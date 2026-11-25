A magyar U16-os labdarúgó fiúválogatott két meccset játszik Írországban. Az első felkészülési találkozón Dublinban a hazai szövetség tájékoztatása szerint Mohl Patrik szerezte meg a vezetést, majd a folytatásban Dunca Krisztián talált kétszer a kapuba, a házigazdáknak csak szépítésre futotta az erejükből, így a mieink 3–1-re verték meg az ellenfelüket.

– Szép győzelmet arattunk egy nagyszerű meccsen...

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