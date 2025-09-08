A volt Ferencváros-játékos gólja döntött, Tunézia kijutott a vb-re

Két fordulóval a vége előtt eldőlt, hogy az afrikai selejtezősorozatból Marokkó után Tunézia is ott lesz a világbajnokságon.

Az észak-afrikai együttes Egyenlítői-Guineában nyert 1–0-ra, a győztes gólt a 94. percben Mohamed Ali Ben Romdan szerezte. Az előző idényben még a Ferencvárost erősítő középpályás Firasz Sauat labdaszerzése és önzetlen passza után talált a kapuba. A gólt összehozó két játékos egyébként a 73. percben lépett pályára. Aissa Laidouni, aki Ben Romdanhoz hasonlóan szintén erősítette a Ferencvárost, végig a pályán volt.

Tunézia előnye így már tíz pont Namíbia előtt, és ezt a rivális három mérkőzés alatt nem hozhatja be.

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

8. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Bissau-Guinea–Dzsibuti

D-CSOPORT

21.00: Líbia–Eswatini (Szváziföld)

E-CSOPORT

Zambia–Marokkó 0–2

G-CSOPORT

Mozambik–Botswana 2–0

Később:

18.00: Guinea–Algéria

18.00: Uganda–Szomália

H-CSOPORT

Egyenlítői-Guinea–Tunézia 0–1

Később:

18.00: Malawi–Libéria

I-CSOPORT

18.00: Madagaszkár–Csád

21.00: Ghána–Mali