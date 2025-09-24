A FIFA a 2030-as vb 64 csapatosra bővítéséről tárgyalt

Ismert, hogy a centenáriumi, 2030-as világbajnokságot Spanyolország, Portugália és Marokkó közösen rendezi, ám a csoportkör első fordulójában Argentínában, Paraguayban és Uruguayban is rendeznek mérkőzéseket.
A Dél-Amerikai Labdarúgó-szövetség még márciusban javasolta először, hogy a centenárium alkalmából a 2022-ben még 32, 2026-ra már 48 csapatos vb mezőnyét tovább bővítsék és a 2030-as tornán 64 csapat vegyen részt. Akkor hangsúlyozták, ez egyszeri alkalom lenne, a 2034-es vb-t ismét már „csak” 48 csapattal tartanák meg. A bővítésről szóló javaslatot a CONMEBOL áprilisban hivatalosan is javasolta a FIFA-nak, amely akkor még nem reagált a felvetésre.
Az ESPN most arról írt, hogy a dél-amerikai szövetség képviselői kedden New Yorkban tárgyaltak Gianni Infantino FIFA-elnökkel a bővítésről. A megbeszélésen jelen volt Alejandro Domínguez, a CONMEBOL első embere, az argentin és az uruguayi szövetség elnöke, valamint az uruguayi és a paraguayi államfő is, akik bemutatták a koncepciót Infantinónak és Mattias Grafström FIFA-főtitkárnak.
„Hiszek egy történelmi kétezer-harmincas világbajnokságban! Köszönjük Gianni Infantino elnök úrnak, hogy üdvözölt minket és megosztotta velünk az utat a futball legnagyobb ünnepének centenáriuma felé. Egységre, kreativitásra és nagy hitre szeretném szólítani az embereket, mert amikor a futballon mindenki osztozik, az valóban globális ünnep” – írta X-oldalán a tárgyalás után Alejandro Domínguez, a CONMEBOL elnöke.
„Megtiszteltetés számomra, hogy részese lehettem a Gianni Infantino által szervezett FIFA-csúcstalálkozónak, amelynek célja a kétezer-harmincas világbajnokság szervezésének megkezdése volt. Igazi öröm, hogy képviselhettem hazánkat ezen a találkozón. Család vagyunk és megtettük a magunkét, hogy az álmunk valóra váljon” – idézte Claudio Chiqui Tapiát, az Argentin Labdarúgó-szövetség elnökét az ESPN.
A 64 csapatosra bővítéssel egyébként minden bizonnyal a dél-amerikaiak járnának a legjobban, hiszen mind a tíz tagállamuknak garantált helye lenne, s Venezuela története során először szerepelhetne világbajnokságon.
Ha a FIFA jóváhagyja a bővítést, akkor a 2030-as világbajnokságon 128 mérkőzést rendeznek három kontinens hat országában. A létszámemelést egyébként ellenzi Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség elnöke, aki korábban rossz ötletnek nevezte a 64 csapatos tornát, amely szerinte gyengítené a játék minőségét és leértékelné a világbajnoki selejtezősorozatot.