Hétfői sportműsor: a spanyolok is bemutatkoznak a világbajnokságon

JÚNIUS 15., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

4.00: Svédország–Tunézia, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

G-CSOPORT

21.00: Belgium–Egyiptom, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 3.00: Irán–Új-Zéland, Inglewood (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

H-CSOPORT

18.00: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

LÓSPORT

13.45: Kincsen+ Tuti (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 500-as torna, London

12.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Halle

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló (Tv: Match4)

WTA 500-as torna, Berlin

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Nottingham

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgó vb-összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Bánki József a vonalban

9.00: Szöllősi György jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Oláh Zsuzsa

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vízilabda, vendég: Nyéki Balázs, a Ferencváros férficsapatának edzője

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: A labdarúgó-vb napi eseményeinek összefoglalója

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Európa-bajnokság előtt a vívók

Körkapcsolás

Műsorvezető-szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

20.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Belgium–Egyiptom világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Szalai Kristóf. Szakértő: Bene Ferenc

22.45: Sportvilág