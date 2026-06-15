Somogyi Ádám: Óriási motivációval érkezem a Bilbaóhoz!

Egy plusz egy évre a spanyol Surne Bilbaóhoz szerződött Somogyi Ádám, a magyar válogatott 25 éves karmestere, ezt a múlt hét közepén közölte hivatalos felületein a 2025–2026-os évadot negyeddöntőbeli búcsúval záró klub. Az előző másfél évben Szolnokon játszó, az idén bajnoki ezüstérmes csapattal bajnokságot (2025) és Magyar Kupát (2026) nyerő 25 éves válogatott hátvéd fájó szívvel, de másfél hete elköszönt a Tisza-parti gárdától, ám akkor még csak annyit mondhatott, hogy magasabb szinten folytatja. Ezzel új klubja nyilvánosságra hozatala után nehéz is lenne vitatkozni, az ACB-ligában szereplő baszkok hetedik helyen végeztek az alapszakaszban, de a playoff első körében 2–0-ra kikaptak a Valenciától (2.), így befejezték az idényt.

„Egy plusz egy évre írtam alá, ami azt jelenti, ha jövőre csak az egyik fél akarja a folytatást, a másik fél fizet, és nem lesz közös folytatás – mondta a Nemzeti Sportnak Somogyi Ádám. – Az ACB-liga az NBA után a legerősebb bajnokság, ahol már játszhattam korábban. Óriási motivációval érkezem majd a klubhoz, amely már az év elején érdeklődött irántam, ám én jeleztem, amíg a Szolnok versenyben van, nem szeretnék konkrét tárgyalásokat. A bajnoki döntő után én is informálódtam a Bilbaóról, beszéltem jelenlegi és korábbi játékosokkal, s a hallottak megerősítettek abban, hogy ez egy olyan esély, amivel élnem kell. A csapat amerikai hátvédjével, akivel a Breoganban együtt játszottam, Darrun Hilliarddal sokat beszélgettünk a klubról, amely sok tekintetben hasonlóan működik az Olajhoz, hasonlóak a prioritások. Természetesen Jaume Ponsarnau vezetőedzővel, aki Hanga Ádám trénere volt a Manresában, is egyeztettünk a szerepemről, arról, hogy első számú irányító lehetek a csapatnál. Izgatottan várom a folytatást, ez nagy előrelépés lehet a karrieremben.”

Somogyi, aki a magyar bajnokságban a 2025–2026-os évadban 32 meccsen 13.8 pontot és 9.3 gólpasszt jegyzett átlagban, hozzátette, más emberként és jobb játékosként várja az újbóli megméretést a spanyol élvonalban (2025 februárjában a Breogantól – ahol kevés játéklehetőséghez jutott – szerződött Szolnokra), s hogy az Olaj is marasztalta, miközben a Bilbao mellett a korábbi euroligás német Alba Berlin ugyancsak megkereste őt, ám a spanyolok mellett tette le a voksát – miközben pályafutása egyik legnehezebb döntését hozta meg azzal, hogy nem maradt Szolnokon.

„Tudomásom szerint kilenc játékos marad az előző keretből, amely egymást követő második alkalommal nyerte meg a FIBA Európa-kupát – folytatta Somogyi, aki fiatalként spanyol akadémiák tanulójaként nevelkedett, s játékosa volt többek közt a Betis, a Zamora és profiként az említett Breogan mellett az Andorra csapatának is az előző tíz évben. – Már kétszer is Bilbaóban kezdtem az évadot korábban, igaz, akkor ellenfélként. Sok jót hallottam a városról, az emberekről, a klub kultúrájáról, izgatottan várom a nyár végi idénykezdetet.”

A döntő harmadik meccsén többszörös orrcsonttörést szenvedő (a Falco szerb légiósa, Aleksza Novakovics tarolta le) karmester célja, hogy a férfiválogatott két júliusi világbajnoki selejtezőjén (Finnország ellen idegenben, Belgium ellen Székesfehérváron) visszatérjen és újra játszhasson.