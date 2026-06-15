Somogyi Ádám: Óriási motivációval érkezem a Bilbaóhoz!
Egy plusz egy évre a spanyol Surne Bilbaóhoz szerződött Somogyi Ádám, a magyar válogatott 25 éves karmestere, ezt a múlt hét közepén közölte hivatalos felületein a 2025–2026-os évadot negyeddöntőbeli búcsúval záró klub. Az előző másfél évben Szolnokon játszó, az idén bajnoki ezüstérmes csapattal bajnokságot (2025) és Magyar Kupát (2026) nyerő 25 éves válogatott hátvéd fájó szívvel, de másfél hete elköszönt a Tisza-parti gárdától, ám akkor még csak annyit mondhatott, hogy magasabb szinten folytatja. Ezzel új klubja nyilvánosságra hozatala után nehéz is lenne vitatkozni, az ACB-ligában szereplő baszkok hetedik helyen végeztek az alapszakaszban, de a playoff első körében 2–0-ra kikaptak a Valenciától (2.), így befejezték az idényt.
„Egy plusz egy évre írtam alá, ami azt jelenti, ha jövőre csak az egyik fél akarja a folytatást, a másik fél fizet, és nem lesz közös folytatás – mondta a Nemzeti Sportnak Somogyi Ádám. – Az ACB-liga az NBA után a legerősebb bajnokság, ahol már játszhattam korábban. Óriási motivációval érkezem majd a klubhoz, amely már az év elején érdeklődött irántam, ám én jeleztem, amíg a Szolnok versenyben van, nem szeretnék konkrét tárgyalásokat. A bajnoki döntő után én is informálódtam a Bilbaóról, beszéltem jelenlegi és korábbi játékosokkal, s a hallottak megerősítettek abban, hogy ez egy olyan esély, amivel élnem kell. A csapat amerikai hátvédjével, akivel a Breoganban együtt játszottam, Darrun Hilliarddal sokat beszélgettünk a klubról, amely sok tekintetben hasonlóan működik az Olajhoz, hasonlóak a prioritások. Természetesen Jaume Ponsarnau vezetőedzővel, aki Hanga Ádám trénere volt a Manresában, is egyeztettünk a szerepemről, arról, hogy első számú irányító lehetek a csapatnál. Izgatottan várom a folytatást, ez nagy előrelépés lehet a karrieremben.”
Somogyi, aki a magyar bajnokságban a 2025–2026-os évadban 32 meccsen 13.8 pontot és 9.3 gólpasszt jegyzett átlagban, hozzátette, más emberként és jobb játékosként várja az újbóli megméretést a spanyol élvonalban (2025 februárjában a Breogantól – ahol kevés játéklehetőséghez jutott – szerződött Szolnokra), s hogy az Olaj is marasztalta, miközben a Bilbao mellett a korábbi euroligás német Alba Berlin ugyancsak megkereste őt, ám a spanyolok mellett tette le a voksát – miközben pályafutása egyik legnehezebb döntését hozta meg azzal, hogy nem maradt Szolnokon.
„Tudomásom szerint kilenc játékos marad az előző keretből, amely egymást követő második alkalommal nyerte meg a FIBA Európa-kupát – folytatta Somogyi, aki fiatalként spanyol akadémiák tanulójaként nevelkedett, s játékosa volt többek közt a Betis, a Zamora és profiként az említett Breogan mellett az Andorra csapatának is az előző tíz évben. – Már kétszer is Bilbaóban kezdtem az évadot korábban, igaz, akkor ellenfélként. Sok jót hallottam a városról, az emberekről, a klub kultúrájáról, izgatottan várom a nyár végi idénykezdetet.”
A döntő harmadik meccsén többszörös orrcsonttörést szenvedő (a Falco szerb légiósa, Aleksza Novakovics tarolta le) karmester célja, hogy a férfiválogatott két júliusi világbajnoki selejtezőjén (Finnország ellen idegenben, Belgium ellen Székesfehérváron) visszatérjen és újra játszhasson.
|Az Euroligát is megjárta a friss FIBA Európa-kupa győztes Bilbao
Nem sokkal Somogyi Ádám születése előtt, 2000 márciusában alapították meg a Surne Bilbaót – tulajdonképpen két korábbi kosárlabdaklub, a Caja Bilbao és a Patronato utódjaként. Először 2004-ben jutott fel az élvonalba az együttes, amikor megnyerte a playoffot. Hét év múlva, 2011-ben jegyezte legjobb spanyol eredményét, döntőt játszott a Barcelona ellen, s ezüstérmes lett az ACB-ligában. Egy év múlva az Euroligában a negyeddöntőig menetelt, 2013-ban az ULEB Európa-kupában is beverekedte magát a fináléba, de kikapott az orosz Lokomotiv Kubanytól. Ezután rosszabbra fordultak a dolgok, 2014-ben anyagi gondokra hivatkozva júliusban kizárták a klubot az élvonalból, de még augusztusban visszavonták a döntést. 2018-ban már nem volt menekvés, kiesett a csapat, ám a következő évben visszajutott. A 2022 óta a gárdát irányító Jaume Ponsarnau vezette csapat megnyerte a negyedik számú sorozatot, a FIBA Európa-kupát, majd idén megvédte a címét, ennek ellenére triplázás nem lesz, mert a hírek szerint a Bajnokok Ligájában (főtáblásként) indulnak majd.