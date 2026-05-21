Nemzeti Sportrádió

A stadionban ujjongó Vilmos herceg is gratulált az Aston Villának

R. D. P.R. D. P.
2026.05.21. 17:20
null
Vilmos herceg (középen) beleélte magát a szerdai döntőbe (Fotó: Getty Images)
Címkék
Aston Villa John McGinn Vilmos herceg Európa-liga
Óriási sikert ünnepelhetett az Aston Villa szerda este Isztambulban azzal, hogy 3–0-ra legyőzte a Freiburgot az Európa-liga döntőjében. A birminghami klub 1982 óta először nyert nemzetközi trófeát, a lelátón pedig egy különleges szurkoló is helyet foglalt: Vilmos walesi herceg – szúrta ki a 24.hu.

A brit trónöröklési rend első helyén álló herceg régóta az Aston Villa elkötelezett híve, így nem volt meglepő, hogy személyesen is elutazott Törökországba, hogy részese legyen a klub történetének egyik legfontosabb estéjének. A televíziós közvetítés többször is mutatta, amint a kezdőrúgás előtt izgatottan figyeli az eseményeket, majd a góloknál és a lefújás után önfeledten ünnepel. A trófeaátadás során még telefonjával is megörökítette a pillanatot, amikor a csapatkapitány, John McGinn a magasba emelte a serleget.

Európa-liga
19 órája

Unai Emery ötödször, az Aston Villa először nyerte meg az Európa-ligát

Az angolok az első félidő végén kétszer is betaláltak, ezzel el is döntötték a lényegi kérdéseket. A Freiburg helyzetekig is alig jutott el a döntőben.

A mérkőzés után Vilmos herceg gratulált a klub valamennyi szereplőjének, írta meg a 24.hu csütörtökön.

„Csodálatos este volt! Hatalmas gratuláció minden játékosnak, a csapatnak, a stábnak és mindenkinek, aki a klubhoz kötődik! Külön köszönet illeti Boubacar Kamarát is, aki sérülése miatt nem játszhatott, de fontos szerepe volt abban, hogy ez a siker megszülethessen” – fogalmazott.

A herceg jelenléte a játékosoknak is sokat jelentett. McGinn elárulta, hogy Vilmos herceg a döntő előtt az öltözőbe is ellátogatott.

„Nagyon stílusos ember, és hatalmas Villa-szurkoló. Tudtuk, hogy semmiképpen sem hagyná ki ezt a mérkőzést. Egyszerűen egy normális srác, és nagyszerű érzés, hogy támogat minket” – mondta a skót középpályás.

Sokan felteszik a kérdést, hogyan lett a brit királyi család tagja az Aston Villa rajongója. Vilmos korábban a BBC-nek elárulta, hogy még iskolás éveiben választotta kedvenc klubjának a birminghami együttest. Elmondása szerint nem akarta ugyanazt a csapatot támogatni, mint a legtöbb társa.

Az iskolában szinte mindenki a Manchester Unitednek vagy a Chelsea-nek szurkolt. Én viszont nem akartam a megszokott utat választani. Olyan klubot kerestem, amely több érzelmet adhat egy szurkolónak.

A történet külön érdekessége, hogy Vilmos herceg mindössze 26 nappal azután született, hogy az Aston Villa 1982-ben megnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját a Bayern München ellen. Most, több mint négy évtizeddel később, személyesen élhette át szeretett klubja újabb európai diadalát.

EURÓPA-LIGA
DÖNTŐ
FREIBURG (német)–ASTON VILLA (angol) 0–3 (0–2)
Isztambul, Besiktas Stadion, 37 324 néző. Vezette: Letexier (francia)
FREIBURG: Atubolu – Kübler (Makengo, 73.), Ginter, Lienhart (Rosenfelder, 61.), Treu – M. Eggestein, Höfler (Höler, 61.) – Beste (Günter, 86.), Manzambi, Grifo (Scherhant, 73.) – I. Matanovic. Vezetőedző: Julian Schuster
ASTON VILLA: E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf (Amadou Onana, 66.), Pau Torres (Mings, 88.), Digne (Maatsen, 81.) – McGinn, Rogers, Tielemans (Douglas Luiz, 88.), Buendía (Sancho, 81.) – Watkins. Vezetőedző: Unai Emery
Gólszerző: Tielemans (42.), Buendía (45+3.), Rogers (58.)

Aston Villa John McGinn Vilmos herceg Európa-liga
Legfrissebb hírek

A Ludogorec adta az egyik gólkirályt – az El-idény számokban

Európa-liga
8 órája

„Szeretek bulizni, de most visszafogom magam, hogy mindent magamba szívhassak” – John McGinn az El megnyerése után

Európa-liga
10 órája

„Minden összeállt” – Unai Emery elárulta, mi kell az Európa-liga-győzelmekhez

Európa-liga
18 órája

Bombagóljainak köszönhetően nyerte meg az Európa-ligát az Aston Villa – videó

Európa-liga
19 órája

Unai Emery ötödször, az Aston Villa először nyerte meg az Európa-ligát

Európa-liga
19 órája

Világbajnok kapussal és Eb-döntős támadóval áll fel az Aston Villa a Freiburg elleni El-fináléban

Európa-liga
21 órája

Nincs változás: a Ferencváros az El-selejtező első fordulójában indul

Európa-liga
Tegnap, 17:41

Unai Emery: A trófeát nem adják ajándékba

Európa-liga
Tegnap, 13:06
Ezek is érdekelhetik