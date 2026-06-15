Nemzeti Sportrádió

Húsz év után nyert ismét Stanley-kupát a Carolina

2026.06.15. 06:29
A Carolina 20 év után lett ismét Stanley-kupa-győztes (Fotó: Getty Images)
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jégkorong Vegas Golden Knights Stanley-kupa NHL Carolina Hurricanes
A Carolina Hurricanes nyerte a Stanley-kupát, miután 3–0-ra győzött a Vegas Golden Knights otthonában az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) döntőjének hatodik mérkőzésén vasárnap, így 4–2-es összesítéssel diadalmaskodott a párharcban.

A nyitányon a Vegas az 57. percben lőtt góllal győzött, rá két napra a Hurricanes, múlt szombaton a Vegas diadalmaskodott hosszabbításban. Ezt követően a Carolina kedden idegenben, csütörtökön pedig hazai jégen nyert, így most arra készült, hogy 2006 után ismét felemelhesse a Stanley-kupát.

Már a 4. percben vezetést szereztek a vendégek, egy kontrából Taylor Hall ugrott ki, és lőtt Carter Hart bal lábvédője és lepkéskesztyűje között a kapuba. A hazaiak kapusa később saját hibáját javítva vetődve hárított, a túloldalon pedig Brandon Bussi vállal mentett nagyot közvetlenül a szünet előtt a Hurricanes emberhátránya alatt.

A második harmadban sem találta a ritmust a Vegas, ráadásul a meccs derekán újabb gólt kapott. Hosszú támadás végén Logan Stankoven tálalt Jackson Blake elé, akinek lövése egy védő botjáról vágódott a kapuba. A második harmad hajrájában Sebatian Aho kapáslövését védte a Vegas hálóőre. A záró játékrészben védekezésre alapuló biztonsági játékra törekedett a Carolina, de így is volt helyzete a riválisnak. Jack Eichel felső kapuvasat ütött, pedig Bussinak már nem volt botja, majd Pavel Dorofejev löketét védte térddel, ráadásul Tomas Hertl az ülő kapust sem tudta mattolni. A végén tüzijáték alakult ki a vendégek kapuja előtt, a Vegas képtelen volt betalálni, az utolsó előtti percben pedig Nikolaj Ehlers az üres kapuba lőtt.

Bussi 22 védéssel pályafutása során először nem kapott gólt playoffban. A Carolina 2006 után nyert ismét Stanley-kupát. Annak a csapatnak Rod Brind'Amour a kapitánya volt, a mostaninak pedig a vezetőedzője. Ő a hetedik játékos, illetve negyedik csapatkapitány, aki ilyen bravúrra képes volt egy klubon belül. A rájátszás legértékesebb játékosának a döntőben hat gólt szerző 37 éves Jordan Staalt választották, így ő lett a valaha volt legidősebb győztese a Conn Smythe Trófeának.

Stanley-kupa
Döntő, 6. mérkőzés: 
Vegas Golden Knights–Carolina Hurricanes 0–3 (0–1, 0–1, 0–1) 
Gólszerzők: Hall (4.), Blake (34.), Ehlers (59.)
A párharc végeredménye: 4–2 a Carolina javára 
 

 

 

jégkorong Vegas Golden Knights Stanley-kupa NHL Carolina Hurricanes
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