Nemzeti Sportrádió

Lewandowski visszatér a lengyel válogatottba

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.29. 18:37
Fotó: Getty Images
Címkék
Lengyelország lengyel labdarúgó-válogatott Robert Lewandowski
Robert Lewandowski a világbajnoki selejtezőkön újra a lengyel labdarúgó-válogatott rendelkezésére áll.

Az FC Barcelona 37 éves sztárja azok után került vissza a keretbe, hogy júniusban közölte: amíg az őt a csapatkapitányi posztról leváltó Michal Probierz a szövetségi kapitány, addig nem szerepel a nemzeti együttesben. A trénert három nappal később menesztették, helyét Jan Urban vette át, aki most ismét meghívót küldött a válogatottban 85 gólos Lewandowskinak, akire ráadásul újra kapitányként számít.

A lengyelek a világbajnoki selejtező G-csoportjában három meccsen szerzett hat ponttal jelenleg a 3. helyen állnak a finnek (hét pont négy mérkőzésen) és a hollandok (6 pont/2 meccs) mögött, s jövő hét csütörtökön Hollandia otthonában szerepelnek, majd három nappal később Finnországot fogadják.

A csoportokból az elsők kijutnak a jövő nyári, amerikai, kanadai, mexikói vb-re, míg a második helyezettek pótselejtezőt játszanak a részvételért.

 

Lengyelország lengyel labdarúgó-válogatott Robert Lewandowski
Legfrissebb hírek

Tíz gól esett a Barcelona szöuli meccsén

Spanyol labdarúgás
2025.07.31. 15:10

Svédország jutott be a negyeddöntőbe a C-csoport győzteseként a női labdarúgó Eb-n

Minden más foci
2025.07.12. 22:59

Viktor Gyökeres: Kane, Lewandowski és Haaland mellett van a helyem

Minden más foci
2025.07.12. 18:21

Nyertek a svédek, így a németekkel együtt negyeddöntősök a női Eb-n

Minden más foci
2025.07.08. 22:54

Németország Jule Brand vezérletével verte az első tornáján szereplő Lengyelországot a női labdarúgó Eb-n

Minden más foci
2025.07.04. 22:55

Okos befektetések, képzett edzők, jó csapatok – felemelkedett a lengyel bajnokság

Minden más foci
2025.06.19. 10:00

Az öltöző hatalma – Malonyai Péter publicisztikája

Minden más foci
2025.06.18. 23:23

Váratlan helyen köthet ki Southgate a két Eb-ezüst után

Minden más foci
2025.06.17. 12:11
Ezek is érdekelhetik