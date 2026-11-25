– Veszprémben született, Balatonfüreden nőtt fel. Tényleg nem köti különösebb érzelmi szál a Balatonhoz?

– Leszámítva, hogy édesanyám a mai napig Balatonfüreden él – válaszolta lapunknak adott interjújában Osváth Attila, a Ferencváros 30 éves, 12-szeres válogatott védője. – Ott töltöttem a gyerekkoromat, nyilván rengeteg emlék köt a városhoz, de az élet úgy hozta, hogy a régi barátaim is elköltöztek onnan, mindenki másfelé van. Ma már inkább Paksot érzem az otthonomnak.

– Tavaly márciusban, huszonkilenc évesen mutatkozott be a válogatottban. Ha visszagondol a balatoni kissrácra, elhitte volna, hogy hatvanezer ember előtt, a Liverpoolban futballozó csapattársakkal léphet majd pályára?

– Nem mondom, hogy hatévesen már ez járt a fejemben, de amint valamivel nagyobb lettem, elkezdtem álmodozni a válogatottságról. Hogy ez végül megadatott, arra mérhetetlenül büszke vagyok. A Puskás Arénában telt ház előtt, a válogatott mezében pályára lépni a lehető legnagyobb élmény egy magyar futballistának.

– Az északírek ellen kevés híján az A-ligába jutást ünnepelhette a csapat, most úgy állunk, hogy márciusban a Szerbia elleni osztályozón lehet kiharcolni az elitbe kerülést a Nemzetek Ligájában. Mennyire mozgatja meg a fantáziáját, hogy akár a franciák, az angolok vagy a németek ellen is futballozhat?

– Ki ne vágyna ilyen mérkőzésekre?! Természetesen szeretném próbára tenni a tudásomat a legjobbak ellen, de van ennél is merészebb álmom: ott lenni a magyar válogatottal a következő Európa-bajnokságon. Már a selejtező decemberi sorsolását is nagyon várom.

Osváth Attila a Milan támadói ellen is jól futballozott, fontos láncszeme az FTC védelmének (Fotó: Árvai Károly)

– Ma már természetesnek veszi a meghívást Marco Rossi szövetségi kapitánytól?

– Szoktam izgulni a kerethirdetéseknél. Göröngyös út vezetett a felnőttválogatottságig, több mint tíz éve annak, hogy az U20-as világbajnokságon szerepeltem a korosztályos együttesben, később Bernd Storck kétszer meghívott a felnőttekhez, de pályára nem léptem. Az elmúlt három-négy esztendő már rendben volt, sokat dolgoztam, különböző személyiségfejlesztéseken vettem részt.

– Valójában min kellett dolgoznia?

– Hogy letisztuljon a játékom. Ma már nem húzom fel magam egy-egy olyan szituáción, amelyen korábban igen. Ebből a szempontból a gyerekeim születése is jót tett. Ettől függetlenül nem állítom, hogy teljesen zökkenőmentes volt a beilleszkedésem a Ferencvárosnál, eleinte nem voltam elégedett a teljesítményemmel.

– Túlságosan kritikus önmagával?

– Mindig is az voltam. Az előző idényben akadtak gyengébb mérkőzéseim, a nyáron aztán minden a helyére került, kellett a jó felkészülés ahhoz, hogy ismét azon a szinten teljesítsek, amelyen korábban Pakson.

– A Ferencváros négy mérkőzésen tizenkét pontot szerzett az Európa-ligában, legutóbb az AC Milant győzte le a San Siróban. A szurkoló ezek után azt is mondhatja: ha a Fradi Milánóban nyer, nehogy már idehaza ne verje meg a szlovén Celjét!

– Az Európa-ligában eddig egyetlen könnyű mérkőzésünk sem volt. Emlékezzünk csak vissza a portugál másodosztályú Torreense elleni találkozóra, mennyire kellett küzdenünk hazai pályán a győzelemért. Én nem teszek nagy különbséget a mérkőzések között, akár a San Siróban játszunk, akár idehaza a Celje ellen.

– Azért csak más Milánóban kifutni a pályára, mint a Celjét fogadni, nem?

– Persze, főleg, ha a ránk nehezedő nyomásról beszélünk. A Milan otthonában felszabadultabban futballozhattunk, hiszen nem mi voltunk az esélyesek, csütörtökön viszont mindenki azt várja tőlünk, hogy megszerezzük a három pontot. A szlovén csapat a nyáron kevés híján bejutott a Bajnokok Ligája-főtáblára, a selejtező rájátszásában vérzett el, szóval észnél kell lennünk.

– Négy meccs, tizenkét pont eddig a mérleg. Mi lehet a cél az Európa-ligában?

