Zachariassen duplájával az FTC legyőzte a Viktoria Plzent, és százszázalékos maradt az El-ben

A sorrend ezúttal tehát megfordult.

A bajnoki bemutatkozás még várat magára, az európai kupaszereplés viszont a csütörtöki esti El-meccsel megvan.

És a meglepetések nem értek véget a kapusposztnál. Veljko Birmancsevics is bekerült a kezdőbe, a szerb szélső bajnokin még egyszer sem kapott ilyen bizalmat. Lisztes Krisztián szerepeltetése pedig a hétvégi mérkőzés után meglepő, Borbély Balázs éppen a Debrecen elleni döntetlen után mondta el, a biztató megmozdulások ellenére összességében sokkal többet vár tőle. Öt nappal később máris lehetőséget adott neki a válaszra.

Ha nem is fiatalos lendülettel kezdett a Fradi, a kezdeményezést egyértelműen próbálta magához ragadni. Az első 20 perc legnagyobb helyzetét éppen Lisztes Krisztián sarkazását követően Veljko Birmancsevics puskázta el, a magyar ezüstérmes ebből a lehetőségből könnyedén megszerezhette volna a vezetést. A hazaiak leginkább a szélsőjátékban bízhattak, balról a szerb légiós, jobbról a nigériai Bamidele Yusuf próbált a védők vonala mögé kerülni. Érezhető volt, hogy leginkább ezekből lehet veszélyes a Ferencváros, középen pedig a sokat mozgó Kristoffer Zachariassen kereste az üres területeket. A félidő felénél Borbély Balázs intésére a két szélső helyet cserélt, így próbálták megzavarni a vendégek hátsó alakzatát, de a csere nem sokáig tartott, néhány perc múlva visszaállt az alapfelállás.

Radnóti Dániel jól helytállt az FTC kapujában (Fotó: Árvai Károly)

A zöld-fehérek labdakihozatalait alaposan megnehezítette, hogy a csehek – nyilvánvalóan tudatosan, a videoelemzések alapján – négy játékossal próbálták zavarba hozni a hátul passzolgató ferencvárosiakat, s a húzás működött. Toon Raemaekers és Mariano Gómez többször is kénytelen volt egymáshoz passzolni, esetleg a vonalukba hátralépő Nagy Ádámot bevenni a játékba, hiszen az előttük lévő terület el volt zárva.

Ebből is látszott, a két együttes alaposan felkészült egymásból, jól látható volt, miként próbálták egymás erősségeit kioltani. Többet támadott a Ferencváros, többet birtokolta a labdát, a passzpontossága is jobb volt a csehekénél, de a Plzen játékában is benne volt azért a veszély, a szünet előtti percekben Mariano Gómez mentett hátul, s ha az utolsó pillanatban nem lép oda határozottan, a vendégek óriási ziccerbe kerültek volna.

Az első félidő összességében némi ferencvárosi fölényt hozott, ám két-három helyzeten kívül nem akadt több hazai lehetőség. Úgy tűnt, ha a fordulást követően a Fradi szeretné a maga javára billenteni a mérkőzést, a támadóharmadban bátrabb, szellemesebb futballra lesz szükség.

Négy perc sem telt el a szünet után, máris jött a ferencvárosi gól, amelyet a támadók hoztak össze. Bamidele Yusuf harcosan labdát szerzett, Veljko Birmancsevics mesterien passzolt Kristoffer Zachariassenhez, aki a bal alsóba lőtt. A norvég légiós a 97. nemzetközi meccsét játszotta a Ferencvárosban, és a csehek elleni a 24. gólja volt az európai kupaporondon – nem mellékesen ebben az idényben az alapszakasz mindkét találkozóján betalált, a Celtic elleni idegenbeli 3–1-es siker után a Victoria Plzen sem úszta meg a gólja nélkül, ezúttal hazai pályán. Nagy volt az öröm, a csapatkapitány nyakába ugrott mindenki, aki a közelben járt, és kijelenthettük, egyértelműen feljavult a Fradi játéka. Erőszakosabban, nagyobb sebességre kapcsolva játszott a magyar ezüstérmes, és a hazai B-közép hangja is erőteljesebb lett. Borbély Balázs aztán tovább kevergette a kártyáit, mert nem sokkal később Lisztes Krisztián helyére Daniel Arzanit küldte pályára, ami már csak azért is volt különös, mert az ausztrál eddig jobbára szélsőként futballozott, míg ezúttal középcsatárként kellett zavart okoznia.

Zachariassen a második félidő elején kilőtte a bal alsót (Fotó: Török Attila)

Ahogy telt az idő, úgy került elő ismét a néhány nappal ezelőtti kérdés: vajon elég lesz-e az egy gól a győzelemhez? A Victoria Plzen ugyanis hátrányban egyre többet kockáztatott, a cserék is lendületet vittek a játékába, és többször is nagy sebességgel érkeztek a Ferencváros kapuja elé. A debütáló Radnóti Dánielnek többször is védenie kellett, és egyre nagyobb volt a felelősség a középpályásokon, akiknek tehermentesíteniük kellett volna a hátvédeket. Nagy Ádám rendkívül sokat mozgott a pálya közepén, nyugtatta, irányította társait, és ez a fajta higgadtság el is kélt az együttesbe.

A hajrában aztán Veljko Birmancsevics tizenegyest harcolt ki, és bár a VAR vizsgálta az esetet, a szélső lesről indult-e, végül büntetőt kapott a Fradi. A csapatkapitányi karszalagot viselő Kristoffer Zachariassen pedig érezte a felelősséget, kíméletlenül vágta a labdát a Plzen kapujának közepébe, s bár a csehek szépítettek, a meccs jelentős részében az történt a pályán, amit a zöld-fehérek akartak. A Ferencváros győzelemmel kezdte hazai pályán az Európa-liga alapszakaszát, a Celtic elleni idegenbeli siker után ezúttal is volt ok az örömre.

Zachariassen a tizenegyest is értékesítette (Fotó: Szabó Miklós)

A magyar ezüstérmes egy hét múlva, csütörtök este a portugál másodosztályú, a korábbi fehérvári játékost, Stopirát is foglalkoztató Torreensét fogadja – két alapszakasz-forduló után hat pontja van az FTC-nek, s mi másban is lehetne így reménykedni, mint abban, hogy a jó szereplés tovább folytatódik, no és abban, hogy Borbély Balázs a következő meccsen is jól keveri majd a kártyáit… 2–1

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