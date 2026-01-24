Futsaltörténelmi pillanat Ljubljanában: először nyert Eb-meccset a magyar válogatott

FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG (LETTORSZÁG, LITVÁNIA, SZLOVÉNIA)

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT (LJUBLJANA)

MAGYARORSZÁG–LENGYELORSZÁG 4–2 (1–2)

Ljubljana, Arena Stozice, 2338 néző. Vezette: Lang, Chaix (franciák)

MAGYARORSZÁG: Alasztics – Fekete M., H. Da Silva, Rábl, Szabó L. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor

Kispadon: Gémesi (k), Vatamaniuc-Bartha, Bencsik, Szalmás, Pál P., Rutai, Suscsák, Kajtár, Büki

LENGYELORSZÁG: Kaluza – Zastawnik, Grubalski, Pawlus, Kriezel. Szövetségi kapitány: Blazej Korczynski

Kispadon: Widuch (k), Kubik, Madziag, Skiepko, Kaniewski, Leszczak, Marek, Haraburda, Jankowski

Gólszerző: Fekete M. (7.), Pál P. (28.), Suscsák (35., 38.), ill. Pawlus (11.), Zastawnik (14.)

Kiállítva: Kriezel (15.)

Sergio Mullor együttese a félidőben még 2–1-es hátrányban volt, a második játékrészben viszont lényegesen jobban játszott riválisánál, s előbb Pál Patrik egyenlített, majd Suscsák Máté kétszer is betalált és eldöntötte a három pont sorsát.

A negyedik kontinenstornáján szereplő magyar nemzeti csapat sporttörténeti sikert aratott, mivel egészen mostanáig nem tudott Eb-n meccset nyerni. Fekete Márknak, az Aramis SE futsalosának 7. percben szerzett találata egyben azt jelentette, hogy 3642 nap után született magyar gól Európa-bajnokságon.

A válogatott második meccsét kedden 17.30-tól játssza a címvédő Portugália ellen, az összecsapást az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

(MTI)

