Labdarúgás: Írország ellen nyert az U16-os fiúválogatott
Dublinban, felkészülési mérkőzésen a magyar csapat 3–1-re győzte le a házigazdák együttesét.
A magyar U16-os labdarúgó fiúválogatott két meccset játszik Írországban. Az első felkészülési találkozón Dublinban a hazai szövetség tájékoztatása szerint Mohl Patrik szerezte meg a vezetést, majd a folytatásban Dunca Krisztián talált kétszer a kapuba, a házigazdáknak csak szépítésre futotta az erejükből, így a mieink 3–1-re verték meg az ellenfelüket.
– Szép győzelmet arattunk egy nagyszerű meccsen...
Legfrissebb hírek
U19, U13: a Top 10 bajnokai
Utánpótlássport
2026.11.23. 13:37