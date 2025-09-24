Nemzeti Sportrádió

A FIFA a 2030-as vb 64 csapatosra bővítéséről tárgyalt

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.24. 15:02
Tovább bővülhet a vb mezőnye (Fotó: Getty Images)
Címkék
FIFA foci vb vb 2030 Nemzetközi Labdarúgó-szövetség CONMEBOL Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség foci vb 2030 Gianni Infantino
Ismét bővülhet a labdarúgó-világbajnokság mezőnye, ugyanis a Dél-Amerikai Labdarúgó-szövetség még márciusban javasolta, hogy a 2030-as tornát bővítsék 64 csapatosra, s a kontinentális szervezet képviselői kedden New Yorkban tárgyaltak erről a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA).

Ismert, hogy a centenáriumi, 2030-as világbajnokságot Spanyolország, Portugália és Marokkó közösen rendezi, ám a csoportkör első fordulójában Argentínában, Paraguayban és Uruguayban is rendeznek mérkőzéseket. 

A Dél-Amerikai Labdarúgó-szövetség még márciusban javasolta először, hogy a centenárium alkalmából a 2022-ben még 32, 2026-ra már 48 csapatos vb mezőnyét tovább bővítsék és a 2030-as tornán 64 csapat vegyen részt. Akkor hangsúlyozták, ez egyszeri alkalom lenne, a 2034-es vb-t ismét már „csak” 48 csapattal tartanák meg. A bővítésről szóló javaslatot a CONMEBOL áprilisban hivatalosan is javasolta a FIFA-nak, amely akkor még nem reagált a felvetésre.

Kapcsolódó tartalom

A FIFA 2030-ra 64 csapatosra növelné a világbajnokság mezőnyét – sajtóhír

A The New York Times számolt be a labdarúgás irányító testületének tervéről.

A dél-amerikai szövetség hivatalosan is javasolta: legyen 64 csapat a 2030-as labdarúgó-vb-n!

„Százéves centenáriumot csak egyszer lehet megünnepelni.”

Az ESPN most arról írt, hogy a dél-amerikai szövetség képviselői kedden New Yorkban tárgyaltak Gianni Infantino FIFA-elnökkel a bővítésről. A megbeszélésen jelen volt Alejandro Domínguez, a CONMEBOL első embere, az argentin és az uruguayi szövetség elnöke, valamint az uruguayi és a paraguayi államfő is, akik bemutatták a koncepciót Infantinónak és Mattias Grafström FIFA-főtitkárnak.

„Hiszek egy történelmi kétezer-harmincas világbajnokságban! Köszönjük Gianni Infantino elnök úrnak, hogy üdvözölt minket és megosztotta velünk az utat a futball legnagyobb ünnepének centenáriuma felé. Egységre, kreativitásra és nagy hitre szeretném szólítani az embereket, mert amikor a futballon mindenki osztozik, az valóban globális ünnep” – írta X-oldalán a tárgyalás után Alejandro Domínguez, a CONMEBOL elnöke.

„Megtiszteltetés számomra, hogy részese lehettem a Gianni Infantino által szervezett FIFA-csúcstalálkozónak, amelynek célja a kétezer-harmincas világbajnokság szervezésének megkezdése volt. Igazi öröm, hogy képviselhettem hazánkat ezen a találkozón. Család vagyunk és megtettük a magunkét, hogy az álmunk valóra váljon” – idézte Claudio Chiqui Tapiát, az Argentin Labdarúgó-szövetség elnökét az ESPN.

A 64 csapatosra bővítéssel egyébként minden bizonnyal a dél-amerikaiak járnának a legjobban, hiszen mind a tíz tagállamuknak garantált helye lenne, s Venezuela története során először szerepelhetne világbajnokságon.

Ha a FIFA jóváhagyja a bővítést, akkor a 2030-as világbajnokságon 128 mérkőzést rendeznek három kontinens hat országában. A létszámemelést egyébként ellenzi Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség elnöke, aki korábban rossz ötletnek nevezte a 64 csapatos tornát, amely szerinte gyengítené a játék minőségét és leértékelné a világbajnoki selejtezősorozatot.

FIFA foci vb vb 2030 Nemzetközi Labdarúgó-szövetség CONMEBOL Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség foci vb 2030 Gianni Infantino
Legfrissebb hírek

Kiberbűnözők károsították meg a Ferencvárost és a Rijekát

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:54

Vb-kijutásába is kerülhet Dél-Afrikának a jogosulatlan játékos szerepeltetése

Foci vb 2026
2025.09.19. 11:25

A FIFA 355 millió dollárt oszt szét a klubok között a válogatott játékosok után

Foci vb 2026
2025.09.16. 17:12

Visszatért Bilbaóba az Európa-bajnok hátvéd – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.09.11. 22:34

Egyelőre nincs döntés arról, játszhat-e külföldön bajnokit a Barca és a Milan

Spanyol labdarúgás
2025.09.11. 20:03

A FIFA véglegesítette az Interkontinentális Kupa menetrendjét, a PSG-t biztosan felvonultató döntő december 17-én lesz

Minden más foci
2025.09.10. 18:21

Vb 2026: akár kétmillió forintba is kerülhet egy jegy a döntőre

Foci vb 2026
2025.09.04. 10:14

Gennaro Gattuso: Vissza kell hozni a karakteres olasz futballt!

Foci vb 2026
2025.09.03. 11:42
Ezek is érdekelhetik