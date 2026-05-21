A stadionban ujjongó Vilmos herceg is gratulált az Aston Villának

A mérkőzés után Vilmos herceg gratulált a klub valamennyi szereplőjének, írta meg a 24.hu csütörtökön.

„Csodálatos este volt! Hatalmas gratuláció minden játékosnak, a csapatnak, a stábnak és mindenkinek, aki a klubhoz kötődik! Külön köszönet illeti Boubacar Kamarát is, aki sérülése miatt nem játszhatott, de fontos szerepe volt abban, hogy ez a siker megszülethessen” – fogalmazott.

A herceg jelenléte a játékosoknak is sokat jelentett. McGinn elárulta, hogy Vilmos herceg a döntő előtt az öltözőbe is ellátogatott.

„Nagyon stílusos ember, és hatalmas Villa-szurkoló. Tudtuk, hogy semmiképpen sem hagyná ki ezt a mérkőzést. Egyszerűen egy normális srác, és nagyszerű érzés, hogy támogat minket” – mondta a skót középpályás.

Sokan felteszik a kérdést, hogyan lett a brit királyi család tagja az Aston Villa rajongója. Vilmos korábban a BBC-nek elárulta, hogy még iskolás éveiben választotta kedvenc klubjának a birminghami együttest. Elmondása szerint nem akarta ugyanazt a csapatot támogatni, mint a legtöbb társa.

Az iskolában szinte mindenki a Manchester Unitednek vagy a Chelsea-nek szurkolt. Én viszont nem akartam a megszokott utat választani. Olyan klubot kerestem, amely több érzelmet adhat egy szurkolónak.

A történet külön érdekessége, hogy Vilmos herceg mindössze 26 nappal azután született, hogy az Aston Villa 1982-ben megnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját a Bayern München ellen. Most, több mint négy évtizeddel később, személyesen élhette át szeretett klubja újabb európai diadalát.

EURÓPA-LIGA

DÖNTŐ

FREIBURG (német)–ASTON VILLA (angol) 0–3 (0–2)

Isztambul, Besiktas Stadion, 37 324 néző. Vezette: Letexier (francia)

FREIBURG: Atubolu – Kübler (Makengo, 73.), Ginter, Lienhart (Rosenfelder, 61.), Treu – M. Eggestein, Höfler (Höler, 61.) – Beste (Günter, 86.), Manzambi, Grifo (Scherhant, 73.) – I. Matanovic. Vezetőedző: Julian Schuster

ASTON VILLA: E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf (Amadou Onana, 66.), Pau Torres (Mings, 88.), Digne (Maatsen, 81.) – McGinn, Rogers, Tielemans (Douglas Luiz, 88.), Buendía (Sancho, 81.) – Watkins. Vezetőedző: Unai Emery

Gólszerző: Tielemans (42.), Buendía (45+3.), Rogers (58.)