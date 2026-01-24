Nemzeti Sportrádió

Futsaltörténelmi pillanat Ljubljanában: először nyert Eb-meccset a magyar válogatott

2026.01.24. 19:24
Suscsák Máté duplája döntötte el a mérkőzést (Fotó: Getty Images)
A lett, litván, szlovén közös rendezésű futsal Európa-bajnokságon a magyar válogatott Ljubljanában 4–2-re legyőzte Lengyelországot. Fekete góljával mi szereztünk vezetést az első félidőben, de a szünetben már a lengyelek vonulhattak előnnyel az öltözőbe. Az utolsó tíz perc kezdete előtt Pál egyenlített, majd az utolsó öt percben Suscsák duplázott. Először nyert mérkőzést Európa-bajnokság a magyar futsalválogatott!

 

FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG (LETTORSZÁG, LITVÁNIA, SZLOVÉNIA)
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ 
D-CSOPORT (LJUBLJANA)
MAGYARORSZÁG–LENGYELORSZÁG 4–2 (1–2)
Ljubljana, Arena Stozice, 2338 néző. Vezette: Lang, Chaix (franciák)
MAGYARORSZÁG: Alasztics – Fekete M., H. Da Silva, Rábl, Szabó L. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor
Kispadon: Gémesi (k), Vatamaniuc-Bartha, Bencsik, Szalmás, Pál P., Rutai, Suscsák, Kajtár, Büki
LENGYELORSZÁG: Kaluza – Zastawnik, Grubalski, Pawlus, Kriezel. Szövetségi kapitány: Blazej Korczynski
Kispadon: Widuch (k), Kubik, Madziag, Skiepko, Kaniewski, Leszczak, Marek, Haraburda, Jankowski
Gólszerző: Fekete M. (7.), Pál P. (28.), Suscsák (35., 38.), ill. Pawlus (11.), Zastawnik (14.)
Kiállítva: Kriezel (15.)

Sergio Mullor együttese a félidőben még 2–1-es hátrányban volt, a második játékrészben viszont lényegesen jobban játszott riválisánál, s előbb Pál Patrik egyenlített, majd Suscsák Máté kétszer is betalált és eldöntötte a három pont sorsát.

A negyedik kontinenstornáján szereplő magyar nemzeti csapat sporttörténeti sikert aratott, mivel egészen mostanáig nem tudott Eb-n meccset nyerni. Fekete Márknak, az Aramis SE futsalosának 7. percben szerzett találata egyben azt jelentette, hogy 3642 nap után született magyar gól Európa-bajnokságon.

A válogatott második meccsét kedden 17.30-tól játssza a címvédő Portugália ellen, az összecsapást az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

(MTI)

Ezek is érdekelhetik