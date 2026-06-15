„Amikor senki sem hitt bennünk, a csapat összefogott” – a duplázó Ayari a kiütéses siker után

„Fantasztikus! – mondta az ITV-nek Graham Potter, a svédek szövetségi kapitánya. – Remek öt gólt szereztünk, ami korrekt, és még többek lőhettünk volna. Elképesztő volt, minden dicséret a játékosokat illeti meg, fantasztikusak voltak. A tunéziaiak gólja a semmiből jött, de van ilyen a futballban. A srácok nyugodtak maradtak, és továbbra is veszélyt jelentettek a kapura, ami fontos volt. Van még hová fejlődnünk. Ma este örülünk, pihenünk, aztán készülünk a következő feladatra.”

Sabri Lamouchi, a tunéziai válogatott szövetségi kapitánya a hibákról beszélt: „Ez nagy vereség, nyilván nem jó így kezdeni a tornát, de megfizettünk a hibáinkért. Az ellenfél minősége jelentette a különbséget, mert amelyik csapatnak ilyen játékosai vannak, azok ellen egy egyszerű hiba is sokba kerülhet. Jó csapatuk van, de ezt már tudtuk a mérkőzés előtt is.”

„Nagyon büszke vagyok arra, ahogyan a fiúk beleálltak ebbe a meccsbe, s hogy ilyen szinten játszottak” – nyilatkozta a svéd SVT Nyheternek Victor Lindelöf, a svéd együttes csapatkapitánya.

A duplázó Yasin Ayari így értékelt: „Amikor senki sem hitt bennünk, a csapat összefogott, és amikor megkaptuk a lehetőséget, megragadtuk. Nagyon boldog vagyok, hogy megnyertük a mérkőzést.”

Az egy gólja mellett két asszisztot is jegyző, a meccs legjobbjának megválasztott Alexander Isak is boldogan nyilatkozott.

„Elképesztő, hogy csapatként ilyen jól kezdtünk, szerintem remek munkát végzünk – mondta a Liverpool támadója, majd arról esett szó, hogy felmerült, végig bírja-e játszani a mérkőzést. – Az ivószünet alatt megkérdezték, le akarok-e jönni, de mondtam, hogy nem megyek sehova. Amikor jól játszunk, az feldob, szerintem emiatt tudtam tovább a pályán maradni.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

SVÉDORSZÁG–TUNÉZIA 5–1 (2–1)

Monterrey, Estadio BBVA, 50 987 néző. Vezette: Yael Falcón Pérez (argentin)

SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson, Karlström (Svanberg, 84.), Ayari, Gudmundsson (Stroud, 65.) – Nygren (Bergvall, 65.) – Gyökeres, Isak. Szövetségi kapitány: Graham Potter

TUNÉZIA: Samah – Valeri (Balhadzs, 72.), Talbi, Rekik, Abdi – Hedira (Garbi, 84.), Szkiri (Asuri, 72.) – Ben Szliman (Sauat, 84.), Medzsbri, Ben Hamida – Szad (Tunekti, 72.). Szövetségi kapitány: Sabri Lamouchi

Gólszerző: Ayari (7., 90+6.), Isak (30.), Gyökeres (59.), Svanberg (85.), ill. Rekik (43.)