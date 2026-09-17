Szünet után növelte előnyét a Ferencváros a Celtic otthonában

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

CELTIC (skót)–FERENCVÁROSI TC 1–3 – ÉLŐ

Glasgow, Celtic Park. Tv: M4 Sport. Vezeti: Patrik Kolaric (Luka Pajic, Ivan Starcevic) – horvátok

CELTIC: Sinisalo –Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney – McGregor, Baur – Forrest (Nygren, 57.), Sörensen (K. Högh, a szünetben), Hasszan (Tunekti, 57.) – C. Durán. Vezetőedző: Martin O'Neill.

FTC: Varga Á. – Nagy O. (Osváth, a szünetben), Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Arzani, Zachariassen, Yusuf – Bagi. Vezetőedző: Borbély Balázs.

Gólszerző: Baur (44.), ill. Scales (20. – öngól), Zachariassen (45+1.), Arzani (47.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!