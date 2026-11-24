Mindez tehát – Deutsch Tamás (MTK Budapest) és Szijjártó Péter (Kispest-Honvéd FC) mellett – érinti a Ferencvárosi TC elnökét, Kubatov Gábort is, aki videoüzenetben fejtette ki álláspontját:

„Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Most egy levelet viszek majd Önnek. Ebben a levélben leírtuk, hogy miért ne írja alá a sportösszeférhetetlenségi törvényt. Nem csupán a magam, hanem a Ferencvárosi Torna Club nevében is viszem ezt Önnek. Tagjaink, sportolóink, edzőink, szurkolóink nevében, egy 127 éves közösség nevében.

Az Országgyűlésnek benyújtott sportösszeférhetetlenségi törvényjavaslat és annak módosítása súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel. Ezt most nem indulatból mondom, ezt a jog nyelvén mondom. A javaslat szükségtelenül és aránytalanul korlátozza az egyesülési jogot. Személyre szabott rendelkezéseivel sérti a törvény előtti egyenlőséget. A legsúlyosabb hibája pedig, hogy visszaható hatállyal írja felül a közösségek jogszerűen meghozott döntéseit...”

„A javaslat olyan korábbi tisztségükből zárná ki a sportvezetőket, amely megválasztásukkor még nem jelentett akadályt. Így akarja eltávolítani a már megválasztott vezetőket. Ez visszamenőleges hatályú jogalkotás. Az alaptörvény nyolcadik cikkében biztosított egyesülési jog demokratikus és alkotmányos működésünk egyik legfontosabb alapja. Azt jelenti, szabadon hozhatunk létre közösségeket, csatlakozhatunk hozzájuk és közösen dönthetünk céljainkról, működésünkről és arról, kik vezessék őket.

Erre az alapjogra épül az egész magyar sport szerveződése is. A javaslat indokolatlanul és nagy mértékben korlátozza az alaptörvény nyolcadik cikkében biztosított egyesülési jogot, és közvetlenül beavatkozik az egyesületek, a civil szervezetek belső életébe. A jogállam egyik alapköve a jogbiztonság. Az, hogy a szabályok kiszámíthatóak, hogy nem lehet őket utólag politikai érdek mentén átírni. Ha ez az alap megmozdul, minden megbillen, ami rá épül.”

Kubatov szerint ez az ügy messze túlmutat a Ferencvároson, ugyanis minden magyar sportegyesületről és civil közösségről szól, amely saját alapszabálya szerint él. Az FTC elnöke szerint egy közösség tagjainak joguk van dönteni arról, ki vezesse őket.

Kérem, értse meg, én nem fogom feladni, de nem harcot kérek, Elnök Úr, hanem jogot kérek, jogbiztonságot mindenkinek!

– üzente Baka Andrásnak.