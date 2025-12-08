Nemzeti Sportrádió

A lengyelek szerezték meg az aranyérmet a socca-vb-n

BOBORY BALÁZSBOBORY BALÁZS
• Cancún
2025.12.08. 17:43
Fotó: Facebook/International Socca Federation
Lengyelország socca socca-vb
A magyar idő szerint hétfő hajnali döntőben Lengyelország 3000 néző előtt 3–1-re megverte a házigazda Mexikót a 6. socca-világbajnokság döntőjében. Összességében azt is látni, hogy a hazai 5+1-es szakágnak merre kell elindulnia, ha tovább akar lépni.

Elképesztő hangulatban rendezték meg a socca világbajnokság fináléját,, Mexikóban imádják a futballnak ezen válfaját is, hősként ünnepelték a fináléig menetelő kedvenceiket. Akik a meccs hajrájáig vezettek is a döntőben, ám Lengyelország az utolsó 7 percben háromszor is betalált és aranyérmes lett. A harmadik Kazahsztán lett, miután szintén 3–1-re verte Hollandiát a kisdöntőben. 

A magyar csapatnak ismét a nyolcaddöntő jelentette a végállomást, a szakmai stáb és a játékosok leginkább azért voltak még inkább letörve, mert a németek ellen egy olyan találkozón búcsúztak szétlövést követően, amelyen szinte végig kontrollálták az eseményeket, több helyzetük is volt, ám a szerencse elpártolt mellőlük. 

Rozman Sándor szövetségi kapitány elégedett volt a teljesítménnyel, értékelésében elmondta, nagy dolog, hogy négy mérkőzésen egyetlen gólt – ráadásul egy öngólt – kapott csak csapata, és nagyon tetszett neki játékosainak a nyolcaddöntőben mutatott hozzáállása, akarata, fegyelmezettsége. A szakember szerint egyértelmű, hogy előrelépés akkor remélhető, ha többet tudnak együtt edzeni egy-egy világesemény előtt a keret, két hónap alatt heti egyszer-egyszer találkozni nem elég, ráadásul gyakran előfordul, hogy még ezekre a tréningekre sem engedték el játékosaikat a más szakágban szereplő klubjaik. 

Alábbi videónkban Rozman Sándor bővebben értékelte a mexikói világbajnokságot. 

 

Lengyelország socca socca-vb
