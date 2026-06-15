Nemzeti Sportrádió

Svanberg a második és a harmadik is a cserék között – statisztikák

H. Á.H. Á.
2026.06.15. 07:22
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Svanberg (19) első labdaérintéséből betalált (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 Svédország vb-statisztikák Tunézia
Mint arról beszámoltunk, a hétfőn hajnalban a labdarúgó-világbajnokság F-csoportjának első fordulójában a mexikói Monterreyben rendezett mérkőzésen Svédország 5–1-re legyőzte Tunéziát. Mutatjuk a mérkőzés legérdekesebb statisztikai adatait.

A két csapat együttes várható gól (xG) mutatója az első félidőben mindössze 0.47 volt – ebből 0.38 a svédeké –, és az adatok mérése, vagyis 1966 óta ez a valaha volt legkisebb érték egy vb-meccsen. Az első felvonásban a csapatok három gólt szereztek, azaz hatszorosan „felülteljesítették” az XG-t. A másodikban már 1.18 volt a két csapat összesített xG-je – ebből a svédeké 0.98 –, azaz ekkor már csak  2.5-szoros túlteljesítésben voltak a csapatok.

A svédek három gólt már többször is lőttek egy világbajnoki meccsen, négyet legutóbb az 1994-es bronzmeccsen vágtak Bulgáriának, s hihetnénk, hogy a mostani ötös a legeredményesebb vb-meccsük, de nem, mert az 1938-as, Kuba elleni negyeddöntőjük túltesz ezen: nyolcat gurítottak Gustav Wetterströmék.

Tunézia ekkora pofont még soha nem kapott világbajnoki mérkőzésen, a mostani volt a csapat 11. zakója világbajnokságon. Az eddigi legsúlyosabb vb-veresége a „Karthágói Sasoknak” a 2018-as tornán Belgiumtól elszenvedett 5–2-es vereség volt. Három gólt még egy alkalommal kaptak a tunéziaiak, 2006-ban a spanyoloktól elszenvedett 3–1-es vereségük során. A fennmaradó 8 vereség során 12 gólt kaptak összesen.

Mattias Svanberg 18 másodperccel a beállása után szerzett gólt, amivel a „világbajnoki mérkőzésen második leggyorsabban betaláló csere” cím büszke tulajdonosának mondhatja magát mától. Az első a 2002-ben az Uruguay–Szenegál meccsen 16 másodperccel a becserélése után gólt szerző dél-amerikai Richard Morales.

Isak és Gyökeres a svédek második olyan csatárkettőse, amelynek mindkét tagjai betalál és gólpasszt is ad ugyanazon világbajnoki mérkőzésen – az első ilyen páros az 1994-es Szaúd-Arábia elleni mérkőzésen pályára lépő Martin Dahlin, Kennet Anderson duó volt.

Egészen megdöbbentő: a svédeknél az 1990-es világbajnokságon a skótok ellen lejátszott meccsük óta nem szerezett gólt cserejátékos, ráadásul Svanberg mindössze a harmadik svéd, aki vb-n csereként gólt szerzett.

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A szünet előtt az afrikaiak még szépítettek, a svédek a második félidőben három gólt szerezve 5–1-re nyertek.

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Az északiak ötig jutottak, Tunézia erejéből csak a szépítésre futotta.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT
SVÉDORSZÁG–TUNÉZIA 5–1 (2–1)
Monterrey, Estadio BBVA, 50 987 néző. Vezette: Yael Falcón Pérez (argentin)
SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson, Karlström (Svanberg, 84.), Ayari, Gudmundsson (Stroud, 65.) – Nygren (Bergvall, 65.) – Gyökeres, Isak. Szövetségi kapitány: Graham Potter
TUNÉZIA: Samah – Valeri (Balhadzs, 72.), Talbi, Rekik, Abdi – Hedira (Garbi, 84.), Szkiri (Asuri, 72.) – Ben Szliman (Sauat, 84.), Medzsbri, Ben Hamida – Szad (Tunekti, 72.). Szövetségi kapitány: Sabri Lamouchi
Gólszerző: Ayari (7., 90+6.), Isak (30.), Gyökeres (59.), Svanberg (85.), ill. Rekik (43.)

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