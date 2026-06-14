„Nehéz szívvel hagylak el benneteket” – Laura Glauser elköszönt a Fradi családtól

Laura Glauser úgy fogalmazott, hogy legutóbb a metzi tíz éve (2010–2020) során érezte annyira otthon magát valahol, mint az elmúlt időszakban a Ferencvárosnál, amelyet nemcsak egy csapatnak, hanem a családjának is tekintett.

„Köszönöm szépen – kezdte posztját magyarul Glauser, majd franciára váltva kifejezte háláját a teljes Fradi családnak, benne a szurkolóknak. – Köszönettel tartozom minden bátorító szóért, a feltétel nélküli támogatásért, amelyben nemcsak a legszebb, hanem a legnehezebb pillanatokban is részesültem. Sohasem hagytatok cserben minket. Soha. Köszönöm, hogy ilyen szép, különleges és felejthetetlen időszakot élhettem át itt. A szeretetetek és a hűségetek sokkal többet jelent számomra, mint hiszitek.”

A francia válogatott kapus a csapattársakról sem feledkezett meg.

„Hatalmas köszönet a lányoknak pályán és az azon kívül közösen átélt pillanatokért. Nehéz szívvel hagylak el benneteket, de rengeteg szeretettel és sohasem múló emlékekkel. Szívből köszönök mindent. Egy fejezet lezárul, de megnyílik egy újabb, amelyet lelkesen és nagy érdeklődéssel várok, készen az új kihívásokra.”

Mint arról korábban beszámoltunk, a korábban a Győrrel bajnokságot nyerő, a fővárosi zöld-fehérekhez 2024-ben érkező, 2025-ben Magyar Kupát nyerő Glauser magánéleti okok miatt távozik a Ferencvárostól. Az olimpiai ezüstérmes, világbajnok és Európa-bajnok francia válogatott kapusnak hiába ajánlott új szerződést a budapesti klub, a kézilabdázó a távozás mellett döntött, és minden bizonnyal ugyanúgy a román Rapid Bucuresti-nél folytatja, mint honfitársa, Orlane Kanor, akivel egy párt alkotnak, és közösen nevelik Glauser kislányát.