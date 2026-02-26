Belgrádban hosszabbítás, Plzenben tizenegyespárbaj döntött az Európa-ligában

CRVENA ZVEZDA–LILLE

A franciaországi odavágón általános meglepetésre nyerni tudó belgrádiak mindössze négy percig tudták megőrizni az első meccsen kiharcolt előnyüket, Olivier Giroud fejesével már a negyedik percben kiegyenlítette a párharc állását a Lille. A rendes játékidő további gólt nem hozott, de a ráadásban a vendégek felé billent a mérleg nyelve: Correia remek meglátással készítette a labdát Nathan Ngoynak, aki futtában lőtt a kapu bal oldalába, továbbjuttatva csapatát. 0–2

VIKTORIA PLZEN–PANATHINAIKOSZ

A 2–2-es döntetlent hozó athéni odavágó után a hazai pályán játszó csehek fölényét hozta az első félidő, ehhez képest a 9. percben a görögök szerezték meg a vezetést, egy hátulról előrebikázott labdára lecsapva Andreas Tetteh játszott össze Vicente Tabordával, s az akció végén előbbi lőtt a kapus mellett a hálóba. A Plzen válasza a második félidő derekán érkezett, egy szöglet után Karel Spácil fejelt közelről a kapuba. A hátralevő időben több gólt nem született, majd a ráadásban megfogyatkoztak a görögök, miután a hosszabbításra becserélt Javi Hernández utolsó emberként rántotta le ellenfelét. A csehek emberelőnyben sem tudták begyötörni a mindent eldöntő gólt, így tizenegyesek döntöttek: a csehek az első és a negyedik sorozatban is rontottak, míg a görögök csak az első lövésüket hibázták el, így ők ünnepelhettek a végén. 1–1 (3–4)

STUTTGART–CELTIC

A hazai pályán elszenvedett 4–1-es vereség nyomán az esélytelenek nyugalmával lépett pályára Stuttgartban a skót rekordbajnok, s talán ennek is tudható be, hogy 29 másodperc alatt megszerezte a vezetést Martin O'Neill együttese, miután egy hazai védelmi megingást Luke McCowan büntetett góllal. A kapott gól felrázta a svábokat, akik komoly mezőnyfölényt alakítottak ki, de gólt nem szereztek, így a szünetben még éltek a zöld-fehérek halvány reményei. A fordulás után gyakorlatilag egykapuzott Sebastian Höness csapata, Deniz Undav gólt is szerzett, de találatát Demirovic leshelyzete miatt elvette a VAR. A meccs végjátékában az eredmény nem változott, így a Stuttgart a vereség dacára bejutott a leghobb 16 közé. 0–1

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

Ferencvárosi TC–Ludogorec Razgrad (bolgár) 2–0 (Kanikovszki 13., Zachariassen 30.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 3–2-es összesítéssel

Viktoria Plzen (cseh)–Panathinaikosz (görög) 1–1 (Spácil 62., ill. Tetteh 9.) – 11-esekkel 3–4

Kiállítva: J. Hernández (Panathinaikosz, 105.)

Továbbjutott: a Panathinaikosz, 3–3-as összesítéssel, tizenegyesekkel

Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia) 0–2 (Giroud 4., Ngoy 99.) – hosszabbítás után

Továbbjutott: a Lille, 2–1-es összesítéssel

VfB Stuttgart (német)–Celtic (skót) 0–1 (McCowan 1.)

Továbbjutott: a Stuttgart, 4–2-es összesítéssel

KÉSŐBB

21.00: Genk (belga)–Dinamo Zagreb (horvát)

Az első mérkőzésen: 3–1

21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög)

Az első mérkőzésen: 2–1

21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)

Az első mérkőzésen: 1–0

21.00: Nottingham Forest (angol)–Fenerbahce (török)

Az első mérkőzésen: 3–0