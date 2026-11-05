A San Siro sem volt akadály: Joseph duplájával, Yusuf kiállítása ellenére is megverte a Milant a Fradi

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)

Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)

MILAN: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász Á., 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Joseph (52., 66.)

Kiállítva: Yusuf (77.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A budapesti MVM Dome mellől indultak a buszok, Milánóban pedig a dóm előtt találkozott a magyar tömeg. Az egyik épületet néhány éve adták át, a másikat több mint hatszáz éve kezdték építeni… Már ebédidőben az utóbbi tövében szóltak a Fradi-indulók, görögtüzek emelkedtek a magasba, a rendőrök (gépfegyveres katonák) árgus szemekkel figyelték, nehogy az egyik a székesegyház homlokzatát veszélyeztesse. Nem csupán a Dóm tér, a környező utcák is megteltek fradistákkal. Több mint hatezren utaztak Milánóba, az utóbbi években ekkora tábor még nem kísérte el a Ferencvárost idegenbeli mérkőzésre – egészen elképesztő volt ennyi magyart látni az észak-olaszországi városban. De valóban történelmi találkozás volt ez, hiszen a hétszeres BEK/BL-győztes Milan ellen korábban egyszer sem lépett tétmérkőzésen pályára ezt megelőzően a Ferencváros.

A San Siro vendégszektorába több mint négyezer jegy kelt el, de a leleményes magyarok a lelátó más részeire is tudtak belépőt venni. A milánói rendőrség sem unatkozott ezen a napon, kénytelen volt különmetrót biztosítani a tömegnek, de a szurkolói vonulás sem maradhatott el, a turisták kapkodták a fejüket, mi ez a felfordulás a belvárosban. Más kérdés, hogy az utóbbi hetek európai forrongásaira tekintettel az aggodalmuk nem volt alaptalan, ezúttal szerencsére egyetlen bolt kirakata sem tört be, kuka sem landolt az autók tetején.

A legendás San Sirónál egymást fotózták a magyar baráti társaságok, és a játékosok családjai közül is sokan a helyszínen szurkoltak a magyar bajnoki ezüstérmesnek. Dibusz Dénes felesége és kisfiai, Cadu családja vagy éppen Toon Raemaekers hozzátartozói is elutaztak az AC Milan elleni meccsre, előbbi pedig az alapszakasz során először kezdett a Fradi kapujában. Nem elképzelhetetlen, hogy a fiatal Radnóti Dániel az olaszországi találkozón is kezdett volna, ám a hétvégén Soroksáron megsérült, így az ő családja – édesapja és lánytestvére – hiába ült fel a San Siro lelátójára.

Pontosabban nem hiába, mert kifejezetten jól kezdett a Ferencváros.

Az első szöglet és az első helyzet is a magyar csapaté volt, de már a középkezdés is meglepően alakult. Hét mezőnyjátékos sorakozott fel a felezővonalon, tíz másodperc után az első felívelésnél a belső védő, Mariano Gómez is a Milan tizenhatosánál próbált meg labdához jutni. Egyértelműen előre begyakorolt figura ez. A Fradi az európai porondon nyújtott szervezett, bátor futballjával rukkolt ki a San Siróban is, és hiába készült fel erre a hazai csapat, láthatóan nem tetszett neki. Ha csúcsékként nem a sérülése után még haloványabb Lenny Joseph, hanem Bamidele Yusuf kezd, fél óra elteltével talán két góllal is vezethetett volna a Ferencváros. Joseph a kezdés után, majd a félidő felénél is ziccerbe került, sőt a szünetig négy nagy lehetősége is volt, csakhogy amit a sérülése előtt kíméletlenül értékesített, azt most a kapus kezébe lőtte. Mindenesetre jó volt nézni az FTC bátor, önbizalommal teli játékát, a labdavesztések után játékosai visszatámadtak, ha kellett, lassították, máskor pedig felpörgették a támadásokat. A kispadok előtt a Milant irányító Ruben Amorim guggolva, míg Borbély Balázs keresztbe font karral figyelte a pályán zajló eseményeket, kevesebb érzelem utóbbi arcáról volt leolvasható.

A milánói ultrák közül sokan a 10 Celsius-fok ellenére is félmeztelenre vetkőztek, úgy ugráltak, énekeltek, pedig aligha tetszett nekik, hogy csapatuk az első félidőben mindössze egyszer próbálkozott kapura lövéssel – Alphadjo Cisse az égbe lőtte a labdát. Jól játszott a Fradi, de félő volt, hiába vannak meg a helyzetek, törvényszerű lesz, hogy előbb-utóbb jön az ellenfél gólja, talán ezért sem volt gond, hogy véget ért az első félidő. Bármilyen különös is leírni, az első félidőben szinte minden mutatóban jobb volt a Fradi a 19-szeres olasz bajnoknál, ezen talán még a díszpáholyban üldögélő Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke is meglepődött.