Abu Fani a Crvena zvezdánál folytatja – hivatalos

Mohammed Abu Fani 2023 nyarán érkezett a Ferencvároshoz a Maccabi Haifától, és hamar alapember lett a budapestieknél. Az izraeli középpályás, aki először játszott nem izraeli klubban, két bajnoki címet és egy ezüstérmet nyert a Ferencvárossal, valamint idén elhódította a Magyar Kupát is. Abu Fani 71 bajnokin nyolc gólt szerzett a zöld-fehéreknél, a Magyar Kupában 12 meccsen négyszer volt eredményes. Az Európa-liga ligaszakaszában 14 mérkőzésen egyszer talált be, a Konferencialigában nyolcszor játszott.

Ősszel nem igazán számított rá Robbie Keane, nem is nevezték be az Európa-liga-keretbe, tavaszra viszont visszaszerezte a helyét a Ferencvárosban.

Abu Fani Szerbiában újra együtt dolgozhat Dejan Sztankoviccsal, aki 2023 szeptembere és 2024 májusa között volt a Ferencváros edzője. Irányítása alatt a 28 éves középpályás 36 tétmeccsen ötször volt eredményes, valamint kiosztott tíz gólpasszt is a Transfermarkt statisztikái szerint.

Noha még egy évig kötötte szerződés a Ferencvároshoz, Hajnal Tamás sportigazgató egy interjúban elmondta, a középpályás új kihívásra vágyik.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy egy ilyen nagy klubhoz szerződtem. Szóhoz sem jutok. Hihetetlen érzés itt lenni és látni a stadiont. Megtiszteltetés és öröm, hogy a klub tagja lehetek. Már korábban is hallottam a Crvena zvezdáról. Amikor a Maccabi Haifával a Bajnokok Ligája selejtezőjében itt játszottunk, s láttam a stadiont és a szurkolókat, az számomra hihetetlen élmény volt. Így amikor Dejan Sztankovics felhívott, nem haboztam. Azonnal azt mondtam, hogy jövök. Számomra ez valóban különleges. Úgy gondolom, hogy az edző kivételes szakember, ezt mindenki tudja. Nagyszerű futballista volt, most pedig nagyszerű edző. Élvezem a vele való együttműködést. Ezért vagyok boldog, hogy itt lehetek, és a pályán viszonozhatom a belém vetett bizalmát” – mondta Abu Fani.

A 28 éves középpályás hozzátette: „a cél az, hogy minden évben trófeákat nyerjünk és kvalifikáljuk magunkat a Bajnokok Ligájába. Számomra és a klub számára is nagyon fontos, hogy a Bajnokok Ligájában játszhassunk. Az az álmom, hogy a Crvena zvezda színeiben a Bajnokok Ligájában futballozhassak.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Togliatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Dor Perec (izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Távozók: Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Fortune Bassey (nigériai)