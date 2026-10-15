Zachariassen duplájával az FTC legyőzte a Viktoria Plzent, és százszázalékos maradt az El-ben

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) 2–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 16 686 néző. Vezette: Damian Sylwestrzak (Pawel Sokolnicki, Adam Karasewicz) – lengyelek
FTC: Radnóti – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu (Levi, 90+1.), Nagy Á. – Yusuf (Maiga, 84.), Zachariassen (Madarász Á., 90+1.), Birmancsevics (O'Dowda, 84.) – Lisztes (Arzani, 64.). Vezetőedző: Borbély Balázs
PLZEN: Tapaj – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doszki – Hrosovsky (Cerv, 64.), Pirgics – Memic (Visinsky, 78.), Panos (Ladra, 64.), Sojka (Lawal, 78.) – Kabongo (Faal, 64.). Vezetőedző: Radoslav Kovác
Gólszerző: Zachariassen (49., 81. – a másodikat 11-esből), ill. Visinsky (90.)
Új szelek fújnak az Üllői úton. Borbély Balázs a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésen olyan játékost állított a kapuba, aki egyetlen percet sem védett – nemhogy az Európa-ligában, az NB I-ben sem… A Ferencváros vezetőedzője merészet húzott, s a döntés azt sugallta, a bajnoki botladozás közepette immár valóban a hazai szereplés rendezése az első. A Debrecen elleni vasárnapi 1–1 után az NB I-ben aligha fér bele újabb döntetlen vagy vereség, ezért a „fiatalpercek” gyűjtésére ezúttal a nemzetközi porondon vállalt kockázatot a szakmai stáb.
Az október elsején 20. születésnapját ünneplő Radnóti Dánielnek óriási lehetőséget hozott az életkora. A Kecskemétről 2021-ben érkező kapus 16 évesen kapott profi szerződést, tavaly októberben pedig a Békéscsaba elleni Magyar Kupa-találkozón mutatkozott be a Fradi első csapatában. Nem kapott gólt a mérkőzésen (4–0-ra nyert az FTC), és a lefújást követően gyerekkorára emlékezve elmondta, megérte az iskolából egyenesen edzésre menni, késő estig dolgozni, majd még tanulni. Soroksáron Lipcsei Péter azt sulykolta belé, legyen magabiztos és beszéljen sokat a kapuban – csütörtökön ezt már az Európa-ligában kellett megmutatnia. Nála jóval tapasztaltabb társakat irányítva olyan estén, amelyre az NB I-es bemutatkozás sem készíthette fel.
A sorrend ezúttal tehát megfordult.
A bajnoki bemutatkozás még várat magára, az európai kupaszereplés viszont a csütörtöki esti El-meccsel megvan.
És a meglepetések nem értek véget a kapusposztnál. Veljko Birmancsevics is bekerült a kezdőbe, a szerb szélső bajnokin még egyszer sem kapott ilyen bizalmat. Lisztes Krisztián szerepeltetése pedig a hétvégi mérkőzés után meglepő, Borbély Balázs éppen a Debrecen elleni döntetlen után mondta el, a biztató megmozdulások ellenére összességében sokkal többet vár tőle. Öt nappal később máris lehetőséget adott neki a válaszra.
Ha nem is fiatalos lendülettel kezdett a Fradi, a kezdeményezést egyértelműen próbálta magához ragadni. Az első 20 perc legnagyobb helyzetét éppen Lisztes Krisztián sarkazását követően Veljko Birmancsevics puskázta el, a magyar ezüstérmes ebből a lehetőségből könnyedén megszerezhette volna a vezetést. A hazaiak leginkább a szélsőjátékban bízhattak, balról a szerb légiós, jobbról a nigériai Bamidele Yusuf próbált a védők vonala mögé kerülni. Érezhető volt, hogy leginkább ezekből lehet veszélyes a Ferencváros, középen pedig a sokat mozgó Kristoffer Zachariassen kereste az üres területeket. A félidő felénél Borbély Balázs intésére a két szélső helyet cserélt, így próbálták megzavarni a vendégek hátsó alakzatát, de a csere nem sokáig tartott, néhány perc múlva visszaállt az alapfelállás.
