Dán siker Görögországban, nem segített a svédeken a remek támadóhármasuk

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

KOSZOVÓ–SVÉDORSZÁG 2–0 (Rexhbecaj 26., Muriqi 42.)

Kiállítva: Emërllahu (90., Koszovó)

Az európai B-csoportban a svédek az első fordulóban döntetlent játszottak Szlovéniában, hétfőn Koszovóban léptek fel, Pristinában. A házigazda előtte komoly pofont kapott, négy nullára kikapott Svájcban, most abban bízott, hogy semlegesítik a Viktor Gyökeres, Anthony Elanga szuperduót, keveset játszik Alexander Isak, és egy gólt csak összehoz a veterán harcos, Vedat Muriqi vagy a Sparta Praha bombaformában lévő éke, Albion Rrahmani.

Utóbbié volt az első ziccer, de védett Robin Olsen, a meglepően nagyszámú svéd drukker nagy örömére. Elvis Rexhbecaj közeli lövését is bravúrral hárította a kapus, de a kipattanó a középpályásé lett, 1–0! Lendületbe jött a házigazda, nem sokkal a szünet előtt egy kontrát kiváló lövéssel fejezett be Vedat Muriqi: 2–0! A szünetben beállt Gyökeres és a jól futballozó, szintén magyar származású Anton Salétros mellé Sebastian Nanasi is, mégis lezárhatta volna a mérkőzést Rrahmani, ám második ziccerét is elrontotta.

Megszólalt ekkor a svéd futballikon, Fredrik Ljungberg is, de a véleményét nem idéznénk.

A hajrában pályára lépett Alexander Isak, akinek volt két lehetősége, de gólt már sem ő, sem a hazaiak nem szereztek. A végére beállt, majd két sárga lap után gyorsan kiállt Lindon Emërllahu, de ettől sem támadtak fel a svédek, így kellemetlen vereséget szenvedtek.

SVÁJC–SZLOVÉNIA 3–0 (Elvedi 18., Embolo 33., Ndoye 38.)

Svájc egy kör után az élre ugrott, és ismét odahaza játszott, értelemszerűen Szlovénia ellen. Ahogyan azt várni lehetett, támadó szellemben léptek fel, a 18. percben meg is szerezték a vezetést egy szöglet után, Nico Elvedi szép fejesével. Breel Embolo még a szünet előtt ugyanígy talált be, szintén egy sarokrúgás után, fejben nem volt ott a vendégvédelem.

Dan Ndoye szintén közelről, de ő lábbal volt eredményes, szép akció végén, így a pihenőre fordulva el is dőlt a mérkőzés sorsa. Koszovót úgy verte meg 4–0-ra Svájc, hogy csak az első félidőben lőtt gólt, és most sem voltak eredményesek a második játékrészben. Ha nem is gólcsúcsokat döntve, de magabiztosan masíroznak a svájciak a világbajnokság felé.

B-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Svájc 2 2 – – 7–0 +7 6 2. Koszovó 2 1 – 1 2–4 –2 3 3. Svédország 2 – 1 1 2–4 –2 1 4. Szlovénia 2 – 1 1 2–5 –3 1

C-CSOPORT, 2. FORDULÓ

FEHÉROROSZORSZÁG–SKÓCIA 0–2 (Ché Adams 43., Volkov 65. – öngól)

Az olaszok és az izraeliek mellett a fehéroroszok és a skótok is Magyarországon találkoztak egymással, utóbbiak Zalaegerszegen. A fehéroroszok a nyitó körben 5–1-re alulmaradtak Görögország ellen, a skótok „spórolósan”, gól nélküli döntetlennel nyitottak, de ennek értékét növeli, hogy Dániában.

Szabadrúgások és szögletek után veszélyeztették a kaput a csapatok az első félidőben, ez várható volt, a 43. percben Ché Adams góllal használta ki Zahar Volkov elcsúszását – ez nem a fehérorosz védő nagy napja volt, fejelt egy öngólt a második félidőben, ezzel kvázi egymaga eldöntötte a zalaegerszegi összecsapást. Nem ez volt a futball ünnepe, több okból sem, de a skótok elégedettek lehetnek.

GÖRÖGORSZÁG–DÁNIA 0–3 (Damsgaard 32., A. Christensen 62., Höjlund 81.)

Jól rajtoltak a hellének, megdöntve saját vb-selejtezős győzelmi rekordjukat, így remek hangulatú stadionban, bár nem telt ház előtt fogadták Pireuszban a nagy rivális dánokat, akik ugyebár nem a legjobban játszottak legutóbb. Nagy iramot hozott az első fél óra, de kevés helyzetet – annak azért örültek a görögök, hogy Jorgosz Vagijannidisz közeli lövése célt tévesztett, mert így nem született öngól. A harmincadik perc után sebességet váltottak a dánok, két helyzetet kihagytak közelről, Mikkel Damsgaard a tanulságokat levonva nagy gólt lőtt a tizenhatosról a bal sarokba.

A fordulás után megtette ezt Andreas Christensen is, akit nem vettek komolyan a hazai védők. 2023 októbere óta nem nyertek idegenben a dánok, most igen, és a hajrában betalált még Rasmus Höjlund is, aki ebben az idényben még csak a válogatott színeiben lépett pályára.

Az utolsó percekben a hazai drukkerek nagy része a lábával szavazott a szépítési reményekre, ekkor is jobbak voltak a dánok, miként az egész mérkőzésen.