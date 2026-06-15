Hétfői sportműsor: a spanyolok is bemutatkoznak a világbajnokságon
JÚNIUS 15., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT
4.00: Svédország–Tunézia, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
G-CSOPORT
21.00: Belgium–Egyiptom, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kedd, 3.00: Irán–Új-Zéland, Inglewood (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
H-CSOPORT
18.00: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
LÓSPORT
13.45: Kincsen+ Tuti (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 500-as torna, London
12.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Halle
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló (Tv: Match4)
WTA 500-as torna, Berlin
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Nottingham
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgó vb-összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Bánki József a vonalban
9.00: Szöllősi György jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Oláh Zsuzsa
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vízilabda, vendég: Nyéki Balázs, a Ferencváros férficsapatának edzője
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: A labdarúgó-vb napi eseményeinek összefoglalója
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Európa-bajnokság előtt a vívók
Körkapcsolás
Műsorvezető-szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
20.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Belgium–Egyiptom világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Szalai Kristóf. Szakértő: Bene Ferenc
22.45: Sportvilág