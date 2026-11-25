Alpesisí-vk: törölték a jövő hétvégi versenyt Kanadában
Hóhiány miatt törölték a jövő hétvégére tervezett női óriás-műlesikló versenyeket az alpesisízők világkupa-sorozatában a kanadai Tremblantban.
A nemzetközi szövetség (FIS) szerdán közölte, hogy a december 5-re és 6-ra kiírt futamokat az időjárási viszonyok miatt nem lehet megrendezni. Egyidejűleg a FIS bejelentette, hogy az illetékesek megpróbálnak egy beugró helyszínt találni a két viadalra.
A mostani hétvégén a nők számára óriás-műlesikást és műlesiklást rendeznek az egyesült államokbeli Killingtonban
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