Franciaország tíz emberrel is nyert Izland ellen

A 21. percben Michael Olise túlságosan könnyelműen passzolt a saját tizenhatosán belül, Andri Gudjohnsen pedig élt az ajándéklabdával, s vezetéshez juttatta a vendégeket. Ezzel együtt az első félidőben a franciák óriási fölényben játszottak. Didier Deschamps csapata 73 százalékban birtokolta a labdát, több mint 300-szor passzolt, míg az izlandiak kevesebb mint száz átadást jegyeztek. A franciák 13-szor lőttek kapura, az izlandiak kétszer. A nyomasztó fölénynek a 45. percben lett meg az eredménye: A Marcus Thurammal szembeni szabálytalanság miatt megítélt büntetőt Kylian Mbappé értékesítette. A Real Madrid támadójának ez volt az 52. gólja a válogatottban, megelőzve az 51 gólos Thierry Henryt – már csak Olivier Giroud van előtte 57 találattal.
A második félidőben Bradley Barcola megszerezte a vezetést a franciáknak. A 68. percben Aurélien Tchouaménit egy rendkívül rossz belépő után kiállították, így ismét izgalmasabbá vált a mérkőzés. A 88. percben Andri Gudjohnsen be is talált, ám a VAR után érvénytelenítették a gólt.
A franciák a váratlanul izgalmas meccsen 2–1-re nyertek, és hat ponttal vezetik a csoportot.
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
D-csoport
2. forduló
Franciaország–Izland 2–1 (K. Mbappé 45. – 11-esből, Barcola 62., ill. A. Gudjohnsen 21.)
Kiállítva: Tchouaméni (68.)
Azerbajdzsán–Ukrajna 1–1 (Mahmudov 72. – 11-esből, ill. Szudakov 51.)
|D-CSOPORT
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Franciaország
2
2
–
–
4–1
+3
6
|2. Izland
2
1
–
1
6–2
+4
3
|3. Ukrajna
2
–
1
1
1–3
–2
1
|4. Azerbajdzsán
2
–
1
1
1–6
–5
1