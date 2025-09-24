A FIFA a 2030-as vb 64 csapatosra bővítéséről tárgyalt

Az ESPN most arról írt, hogy a dél-amerikai szövetség képviselői kedden New Yorkban tárgyaltak Gianni Infantino FIFA-elnökkel a bővítésről. A megbeszélésen jelen volt Alejandro Domínguez, a CONMEBOL első embere, az argentin és az uruguayi szövetség elnöke, valamint az uruguayi és a paraguayi államfő is, akik bemutatták a koncepciót Infantinónak és Mattias Grafström FIFA-főtitkárnak.

„Hiszek egy történelmi kétezer-harmincas világbajnokságban! Köszönjük Gianni Infantino elnök úrnak, hogy üdvözölt minket és megosztotta velünk az utat a futball legnagyobb ünnepének centenáriuma felé. Egységre, kreativitásra és nagy hitre szeretném szólítani az embereket, mert amikor a futballon mindenki osztozik, az valóban globális ünnep” – írta X-oldalán a tárgyalás után Alejandro Domínguez, a CONMEBOL elnöke.

„Megtiszteltetés számomra, hogy részese lehettem a Gianni Infantino által szervezett FIFA-csúcstalálkozónak, amelynek célja a kétezer-harmincas világbajnokság szervezésének megkezdése volt. Igazi öröm, hogy képviselhettem hazánkat ezen a találkozón. Család vagyunk és megtettük a magunkét, hogy az álmunk valóra váljon” – idézte Claudio Chiqui Tapiát, az Argentin Labdarúgó-szövetség elnökét az ESPN.

¡Creemos en un Mundial 2030 histórico! Gracias Presidente Gianni Infantino por recibirnos y compartir este camino hacia el Centenario de la mayor fiesta del fútbol.



Queremos hacer un llamado a la unidad, a la creatividad y a Creer en Grande. Porque cuando el fútbol se vive entre… pic.twitter.com/XANKxNLf5J — Alejandro Domínguez (@agdws) September 24, 2025

A 64 csapatosra bővítéssel egyébként minden bizonnyal a dél-amerikaiak járnának a legjobban, hiszen mind a tíz tagállamuknak garantált helye lenne, s Venezuela története során először szerepelhetne világbajnokságon.

Ha a FIFA jóváhagyja a bővítést, akkor a 2030-as világbajnokságon 128 mérkőzést rendeznek három kontinens hat országában. A létszámemelést egyébként ellenzi Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség elnöke, aki korábban rossz ötletnek nevezte a 64 csapatos tornát, amely szerinte gyengítené a játék minőségét és leértékelné a világbajnoki selejtezősorozatot.