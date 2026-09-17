Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

EL: Celtic–Ferencváros 1–3

Szünet után növelte előnyét a Ferencváros a Celtic otthonában

2026.09.17. 22:04
Fotó: Getty Images
Címkék
FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Fradi Celtic Európa-liga Ferencvárosi TC
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában a Ferencváros a skót Celtic otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
CELTIC (skót)–FERENCVÁROSI TC 1–3 – ÉLŐ
Glasgow, Celtic Park. Tv: M4 Sport. Vezeti: Patrik Kolaric (Luka Pajic, Ivan Starcevic) – horvátok
CELTIC: Sinisalo –Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney – McGregor, Baur – Forrest (Nygren, 57.), Sörensen (K. Högh, a szünetben), Hasszan (Tunekti, 57.) – C. Durán. Vezetőedző: Martin O'Neill.
FTC: Varga Á. – Nagy O. (Osváth, a szünetben), Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Arzani, Zachariassen, Yusuf – Bagi. Vezetőedző: Borbély Balázs.
Gólszerző: Baur (44.), ill. Scales (20. – öngól), Zachariassen (45+1.), Arzani (47.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Fradi Celtic Európa-liga Ferencvárosi TC
Legfrissebb hírek

Arsani bombagólt lőtt, Zachariassen sarokkal talált be a Celtic ellen – videók

Európa-liga
5 perce

Varga a kapuban, Zachariassen a kapitány, Joseph a keretben sincs – így kezd a Ferencváros a Celtic ellen

Európa-liga
2 órája

Lisztes Krisztián: Nem nyugszom, ameddig az álmaim valóra nem válnak

Európa-liga
10 órája

Dibusz Dénes: Itt becsukott szemmel is érezni, merre jár a labda

Európa-liga
11 órája

Lisztes Krisztián: Picit fájó, hogy az atlantai csapatot kevésbé menedzselték jól

Magyar foci
13 órája

Paradicsom, ahol ma is terítenek…

Európa-liga
13 órája

Függöny fel! Kezd a Fradi az El-ben; A mi 11-ünk

E-újság
22 órája

Együtt erő – Pór Károly publicisztikája

Labdarúgó NB I
22 órája