A zöld-fehérek labdakihozatalait alaposan megnehezítette, hogy a csehek – nyilvánvalóan tudatosan, a videoelemzések alapján – négy játékossal próbálták zavarba hozni a hátul passzolgató ferencvárosiakat, s a húzás működött. Toon Raemaekers és Mariano Gómez többször is kénytelen volt egymáshoz passzolni, esetleg a vonalukba hátralépő Nagy Ádámot bevenni a játékba, hiszen az előttük lévő terület el volt zárva.
Ebből is látszott, a két együttes alaposan felkészült egymásból, jól látható volt, miként próbálták egymás erősségeit kioltani. Többet támadott a Ferencváros, többet birtokolta a labdát, a passzpontossága is jobb volt a csehekénél, de a Plzen játékában is benne volt azért a veszély, a szünet előtti percekben Mariano Gómez mentett hátul, s ha az utolsó pillanatban nem lép oda határozottan, a vendégek óriási ziccerbe kerültek volna.
Az első félidő összességében némi ferencvárosi fölényt hozott, ám két-három helyzeten kívül nem akadt több hazai lehetőség. Úgy tűnt, ha a fordulást követően a Fradi szeretné a maga javára billenteni a mérkőzést, a támadóharmadban bátrabb, szellemesebb futballra lesz szükség.
Négy perc sem telt el a szünet után, máris jött a ferencvárosi gól, amelyet a támadók hoztak össze. Bamidele Yusuf harcosan labdát szerzett, Veljko Birmancsevics mesterien passzolt Kristoffer Zachariassenhez, aki a bal alsóba lőtt. A norvég légiós a 97. nemzetközi meccsét játszotta a Ferencvárosban, és a csehek elleni a 24. gólja volt az európai kupaporondon – nem mellékesen ebben az idényben az alapszakasz mindkét találkozóján betalált, a Celtic elleni idegenbeli 3–1-es siker után a Victoria Plzen sem úszta meg a gólja nélkül, ezúttal hazai pályán. Nagy volt az öröm, a csapatkapitány nyakába ugrott mindenki, aki a közelben járt, és kijelenthettük, egyértelműen feljavult a Fradi játéka. Erőszakosabban, nagyobb sebességre kapcsolva játszott a magyar ezüstérmes, és a hazai B-közép hangja is erőteljesebb lett. Borbély Balázs aztán tovább kevergette a kártyáit, mert nem sokkal később Lisztes Krisztián helyére Daniel Arzanit küldte pályára, ami már csak azért is volt különös, mert az ausztrál eddig jobbára szélsőként futballozott, míg ezúttal középcsatárként kellett zavart okoznia.
Ahogy telt az idő, úgy került elő ismét a néhány nappal ezelőtti kérdés: vajon elég lesz-e az egy gól a győzelemhez? A Victoria Plzen ugyanis hátrányban egyre többet kockáztatott, a cserék is lendületet vittek a játékába, és többször is nagy sebességgel érkeztek a Ferencváros kapuja elé. A debütáló Radnóti Dánielnek többször is védenie kellett, és egyre nagyobb volt a felelősség a középpályásokon, akiknek tehermentesíteniük kellett volna a hátvédeket. Nagy Ádám rendkívül sokat mozgott a pálya közepén, nyugtatta, irányította társait, és ez a fajta higgadtság el is kélt az együttesbe.
A hajrában aztán Veljko Birmancsevics tizenegyest harcolt ki, és bár a VAR vizsgálta az esetet, a szélső lesről indult-e, végül büntetőt kapott a Fradi. A csapatkapitányi karszalagot viselő Kristoffer Zachariassen pedig érezte a felelősséget, kíméletlenül vágta a labdát a Plzen kapujának közepébe, s bár a csehek szépítettek, a meccs jelentős részében az történt a pályán, amit a zöld-fehérek akartak. A Ferencváros győzelemmel kezdte hazai pályán az Európa-liga alapszakaszát, a Celtic elleni idegenbeli siker után ezúttal is volt ok az örömre.
A magyar ezüstérmes egy hét múlva, csütörtök este a portugál másodosztályú, a korábbi fehérvári játékost, Stopirát is foglalkoztató Torreensét fogadja – két alapszakasz-forduló után hat pontja van az FTC-nek, s mi másban is lehetne így reménykedni, mint abban, hogy a jó szereplés tovább folytatódik, no és abban, hogy Borbély Balázs a következő meccsen is jól keveri majd a kártyáit… 2–1