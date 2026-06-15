Svanberg a második és a harmadik is a cserék között – statisztikák

A két csapat együttes várható gól (xG) mutatója az első félidőben mindössze 0.47 volt – ebből 0.38 a svédeké –, és az adatok mérése, vagyis 1966 óta ez a valaha volt legkisebb érték egy vb-meccsen. Az első felvonásban a csapatok három gólt szereztek, azaz hatszorosan „felülteljesítették” az XG-t. A másodikban már 1.18 volt a két csapat összesített xG-je – ebből a svédeké 0.98 –, azaz ekkor már csak 2.5-szoros túlteljesítésben voltak a csapatok.

0.47 - The 0.47 combined expected goals in the first half between Sweden and Tunisia was the lowest in any half of a FIFA World Cup match that featured 3 or more goals since 1966.



Speculative. pic.twitter.com/4ywCpehlcv — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

A svédek három gólt már többször is lőttek egy világbajnoki meccsen, négyet legutóbb az 1994-es bronzmeccsen vágtak Bulgáriának, s hihetnénk, hogy a mostani ötös a legeredményesebb vb-meccsük, de nem, mert az 1938-as, Kuba elleni negyeddöntőjük túltesz ezen: nyolcat gurítottak Gustav Wetterströmék.

Tunézia ekkora pofont még soha nem kapott világbajnoki mérkőzésen, a mostani volt a csapat 11. zakója világbajnokságon. Az eddigi legsúlyosabb vb-veresége a „Karthágói Sasoknak” a 2018-as tornán Belgiumtól elszenvedett 5–2-es vereség volt. Három gólt még egy alkalommal kaptak a tunéziaiak, 2006-ban a spanyoloktól elszenvedett 3–1-es vereségük során. A fennmaradó 8 vereség során 12 gólt kaptak összesen.

Mattias Svanberg 18 másodperccel a beállása után szerzett gólt, amivel a „világbajnoki mérkőzésen második leggyorsabban betaláló csere” cím büszke tulajdonosának mondhatja magát mától. Az első a 2002-ben az Uruguay–Szenegál meccsen 16 másodperccel a becserélése után gólt szerző dél-amerikai Richard Morales.

Isak és Gyökeres a svédek második olyan csatárkettőse, amelynek mindkét tagjai betalál és gólpasszt is ad ugyanazon világbajnoki mérkőzésen – az első ilyen páros az 1994-es Szaúd-Arábia elleni mérkőzésen pályára lépő Martin Dahlin, Kennet Anderson duó volt.

Egészen megdöbbentő: a svédeknél az 1990-es világbajnokságon a skótok ellen lejátszott meccsük óta nem szerezett gólt cserejátékos, ráadásul Svanberg mindössze a harmadik svéd, aki vb-n csereként gólt szerzett.