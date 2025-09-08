Nemzeti Sportrádió

A volt Ferencváros-játékos gólja döntött, Tunézia kijutott a vb-re

2025.09.08. 17:27
Ben Romdan (balra) és Laidouni (középen) is pályára lépett, előbbi győztes gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
Tunézia 1–0-s győzelmet aratott Egyenlítői-Guinea vendégeként, így már biztosan ott lesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon.

Két fordulóval a vége előtt eldőlt, hogy az afrikai selejtezősorozatból Marokkó után Tunézia is ott lesz a világbajnokságon.

Az észak-afrikai együttes Egyenlítői-Guineában nyert 1–0-ra, a győztes gólt a 94. percben Mohamed Ali Ben Romdan szerezte. Az előző idényben még a Ferencvárost erősítő középpályás Firasz Sauat labdaszerzése és önzetlen passza után talált a kapuba. A gólt összehozó két játékos egyébként a 73. percben lépett pályára. Aissa Laidouni, aki Ben Romdanhoz hasonlóan szintén erősítette a Ferencvárost, végig a pályán volt.

Tunézia előnye így már tíz pont Namíbia előtt, és ezt a rivális három mérkőzés alatt nem hozhatja be.

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Bissau-Guinea–Dzsibuti
D-CSOPORT
21.00: Líbia–Eswatini (Szváziföld)
E-CSOPORT
Zambia–Marokkó 0–2
G-CSOPORT
Mozambik–Botswana 2–0
Később:
18.00: Guinea–Algéria
18.00: Uganda–Szomália
H-CSOPORT
Egyenlítői-Guinea–Tunézia 0–1
Később:
18.00: Malawi–Libéria
I-CSOPORT
18.00: Madagaszkár–Csád
21.00: Ghána–Mali

 

Ezek is érdekelhetik