán–Ukrajna 1–1 (Mahmudov 72. – 11-esből, ill. Szudakov 51.)

      
D-CSOPORT

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. Franciaország

2

2

4–1

+3

6

2. Izland

2

1

1

6–2

+4

3

3. Ukrajna

2

1

1

1–3

–2

1

4. Azerbajdzsán

2

1

1

1–6

–5

1

 

 

