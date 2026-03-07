A lengyel foci fekete napja? Szürreális „meccset” rendeztek

A futball ünnepe is lehetett volna a szombati Slask Wroclaw–Wisla Kraków rangadó Lengyelországban, ehhez képest a lengyel labdarúgás fekete napja lett, legalábbis a „találkozót” közvetítő TVP Sport ezzel a jelzővel illette.

A két, egyaránt szebb napokat megért (a Slask 2012-ben, a Wisla 2011-ben volt legutóbb bajnok) klub jelenleg a másodvonalat jelentő I ligában szerepel. A krakkóiak vezetik a bajnokságot, míg a wroclawiak a rájátszást érő hatodik helyen állnak, így a két népszerű csapat összecsapása biztosan nagy közönséget vonzott volna.

Csakhogy a Slask vezetősége a hét elején úgy döntött, hogy a magas biztonsági kockázat miatt nem engedi be a vendégek szurkolótáborát a Tarczynski Arénába. A wroclawiak azzal indokolták mindezt, hogy a helyi rendőrséggel konzultáltak erről. Ám a városi rendőrkapitány, Wojciech Jablonski árnyalta a képet.

„A krakkói szurkolók belépését megtiltó döntést a Slask önkényesen hozta meg. Az, hogy egy mérkőzést magas kockázatúnak minősítenek, még nem jelenti azt, hogy vendégdrukkereket nem lehet beengedni. Tavaly július 2-án, az idény kezdete előtt adtunk ki ilyen ajánlásokat, és több mérkőzést – köztük a Wisla Krakkó ellenit is – magas kockázatúnak minősítettünk. A közelmúltbeli, Odra Opole elleni találkozót is ebbe a kategóriába soroltuk, mégis jelen voltak a szurkolóik” – idézi Jablonskit a Przeglad Sportowy.

Csütörtökön a krakkói klub elnöke, Jaroslaw Królewski bejelentette: ha nem lehetnek Wisla-szurkolók, akkor a csapat nem utazik el Wroclawba, egyúttal javasolta, hogy más helyszínen vagy más időpontban rendezzék meg az összecsapást. „Ez a döntés visszavonhatatlan és megmásíthatatlan” – szögezte le az elnök a távolmaradással kapcsolatban, míg a Slask azzal indokolta a kizárást, hogy a kilátogató nézők biztonságát garantálnák, és minimalizálni kívánják a tömegrendezvény résztvevőinek kockázatát. A Lengyel Labdarúgó-szövetség (PZPN) az időpontot és a helyszínt sem módosította.

A felek az elkövetkezendő napokban többször üzentek egymásnak a közösségi médiában, a Wisla-elnök a klub második csapatának meccsére hívta a szurkolókat, míg Wroclawban belépőket értékesítettek a szombati meccsre, és úgy készültek, mintha „rendes” bajnoki következne. A kezdőcsapatot bejelentő posztot is közzétették közösségi médiafelületeiken, és a 17.30-as kezdésre a hazai szurkolók elfoglalták helyeiket a lelátón, míg a gyepen felsorakozott a tizenegy hazai futballista és a játékvezetői csapat. Az ellenfél viszont nem. A közvetítő TVP Sport üresen hagyta a Wisla összeállítását bemutató részt.

Mivel többszöri felszólításra sem jelent meg a krakkói csapat, Tomasz Kwiatkowski 15 perc után lefújta a mérkőzést. „Szégyen, ami itt történt. Nem rögzítettünk eredményt, sőt, semmit sem rögzítettünk. Ez szokatlan helyzet, ennyit mondhatok. Évtizedekkel ezelőtt történt velem hasonló, erre sem pozitívan tekintek majd vissza” – mondta a bíró TVP Sportnak.

A lengyel szövetség elnöke, Cezary Kulesza az X-felületen nyilatkozott a történtekről: „Erre a helyzetre nagyon kemény reakcióval fogunk válaszolnia. A vendégszurkolók szervezett csoportjának kizárása vagy akár a mérkőzés bojkottja sem olyan módszer, amelyet a szövetség elfogadna.”

A PZPN fegyelmi bizottsága március 12-én ül össze. A TVP Sport szerint a legvalószínűbb kimenetel, hogy mindkét csapatot vesztesként könyvelik el, és a két klub jelentős pénzbüntetést kap.

Már csak az a kérdés, hogy ez így kinek érte meg...