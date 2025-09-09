Franciaország tíz emberrel is nyert Izland ellen

A 21. percben Michael Olise túlságosan könnyelműen passzolt a saját tizenhatosán belül, Andri Gudjohnsen pedig élt az ajándéklabdával, s vezetéshez juttatta a vendégeket. Ezzel együtt az első félidőben a franciák óriási fölényben játszottak. Didier Deschamps csapata 73 százalékban birtokolta a labdát, több mint 300-szor passzolt, míg az izlandiak kevesebb mint száz átadást jegyeztek. A franciák 13-szor lőttek kapura, az izlandiak kétszer. A nyomasztó fölénynek a 45. percben lett meg az eredménye: A Marcus Thurammal szembeni szabálytalanság miatt megítélt büntetőt Kylian Mbappé értékesítette. A Real Madrid támadójának ez volt az 52. gólja a válogatottban, megelőzve az 51 gólos Thierry Henryt – már csak Olivier Giroud van előtte 57 találattal.

A második félidőben Bradley Barcola megszerezte a vezetést a franciáknak. A 68. percben Aurélien Tchouaménit egy rendkívül rossz belépő után kiállították, így ismét izgalmasabbá vált a mérkőzés. A 88. percben Andri Gudjohnsen be is talált, ám a VAR után érvénytelenítették a gólt.

A franciák a váratlanul izgalmas meccsen 2–1-re nyertek, és hat ponttal vezetik a csoportot.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA

D-csoport

2. forduló

Franciaország–Izland 2–1 (K. Mbappé 45. – 11-esből, Barcola 62., ill. A. Gudjohnsen 21.)

Kiállítva: Tchouaméni (68.)

Azerbajdzsán–Ukrajna 1–1 (Mahmudov 72. – 11-esből, ill. Szudakov 51.)