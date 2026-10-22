Négyszer vette be a Torreense kapuját, három forduló után is hibátlan a Ferencváros az El-ben!

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–TORREENSE (portugál) 4–1 (1–1)

Budapest, Groupama Aréna, 15 973 néző. Vezette: Jérome Brisard (Alexis Auger, Aurélien Berthomieu) – franciák

FTC: Radnóti – Nagy O., M. Gómez, Zohoré, O'Dowda – Madarász Á. (Corbu, 57.), Nagy Á. – Arzani (Maiga, 75.), Zachariassen (Levi, 87.), Birmancsevics (Lisztes, 87.), – Yusuf (Joseph, 75.). Vezetőedző: Borbély Balázs

TORREENSE: Lucas Paes – Mutombo, Diadié, Feltes, J. Vázquez – Alfaro (D. Jean, 63.), Oudrhiri – Pozo (Quintero, 74.), J. Marques (Simoes, 80.), Zoabi (Jatta, 63.) – Drammeh (Abubakari, 74.). Vezetőedző: Luís Tralhao

Gólszerző: Yusuf (20.), M. Gómez (58.), Diadié (80. – öngól), Lisztes (90.), ill. Pozo (23.)

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Borbély Balázsnak ezúttal nem lett igaza. A ferencvárosi tréner a mérkőzés előtt úgy jósolta, a csütörtöki inkább hasonlít majd NB I-es találkozóra, mintsem nemzetközi kupameccsre.

Nem így lett.

Ugyan akadtak nehezebb periódusok, de a Ferencváros végül kiütéssel győzte le portugál ellenfelét, és ezúttal a hajrában már nem kellett izgulnia, tíz perccel a vége előtt egy öngóllal lezárta a mérkőzést, a lefújás előtti pillanatokban pedig a negyedik gólt is berámolta a Torreense kapujába.

Pedig lassan lendültek bele a csapatok, a Fradinak idő kellett, míg üzemi hőmérsékletre hozta magát. A meccs előtt csak találgatni lehetett, hogy a sérüléséből visszatérő, ám kezdőként még nem bevethető Lenny Joseph helyén csúcsékként ezúttal ki kezd, Borbély Balázs a szélső Bamidele Yusufot állította csata- és csatársorba.

És milyen jól tette!

A nigériai játékos előbb veszélyes fejessel hívta fel magára a figyelmet, húsz perc elteltével pedig szépségdíjas gólt lőtt: lerázta magáról a védőit, és mesteri módon lőtt a jobb alsó sarokba. Amilyen szép volt a találat, olyannyira félresikerült a gólöröm, a támadó a Fradi-tábor előtt térden csúszva szeretett volna ünnepelni, ám két térde „leragadt” a fűbe, és úgy esett hasra előre, hogy félő volt, megsérül a mozdulatban…

Bamidele Yusuf kilőtte a kapu jobb alsó sarkát (Fotó: Árvai Károly)

De hiába a hazai vezetés, a Torreense percek alatt egyenlített. A védelemben a Toon Raemaekers helyén futballozó Nathan Zohoré bizonytalankodott, a középpályáról visszazáró Madarász Ádám sem volt kellően határozott, és a hórihorgasnak semmiképpen sem mondható, mindössze 168 centiméter magas spanyol támadó, Manu Pozo a saját maga által rosszul átvett labdát végül a levegőből, akrobatikus mozdulattal lőtte Radnóti Dániel kapujába. Hogy a szünetig nem vezetett a Ferencváros, csakis magának köszönhette.

Manu Pozo hamar egyenlített az FTC vezető gólja után (Fotó: Árvai Károly)

Egyértelműen irányította a játékot, a félidő második felében abszolút a magyar ezüstérmes akarata érvényesült, ám hiába a lehetőségek – Callum O’Dowda nagy helyzetben fejelt kapu mellé –, a Ferencváros úgy fordulhatott rá a második félidőre, hogy ha győzni szeretne, mindenképpen gólt kell szereznie.

A vezetést a gólerős középhátvéd, Mariano Gómez szerezte meg szögletet követően, a jól megszokott tisztelgő mozdulattal ünnepelte találatát. Abban mindenképpen hasonlított egy NB I-es összecsapásra a csütörtök esti, hogy a Fradinak felálló védelmet kellett feltörnie, noha azt nem lehet mondani, hogy a portugál másodosztályú ellenfél kizárólag a védekezésre összpontosított volna: ha a hazaiaknál volt a labda, alaposan betömörült tizenhatosa előterébe. De a kiütést végül így sem úszta meg: az öngól után a kispadról beszálló Lenny Joseph remekül szolgálta ki az ugyancsak csereként pályára küldött Lisztes Krisztiánt, aki a negyedik gólt is megszerezte a portugál rivális ellen.

Lisztes Krisztián állította be a végeredményt (Fotó: Czinege Melinda)

A mérkőzést végül könnyedén hozta a Ferencváros, az Európa-liga alapszakaszában a skót Celtic (3–1) és a cseh Viktoria Plzen (2–1) után a portugál Torreensét (4–1) is két vállra fektette, így három kör után kilenc ponttal, százszázalékos mutatóval áll.

A magyar ezüstérmes a nemzetközi porondon legközelebb, november 4-én Milánóba látogat, ahol a 19-szeres olasz bajnok, hétszeres BEK/BL-győztes AC Milan vendége lesz. Ott azért már nehezebb lesz a hibátlan mutatót megőrizni.

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