– Eddig valóban jól állunk, igyekszünk az első nyolc helyezett között végezni, hogy a rájátszást elkerülve egyből nyolcaddöntősök legyünk. Ha az eddig látott teljesítményünket nyújtjuk, erre reális az esélyünk.

– Amikor februárban elköszönt Pakstól, a párjával úgy döntöttek, a család Pakson marad. Nem viseli meg a távollétük?

– Két kislányunk van, a nagyobbik most kezdte az iskolát, a kisebbik az óvodát, rengeteg barátjuk van ott. Úgy éreztük, nyugodtabb az életük ebben a környezetben, nem szerettük volna kiszakítani őket belőle. Attól, hogy az én életemben változás történt, még nem feltétlenül kellett az övéknek is megváltoznia. Szerencsére így is sok időt tölthetünk együtt, gyakran eljönnek hozzám Budapestre, ha pedig szabadnapot kapunk, én megyek hozzájuk. Megmaradtam annak a vidéki srácnak, aki korábban voltam, csak éppen már édesapaként is helyt kell állnom, nem csak futballistaként.

Az előző fordulóban a Sturm Graz otthonában nyert 3–2-re a Celje, a csapat második gólját Benjamin Verbic (jobbra) szerezte – a 32 éves csatár a nyáron érkezett (Fotó: AFP)

Grófok érkeznek a Groupama Arénába

A Ferencváros csütörtöki Európa-liga-ellenfele háromszoros szlovén bajnok, 2025-ben negyeddöntőt játszott a Konferencia­ligában.

Érdemes megnézni a csütörtök este a Groupama Arénában Európa-liga-meccsen egymásnak feszülő Ferencváros és NK Celje címerét. Három csillag a hazaiakén, három a vendégekén. A Fradi 2019-ben, a harmincadik bajnoki cím megszerzése után kapta meg a harmadikat, a szlovén futballisták mezén látható csillagok történetéhez azonban a középkorig kell visszamenni.

A Celje címerében a város fölé magasodó vár és a Cillei grófok három csillaga szerepel, innen ered a csapat beceneve is: Grofje, vagyis Grófok. A család felemelkedésében fontos szerepet játszott az 1396-os nikápolyi csata, és magyar vonatkozása is van a történetnek, Cillei Hermann segített megmenteni Luxemburgi Zsigmond magyar király életét, az uralkodó pedig később feleségül vette a gróf lányát, Borbálát. A celjei grófkisasszonyból magyar királyné lett, a família Európa befolyásos családjai közé emelkedett.

A történet vége már a Hunyadiak nevéhez fűződik. Cillei Ulrikot 1456. november 9-én a nándorfehérvári várban, a Hunyadi László híveivel kialakult összecsapásban ölték meg. Halálának éppen ebben a hónapban volt az 570. évfordulója. A celjei tartományi múzeumban ma is őrzik az Ulrikénak tulajdonított koponyát, amelyen a halálos sérülés nyoma látható. Az utolsó férfiági Cillei temetésén a családi krónika szerint egy páncélos alak háromszor kiáltotta világgá, hogy a grófoknak végük, majd eltörte a család zászlaját. A három csillag azonban túlélte a dinasztiát.

Az 1919-ben alapított futballklub 2020-ban nyerte meg először a szlovén élvonalbeli bajnokságot (másodszor 2024-ben, legutóbb pedig 2026-ban), s 2025-ben a Konferencialiga negyeddöntőjéig jutott, az olasz Fiorentina búcsúztatta 4–3-as összesítéssel. Csütörtökön az Üllői úton is kifeszíthetik a háromcsillagos zászlókat a csaknem hat évszázaddal a család kihalása után még mindig Grófoknak becézett csapat szurkolói.

LABDARÚGÓ EURÓPA-LIGA

5. FORDULÓ

NOVEMBER 26.

18.45: Besiktas (török)–Hapoel Beer Seva (izraeli)

18.45: Salzburg (osztrák)–Ararat-Armenia (örmény)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Benfica (portugál)

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Bayer Leverkusen (német)

18.45: Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz)

18.45: Marseille (francia)–Levszki Szófia (bolgár)

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Lech Poznan (lengyel)

18.45: Celta Vigo (spanyol)–Bournemouth (angol)

21.00: FERENCVÁROS–Celje (szlovén)

21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ (holland)

21.00: Crystal Palace (angol)–Real Sociedad (spanyol)

21.00: Juventus (olasz)–Omonia (ciprusi)

21.00: NEC (holland)–Rennes (francia)

21.00: OFI (görög)–Anderlecht (belga)

21.00: Lyon (francia)–Lilleström (norvég)

21.00: Torreense (portugál)–Celtic (skót)

21.00: Sunderland (angol)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

21.00: Hoffenheim (német)–Sturm Graz (osztrák)